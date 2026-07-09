Михаил Мамиашвили: Спартакиада народов в Уфе пройдет на высочайшем уровне

– Значимость Спартакиады сильнейших четко определил министр спорта России Михаил Дегтярев: этот турнир создается не ради разового результата, а как важнейший элемент подготовки к Олимпийским играм. Я как никто другой понимаю, что такое спартакиада. В 1983 году этот старт сыграл немаловажную роль в моем становлении, – сказал нашему изданию председатель Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. – Тогда спартакиада проводилась один раз в четыре года, и, победив на ней, а также подтвердив лидерство на чемпионате Советского Союза, я попал в состав на чемпионат мира, где одержал победу, мне тогда еще и 20 лет не было.