Уфимский боксер Артур Субханкулов назвал пять главных женщин в своей жизни

Идея сделать интервью с уфимским боксёром Артуром Субханкуловым, главной звездой не только башкирского, а, пожалуй, уже мирового бокса, как говорится, витала в воздухе. Субханкулов — чемпион Азии и Европы. Его имя прогремело на весь мир в апреле этого года, когда в Уфе он нокаутировал Баходура Усмонова и стал претендентом на титул чемпиона мира. Непобеждённый боксёр с впечатляющим рекордом в 12 побед (шесть из которых досрочно) готовится к самому важному поединку в своей жизни. Мы хотели поговорить о боксе, но разговор получился о… женщинах.
День у Артура Субханкулова расписан практически поминутно. Тем не менее он сразу согласился на интервью, причём пришёл даже на час раньше. График…
Его брутальный стиль сразу бросается в глаза: жилистое, мускулистое тело, суровый взгляд, ссадины и шрамы на лице, которые весьма красноречиво напоминают о недавнем триумфе над Усмоновым. Его приход в агентство «Башинформ» не остался незамеченным, особенно женской половиной редакции. Те самые мужской стержень и дерзкий характер, которые сделали его чемпионом, ощущаются с первых минут беседы. И потому сам разговор вышел откровенно мужским. Конечно, о женщинах. Артур признался, что в его жизни есть пять главных женщин. Кто они — читайте в эксклюзивном материале агентства «Башинформ».
За каждым спортсменом стоит невероятно сильная женщина — его мать, говорит Артур.
– Именно моя мама, Зиля Усмановна, первой увидела во мне будущего чемпиона. В 14 лет я начал тренироваться, меня это очень затянуло и увлекло, уличные развлечения перестали меня привлекать. Родители поначалу не одобряли мой выбор. Мама переживала, потому что бокс — один из самых травмоопасных видов спорта. Но они понимали, что вся моя жизнь, все мои планы и цели связаны с этим спортом.
Мама говорила: «Самое главное, чтобы ты был здоровым, чемпионство и пояса для нас не важны». Я не мог даже и предположить, что стану претендентом на титул чемпиона мира, что буду занимать вторую строчку в мировом рейтинге IBF. Сейчас это реальность. Спасибо маме и папе, что они дали возможность учиться и заниматься любимым спортом.
В нескончаемом потоке тренировок и сборов стараюсь находить время, чтобы поговорить по душам с близкими, особенно с мамой. Это придаёт мне силы.
«Вторым замечательным человеком в моей жизни стала сестра-двойняшка Алина. Не по значимости, а потому что она была рядом со мной с первой секунды моего рождения. Мы разного пола, поэтому с детства и увлечения были разными. Я пошел в спорт, она выбрала совсем другую сферу. Но всегда была надежной поддержкой.
Алина — тонкий, ранимый человек. Приходя на мои поединки, часто плачет. Признается, что ей тяжело это смотреть. Иногда создается ощущение, что болезненные удары воспринимает так, будто они направлены на нее. Но она всегда верит в меня, в мою победу. И эти ее уверенность и надежда, эта наша связь тоже придают мне сил», – признался спортсмен.
«Когда я пришел к своему тренеру Марии Юрьевне Карабановой, она была совсем молодой девушкой. Поначалу её никто не воспринимал всерьёз, в первое время были и насмешки над её воспитанниками. Но то, что эта хрупкая девушка сделала для развития башкирского бокса, еще нужно переосмыслить. Она воспитала целую плеяду чемпионов, что не удалось многим мужчинам-тренерам в российском боксе. Главный ее успех — в индивидуальном подходе.
Мария Юрьевна — невероятно разносторонний человек: где-то она мягкая, где-то жесткая, где-то суровая, где-то добрая. Самое главное, для меня это отличный психолог. Она так сильно может меня замотивировать, что я буду готов горы свернуть. Ведь у каждого спортсмена бывают провалы. Когда я уставал от бокса и у меня были мысли бросить, заняться чем-то другим, она всегда находила слова, которые давали мне силы и помогли продолжать тренироваться дальше. Я считаю, что с тренером мне очень сильно повезло», – говорит Артур Субханкулов.
