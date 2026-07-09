Михаил Мамиашвили: Спартакиада народов в Уфе пройдет на высочайшем уровне

– Значимость Спартакиады сильнейших четко определил министр спорта России Михаил Дегтярев: этот турнир создается не ради разового результата, а как важнейший элемент подготовки к Олимпийским играм. Я как никто другой понимаю, что такое спартакиада. В 1983 году этот старт сыграл немаловажную роль в моем становлении, – сказал нашему изданию председатель Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. – Тогда спартакиада проводилась один раз в четыре года, и, победив на ней, а также подтвердив лидерство на чемпионате Советского Союза, я попал в состав на чемпионат мира, где одержал победу, мне тогда еще и 20 лет не было.
Комментируя вопрос о предстоящей конкуренции на коврах Башкирии, федеральный спикер отметил высокий «порог входа» для борцов:
– В каждой весовой категории будут представлены 16 лучших атлетов страны, прошедших жесткий отбор. Уровень конкуренции будет высокий. Нельзя забывать, что уже в начале 2027 года у нас начнется отбор на Олимпийские игры, а по итогам сентябрьской спартакиады будут окончательно сформированы составы команд для участия в чемпионате мира, который состоится в конце октября в Астане (Казахстан).
Сам факт, что Уфа станет на время столицей спортивной борьбы России говорит о многом. Вспоминая первенство мира по спортивной борьбе среди юниоров, которое прошло в башкирской столице в 2021 году, собеседник агентства охарактеризовал его как лучшее молодежное первенство в мировой истории.
– Не без гордости подчеркну: Башкирия – один из ведущих борцовских регионов России, имеющий колоссальный организаторский опыт. Даже в этом году Уфа сыграла немаловажную роль в формировании списочного состава сборной России: в январе здесь великолепно прошел турнир «Единство» по греко-римской борьбе – турнир с отбором на чемпионат Европы. Что касается сентября, приятно, что спартакиада разыграется во Дворце борьбы. И ни у кого нет сомнений, что пройдет она на высочайшем организационном уровне, – отметил председатель Федерации спортивной борьбы России и выразил слова благодарности правительству Башкирии во главе с Радием Хабировым, который определенную часть жизни посвятил спортивной борьбе и уделяет пристальное внимание развитию большого спорта в регионе.
Как оценивает легендарный олимпийский чемпион уровень подготовки башкирских атлетов? По мнению Мамиашвили, они безусловно входят в число претендентов на пьедестал:
– У местных борцов греко-римского стиля лидеры есть как среди мухачей (спортсменов самой низкой весовой категории – прим. авт.), так и среди тяжеловесов. Это говорит о системной работе федерации, о развитии борьбы в республике, об успешной реализации многих проектов, главный из которых «Борьба в школу». Башкирия здесь является лидером в стране. Убежден, что при такой работе и такой внутренней конкуренции в Башкирии обязательно будут лидеры. Причем – не только нашей страны, но и способные побороться за медали чемпионатов мира и Олимпийских игр.
Напомним, что II Спартакиада народов России среди сильнейших спортсменов по поручению президента России Владимира Путина пройдет в Башкирии и еще шести регионах страны: в Калининградской, Самарской, Свердловской, Омской, Челябинской областях и в Республике Татарстан. Наша земля примет соревнования по шести видам спорта: спортивной борьбе, фехтованию, гребному слалому, велоспорту, плаванию на открытой воде и триатлону.
«Республика впервые в своей истории примет Спартакиаду народов среди сильнейших спортсменов России. Соревнования пройдут на территории сразу нескольких учреждений и для нас архиважно создать все условия для того, чтобы все прошло на самом высшем уровне, – чуть ранее прокомментировал вице-премьер правительства Башкирии – министр спорта Руслан Хабибов. – Башкортостану оказано огромное доверие со стороны Министерства спорта России. И мы не подведем».
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