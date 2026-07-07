Под чьим флагом? В Башкирии обсудили роль СМИ в продвижении спорта

Как верно отметил руководитель Агентства по печати и СМИ РБ Максим Ульчев, без проведения Олимпийских игр в Югославии мы бы, возможно, и не узнали о городе со смешным названием Сараево или Рейкьявик в Исландии. Страны буквально бьются за статус «хозяина» Олимпиады, других международных соревнований, понимая, что это мощный катализатор национального развития. Это не только про спортивный престиж – это про государственный имидж, огромные инвестиции в строительство спортивных объектов, гостиничных комплексов, про новые рабочие места и, в целом, про укрепление экономики. А также – про уважение к своему региону и его жителям, признание их способности принять гостей со всего света и сделать из этого глобальный впечатляющий праздник.

И у спортивного сообщества Башкирии именно сейчас, акцентировал внимание участников форума Руслан Хабибов, есть шанс продолжить эту важную работу.

– За нашими плечами успешный опыт проведения Международного форума «Россия – спортивная держава» с охватом 5,5 тысячи человек из 30 стран мира и участием президента России Владимира Путина. Впереди – Спартакиада народов России и международный турнир по волейболу, где сойдутся сборные России, Республики Беларусь, Кубы и Ирана. Перед республикой открывается новая большая глава, а значит, и возможность масштабной урбанистической трансформации и выход Уфы на новый уровень мировой узнаваемости, – сказал Руслан Хабибов.

Да, спортивная среда, смешиваясь с глобальной политикой, непредсказуема и жестока. Еще вчера нашим великим спортсменам запрещали выступать под флагом России. К счастью, ситуация меняется и сейчас, как никогда, СМИ очень важно выводить на передний план наших чемпионов. Как это сделал, например, «Башинформ» в материале о пяти главных женщинах уфимского боксера Артура Субханкулова. Счет матча, время прохождения дистанции, место в турнирной таблице сегодня можно найти и так, в один клик в любом спортивном поисковике, считает специальный гость форума, руководитель пресс-службы Федерации спортивной борьбы России Тигран Аванян. А вот глубоких интервью и интересных историй о спортсменах читателю очень не хватает.