«Самая главная женщина в моей жизни — это жена Нурия. Мы познакомились с ней в 2016 году в городе Нижневартовске, где проходил Кубок мира нефтяных стран. В тот момент она после окончания университета работала в гостинице. Я увидел ее и сразу влюбился. Номер попросил, пригласил на свидание. 31 мая будет год, как мы вместе.
Сейчас для меня Нурия является главной поддержкой. Уже и в боксе разбирается (смеется), ходит на все бои, даёт свою оценку сопернику и понимает, где будет сложно. Нурия никогда при этом в тренировочный процесс не вмешивается, каких-то советов не даёт. Она просто поддерживает, чтобы у меня не было дополнительных трудностей помимо тех, что возникают в зале и на тренировках, – делится боксер. - Понимает, что я сильно устаю, бывает, прихожу домой и иду отдыхать. Жена относится к этому с пониманием. И мы с ней беседуем, там какие-то переживания бывают свои. Нурия всегда находит слова, как подбодрить, поддержать. За такую невероятную заботу и любовь я ей очень благодарен».
Слово «победа» — женского рода. И потому Артур считает, что это пятая женщина, которую он любит, уважает и всегда стремится завоевать.
«Многие зрители видят лишь финальный аккорд — торжественный выход на ринг и сам поединок. За каждым боем стоят изнурительные тренировки. Это когда весь город уже ложится спать, а ты, собрав сумку, едешь в пустой зал. Это по 12 изматывающих раундов спарринга, когда ты сильно устал, но продолжаешь работу. Это жесткие ограничения во всём: в питании, развлечениях, в простых радостях жизни. Это отказ от спонтанных встреч с друзьями, от беззаботных выходных. Это постоянный контроль и дисциплина.
Но есть момент, ради которого всё это стоит пережить. Момент, когда звучит гонг, объявляющий о твоей победе, когда рефери поднимает твою руку. В этот момент все жертвы кажутся незначительными. Потому что нет ничего ценнее чувства победы, завоёванной собственными потом и кровью», – признался Артур Субханкулов.
С Артуром Субханкуловым мы говорили и о женщинах, и, конечно, о боксе и его планах на будущее.
— Что помогает вам оставаться в спорте на протяжении всех этих лет?
— Я думаю, характер. Ты выходишь на ринг с соперником один на один, и здесь уже любая напыщенность, что-то возвышенное — всё это улетучивается. Остаёшься только ты и твой соперник, твои страхи, твои сомнения. Как ты проявишь себя под давлением, в те моменты, когда соперник тебя бьёт, когда у тебя нет сил, но тебе нужно продолжать бой и выигрывать его? Здесь включается характер. И если он у тебя есть, если у тебя есть стержень, ты готов всё это преодолевать, ты сможешь побеждать и выигрывать. А если этого нет, ты можешь быть быстрым, выносливым, сильным, но не победителем.
— Как происходит отбор соперников на профессиональном ринге?
— Есть определённый рейтинг боксёров, мы можем выбрать себе соперника из этого рейтинга, например, из топ-15, топ-20. Мы просматриваем список и подбираем так, чтобы, например, февральский соперник был плюс-минус похож на того, кто планируется у нас в апрельском бою. Вот так это происходит.
— Следующий бой — за титул чемпиона мира? Когда он состоится, как готовишься, что важно, кто поддерживает?
— Мой следующий бой планируется осенью. А будет ли он за титул чемпиона мира или нет — это, конечно же, зависит не от нас. Много обстоятельств: санкции, соперник-американец. Есть слухи, что он хочет подняться в весовой категории, возможно, поднимется, и пояс останется вакантным. И мы с кем-то другим будем оспаривать титул. Сейчас сложно учесть все нюансы, но мы можем сосредоточиться на моей физической форме и том, как я проведу лето до боя. Лично я и мой тренер Мария Юрьевна хотим боксировать за пояс чемпиона мира.
Меня очень поддерживают моя страна, правительство Башкирии, лично премьер-министр правительства РБ, президент Федерации бокса РБ Андрей Назаров, министр спорта региона Руслан Хабибов, которые очень заинтересованы в том, чтобы башкирский боксёр завоевал титул чемпиона мира. Ведь это очередное признание республики на мировом уровне. И я со своим тренером буду прилагать к этому максимум усилий. И, конечно, меня поддерживают мои главные женщины и любимые болельщики.
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