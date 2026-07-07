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03:14 (UTC+5), 07 Июля 2026

Под чьим флагом? В Башкирии обсудили роль СМИ в продвижении спорта

Башкирия – один из самых спортивных регионов России. За минувшую пятилетку ее инфраструктура пополнилась масштабными спортивными центрами мирового класса. В Уфе появились Дворец борьбы, комплекс сооружений для гребного слалома – объекты высокого международного уровня, а Центр фехтования – без преувеличения, лучший в мире. Но вся эта работа – не ради красивых цифр.

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
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– Мы можем построить тысячи площадок и лучшие дворцы спорта. Но мы работаем не для статистики, а для людей. Как говорит Глава Башкирии Радий Хабиров, в этом вопросе мы не можем быть безучастными. И наш успех измеряется не количеством возведенных объектов, а тем, насколько жители республики знают о них и находятся внутри них, – сказал вице-премьер правительства Башкирии – министр спорта Руслан Хабибов.
Валерий Шахов ИА «Башинформ»Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»

Собственно, с этого начался Форум спортивных журналистов «На острие спортивного пера: взгляд из сердца Евразии», который по факту вылился не в формальное общение прессы с представителями спортивных клубов, а в глубокий профессиональный диалог. Он обозначил ряд серьезных стратегических задач, стоящих перед спортивным сообществом Башкирии. И главная из них – качественное развитие спорта с проведением в Уфе соревнований международного уровня.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»

Как верно отметил руководитель Агентства по печати и СМИ РБ Максим Ульчев, без проведения Олимпийских игр в Югославии мы бы, возможно, и не узнали о городе со смешным названием Сараево или Рейкьявик в Исландии. Страны буквально бьются за статус «хозяина» Олимпиады, других международных соревнований, понимая, что это мощный катализатор национального развития. Это не только про спортивный престиж – это про государственный имидж, огромные инвестиции в строительство спортивных объектов, гостиничных комплексов, про новые рабочие места и, в целом, про укрепление экономики. А также – про уважение к своему региону и его жителям, признание их способности принять гостей со всего света и сделать из этого глобальный впечатляющий праздник.

И у спортивного сообщества Башкирии именно сейчас, акцентировал внимание участников форума Руслан Хабибов, есть шанс продолжить эту важную работу.

– За нашими плечами успешный опыт проведения Международного форума «Россия – спортивная держава» с охватом 5,5 тысячи человек из 30 стран мира и участием президента России Владимира Путина. Впереди – Спартакиада народов России и международный турнир по волейболу, где сойдутся сборные России, Республики Беларусь, Кубы и Ирана. Перед республикой открывается новая большая глава, а значит, и возможность масштабной урбанистической трансформации и выход Уфы на новый уровень мировой узнаваемости, – сказал Руслан Хабибов.

Да, спортивная среда, смешиваясь с глобальной политикой, непредсказуема и жестока. Еще вчера нашим великим спортсменам запрещали выступать под флагом России. К счастью, ситуация меняется и сейчас, как никогда, СМИ очень важно выводить на передний план наших чемпионов. Как это сделал, например, «Башинформ» в материале о пяти главных женщинах уфимского боксера Артура Субханкулова. Счет матча, время прохождения дистанции, место в турнирной таблице сегодня можно найти и так, в один клик в любом спортивном поисковике, считает специальный гость форума, руководитель пресс-службы Федерации спортивной борьбы России Тигран Аванян. А вот глубоких интервью и интересных историй о спортсменах читателю очень не хватает.

Ильшат Ахметов предоставлено пресс-службой Минспорта РБИльшат Ахметов предоставлено пресс-службой Минспорта РБ
Фото: Ильшат Ахметов | предоставлено пресс-службой Минспорта РБ
– Спорт высших достижений – это не только события, матчи, очки, секунды, голы. За блеском медалей, которыми гордится вся страна, стоят живые люди. И рассказ о них – огромная потенциальная ниша в спортивной журналистике, – отметил Тигран Аванян. – В беседе с журналистом спортсмен может так раскрыться и показать себя таким глубоким собеседником, что у большой аудитории случится настоящий культурный шок. И такие истории набирают миллионы просмотров.

Между тем, на фоне востребованности такой эксклюзивной, часто инсайдерской, информации, башкирские спортивные клубы проявляют удивительную медийную «дальнозоркость» (по факту – близорукость), направляя инсайды напрямую федеральным сайтам, минуя местные СМИ. И это при том, что работают клубы, как справедливо напомнил присутствующим главный редактор ИА «Башинформ» Руслан Шарафутдинов, на территории Башкирии и финансируются из регионального бюджета. А самое главное, именно здесь, в республике бьются сердца их фанатского сообщества.

Ильшат Ахметов предоставлено пресс-службой Минспорта РБИльшат Ахметов предоставлено пресс-службой Минспорта РБ
Фото: Ильшат Ахметов | предоставлено пресс-службой Минспорта РБ

По словам Руслана Хабибова, он и правда зачастую узнает наши ключевые спортивные новости из уточняющих звонков от представителей федеральной прессы. А локальные журналисты, которые годами сопровождают команду, работая и на спортсменов, и на болельщиков, остаются на периферии новостной повестки. Министр спорта рассчитывает, что первый форум спортивных журналистов, получив продолжение, сократит этот коммуникационный разрыв.

– Если восемь лет назад министерство спорта почти никакого отношения к профессиональным клубам и командам не имело, то сегодня мы очень активно работаем с каждым клубом. Но почему-то первые новости зачастую узнаем из федеральных СМИ. Этот вопрос нужно решать, координировать, – подчеркнул Руслан Хабибов. – Например, мы подписали соглашение с «Башинформом», основной новостной площадкой республики, о создании специального раздела «Спорт-Башинформ», где аккумулируются все новости спорта. Считаю, это большой шаг вперед.  

Помимо прочего, на Форуме спортивных журналистов «На острие спортивного пера: взгляд из сердца Евразии» произошел обмен мнениями, опытом, репортерскими фичами, как написать лучше, интереснее, как быстрее донести новость читателю. Но суть этого мероприятия намного глубже профессиональных журналистских приемов и методов. Как ранее заявил министр спорта России Михаил Дегтярев, Башкортостан сегодня соблюдает все стандарты развития спортивной отрасли и удерживает лидерские позиции на карте страны. В регионе действует более 13 тысяч спортивных сооружений, и строительство большого спортивного кластера продолжается. Возвращение на уфимские арены международных спортивных вызовов – это не просто даты в спортивном календаре. Это борьба здесь и сейчас за то, под чьим флагом впредь будут выступать великие спортсмены России и мира. И исход этой борьбы, в большей мере, чем может показаться на первый взгляд, зависит от спортивных СМИ Башкортостана.

Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Фото: Олег Яровиков | ИА "Башинформ"
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