Под чьим флагом? В Башкирии обсудили роль СМИ в продвижении спорта

– Мы можем построить тысячи площадок и лучшие дворцы спорта. Но мы работаем не для статистики, а для людей. Как говорит Глава Башкирии Радий Хабиров, в этом вопросе мы не можем быть безучастными. И наш успех измеряется не количеством возведенных объектов, а тем, насколько жители республики знают о них и находятся внутри них, – сказал вице-премьер правительства Башкирии – министр спорта Руслан Хабибов.
Собственно, с этого начался Форум спортивных журналистов «На острие спортивного пера: взгляд из сердца Евразии», который по факту вылился не в формальное общение прессы с представителями спортивных клубов, а в глубокий профессиональный диалог. Он обозначил ряд серьезных стратегических задач, стоящих перед спортивным сообществом Башкирии. И главная из них – качественное развитие спорта с проведением в Уфе соревнований международного уровня.
Как верно отметил руководитель Агентства по печати и СМИ РБ Максим Ульчев, без проведения Олимпийских игр в Югославии мы бы, возможно, и не узнали о городе со смешным названием Сараево или Рейкьявик в Исландии. Страны буквально бьются за статус «хозяина» Олимпиады, других международных соревнований, понимая, что это мощный катализатор национального развития. Это не только про спортивный престиж – это про государственный имидж, огромные инвестиции в строительство спортивных объектов, гостиничных комплексов, про новые рабочие места и, в целом, про укрепление экономики. А также – про уважение к своему региону и его жителям, признание их способности принять гостей со всего света и сделать из этого глобальный впечатляющий праздник.
И у спортивного сообщества Башкирии именно сейчас, акцентировал внимание участников форума Руслан Хабибов, есть шанс продолжить эту важную работу.
– За нашими плечами успешный опыт проведения Международного форума «Россия – спортивная держава» с охватом 5,5 тысячи человек из 30 стран мира и участием президента России Владимира Путина. Впереди – Спартакиада народов России и международный турнир по волейболу, где сойдутся сборные России, Республики Беларусь, Кубы и Ирана. Перед республикой открывается новая большая глава, а значит, и возможность масштабной урбанистической трансформации и выход Уфы на новый уровень мировой узнаваемости, – сказал Руслан Хабибов.
Да, спортивная среда, смешиваясь с глобальной политикой, непредсказуема и жестока. Еще вчера нашим великим спортсменам запрещали выступать под флагом России. К счастью, ситуация меняется и сейчас, как никогда, СМИ очень важно выводить на передний план наших чемпионов. Как это сделал, например, «Башинформ» в материале о пяти главных женщинах уфимского боксера Артура Субханкулова. Счет матча, время прохождения дистанции, место в турнирной таблице сегодня можно найти и так, в один клик в любом спортивном поисковике, считает специальный гость форума, руководитель пресс-службы Федерации спортивной борьбы России Тигран Аванян. А вот глубоких интервью и интересных историй о спортсменах читателю очень не хватает.
– Спорт высших достижений – это не только события, матчи, очки, секунды, голы. За блеском медалей, которыми гордится вся страна, стоят живые люди. И рассказ о них – огромная потенциальная ниша в спортивной журналистике, – отметил Тигран Аванян. – В беседе с журналистом спортсмен может так раскрыться и показать себя таким глубоким собеседником, что у большой аудитории случится настоящий культурный шок. И такие истории набирают миллионы просмотров.
Между тем, на фоне востребованности такой эксклюзивной, часто инсайдерской, информации, башкирские спортивные клубы проявляют удивительную медийную «дальнозоркость» (по факту – близорукость), направляя инсайды напрямую федеральным сайтам, минуя местные СМИ. И это при том, что работают клубы, как справедливо напомнил присутствующим главный редактор ИА «Башинформ» Руслан Шарафутдинов, на территории Башкирии и финансируются из регионального бюджета. А самое главное, именно здесь, в республике бьются сердца их фанатского сообщества.
По словам Руслана Хабибова, он и правда зачастую узнает наши ключевые спортивные новости из уточняющих звонков от представителей федеральной прессы. А локальные журналисты, которые годами сопровождают команду, работая и на спортсменов, и на болельщиков, остаются на периферии новостной повестки. Министр спорта рассчитывает, что первый форум спортивных журналистов, получив продолжение, сократит этот коммуникационный разрыв.
– Если восемь лет назад министерство спорта почти никакого отношения к профессиональным клубам и командам не имело, то сегодня мы очень активно работаем с каждым клубом. Но почему-то первые новости зачастую узнаем из федеральных СМИ. Этот вопрос нужно решать, координировать, – подчеркнул Руслан Хабибов. – Например, мы подписали соглашение с «Башинформом», основной новостной площадкой республики, о создании специального раздела «Спорт-Башинформ», где аккумулируются все новости спорта. Считаю, это большой шаг вперед.
Помимо прочего, на Форуме спортивных журналистов «На острие спортивного пера: взгляд из сердца Евразии» произошел обмен мнениями, опытом, репортерскими фичами, как написать лучше, интереснее, как быстрее донести новость читателю. Но суть этого мероприятия намного глубже профессиональных журналистских приемов и методов. Как ранее заявил министр спорта России Михаил Дегтярев, Башкортостан сегодня соблюдает все стандарты развития спортивной отрасли и удерживает лидерские позиции на карте страны. В регионе действует более 13 тысяч спортивных сооружений, и строительство большого спортивного кластера продолжается. Возвращение на уфимские арены международных спортивных вызовов – это не просто даты в спортивном календаре. Это борьба здесь и сейчас за то, под чьим флагом впредь будут выступать великие спортсмены России и мира. И исход этой борьбы, в большей мере, чем может показаться на первый взгляд, зависит от спортивных СМИ Башкортостана.
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