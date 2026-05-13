Уфимский боксер Артур Субханкулов назвал пять главных женщин в своей жизни

Идея сделать интервью с уфимским боксёром Артуром Субханкуловым, главной звездой не только башкирского, а, пожалуй, уже мирового бокса, как говорится, витала в воздухе. Субханкулов — чемпион Азии и Европы. Его имя прогремело на весь мир в апреле этого года, когда в Уфе он нокаутировал Баходура Усмонова и стал претендентом на титул чемпиона мира. Непобеждённый боксёр с впечатляющим рекордом в 12 побед (шесть из которых досрочно) готовится к самому важному поединку в своей жизни. Мы хотели поговорить о боксе, но разговор получился о… женщинах.

День у Артура Субханкулова расписан практически поминутно. Тем не менее он сразу согласился на интервью, причём пришёл даже на час раньше. График…

Его брутальный стиль сразу бросается в глаза: жилистое, мускулистое тело, суровый взгляд, ссадины и шрамы на лице, которые весьма красноречиво напоминают о недавнем триумфе над Усмоновым. Его приход в агентство «Башинформ» не остался незамеченным, особенно женской половиной редакции. Те самые мужской стержень и дерзкий характер, которые сделали его чемпионом, ощущаются с первых минут беседы. И потому сам разговор вышел откровенно мужским. Конечно, о женщинах. Артур признался, что в его жизни есть пять главных женщин. Кто они — читайте в эксклюзивном материале агентства «Башинформ».

Самая сильная

За каждым спортсменом стоит невероятно сильная женщина — его мать, говорит Артур.

– Именно моя мама, Зиля Усмановна, первой увидела во мне будущего чемпиона. В 14 лет я начал тренироваться, меня это очень затянуло и увлекло, уличные развлечения перестали меня привлекать. Родители поначалу не одобряли мой выбор. Мама переживала, потому что бокс — один из самых травмоопасных видов спорта. Но они понимали, что вся моя жизнь, все мои планы и цели связаны с этим спортом.

Мама говорила: «Самое главное, чтобы ты был здоровым, чемпионство и пояса для нас не важны». Я не мог даже и предположить, что стану претендентом на титул чемпиона мира, что буду занимать вторую строчку в мировом рейтинге IBF. Сейчас это реальность. Спасибо маме и папе, что они дали возможность учиться и заниматься любимым спортом.

В нескончаемом потоке тренировок и сборов стараюсь находить время, чтобы поговорить по душам с близкими, особенно с мамой. Это придаёт мне силы.