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06:40 (UTC+5), 09 Июля 2026

Михаил Мамиашвили: Спартакиада народов в Уфе пройдет на высочайшем уровне

До старта Спартакиады народов России осталось меньше месяца. Это не просто яркое спортивное событие для всей страны, но и важнейший отборочный этап для сборной страны на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе. Какие надежды с ним связывает и каких результатов ждет от наших борцов – в эксклюзивной беседе «Башинформу» рассказал председатель Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Екатерина Камалова
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– Значимость Спартакиады сильнейших четко определил министр спорта России Михаил Дегтярев: этот турнир создается не ради разового результата, а как важнейший элемент подготовки к Олимпийским играм. Я как никто другой понимаю, что такое спартакиада. В 1983 году этот старт сыграл немаловажную роль в моем становлении, – сказал нашему изданию председатель Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. – Тогда спартакиада проводилась один раз в четыре года, и, победив на ней, а также подтвердив лидерство на чемпионате Советского Союза, я попал в состав на чемпионат мира, где одержал победу, мне тогда еще и 20 лет не было.

Олег Яровиков архив ИА "Башинформ"
Олег Яровиков архив ИА "Башинформ"
Фото: Олег Яровиков | архив ИА "Башинформ"
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Комментируя вопрос о предстоящей конкуренции на коврах Башкирии, федеральный спикер отметил высокий «порог входа» для борцов:

– В каждой весовой категории будут представлены 16 лучших атлетов страны, прошедших жесткий отбор. Уровень конкуренции будет высокий. Нельзя забывать, что уже в начале 2027 года у нас начнется отбор на Олимпийские игры, а по итогам сентябрьской спартакиады будут окончательно сформированы составы команд для участия в чемпионате мира, который состоится в конце октября в Астане (Казахстан).
Олег Яровиков архив ИА "Башинформ"
Олег Яровиков архив ИА "Башинформ"
Олег Яровиков архив ИА "Башинформ"
Фото: Олег Яровиков | архив ИА "Башинформ"
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Сам факт, что Уфа станет на время столицей спортивной борьбы России говорит о многом. Вспоминая первенство мира по спортивной борьбе среди юниоров, которое прошло в башкирской столице в 2021 году, собеседник агентства охарактеризовал его как лучшее молодежное первенство в мировой истории.

– Не без гордости подчеркну: Башкирия – один из ведущих борцовских регионов России, имеющий колоссальный организаторский опыт. Даже в этом году Уфа сыграла немаловажную роль в формировании списочного состава сборной России: в январе здесь великолепно прошел турнир «Единство» по греко-римской борьбе – турнир с отбором на чемпионат Европы. Что касается сентября, приятно, что спартакиада разыграется во Дворце борьбы. И ни у кого нет сомнений, что пройдет она на высочайшем организационном уровне, – отметил председатель Федерации спортивной борьбы России и выразил слова благодарности правительству Башкирии во главе с Радием Хабировым, который определенную часть жизни посвятил спортивной борьбе и уделяет пристальное внимание развитию большого спорта в регионе.
Олег Яровиков архив ИА "Башинформ"
Олег Яровиков архив ИА "Башинформ"
Олег Яровиков архив ИА "Башинформ"
Олег Яровиков архив ИА "Башинформ"
Олег Яровиков архив ИА "Башинформ"
Олег Яровиков архив ИА "Башинформ"
Олег Яровиков архив ИА "Башинформ"
Фото: Олег Яровиков | архив ИА "Башинформ"
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Как оценивает легендарный олимпийский чемпион уровень подготовки башкирских атлетов? По мнению Мамиашвили, они безусловно входят в число претендентов на пьедестал:

– У местных борцов греко-римского стиля лидеры есть как среди мухачей (спортсменов самой низкой весовой категории – прим. авт.), так и среди тяжеловесов. Это говорит о системной работе федерации, о развитии борьбы в республике, об успешной реализации многих проектов, главный из которых «Борьба в школу». Башкирия здесь является лидером в стране. Убежден, что при такой работе и такой внутренней конкуренции в Башкирии обязательно будут лидеры. Причем – не только нашей страны, но и способные побороться за медали чемпионатов мира и Олимпийских игр.

Напомним, что II Спартакиада народов России среди сильнейших спортсменов по поручению президента России Владимира Путина пройдет в Башкирии и еще шести регионах страны: в Калининградской, Самарской, Свердловской, Омской, Челябинской областях и в Республике Татарстан. Наша земля примет соревнования по шести видам спорта: спортивной борьбе, фехтованию, гребному слалому, велоспорту, плаванию на открытой воде и триатлону.

Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»

«Республика впервые в своей истории примет Спартакиаду народов среди сильнейших спортсменов России. Соревнования пройдут на территории сразу нескольких учреждений и для нас архиважно создать все условия для того, чтобы все прошло на самом высшем уровне, – чуть ранее прокомментировал вице-премьер правительства Башкирии – министр спорта Руслан Хабибов. – Башкортостану оказано огромное доверие со стороны Министерства спорта России. И мы не подведем».

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