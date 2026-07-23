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12:12 (UTC+5), 23 Июля 2026

Гребной слалом в Уфе: готовимся к Спартакиаде и ждем юных чемпионов

В августе не только башкирская земля, но и башкирская вода с радушием примет сильнейших спортсменов со всей страны. В рамках Всероссийской спартакиады народов в Комплексе сооружений для гребного слалома пройдут соревнования, которые определят состав сборной России для участия в Олимпиаде-2028. Как Уфа готовится к важнейшему турниру, «Башинформ» узнал в СШОР по гребле на байдарках и каноэ Башкирии.

Фото: Олег Яровиков | ИА "Башинформ"
Екатерина Камалова
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Общефедеральные соревнования по гребному слалому будут проходить в современном канале для гребного слалома, который был построен в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» и открыт к 450-летию Уфы на XII Международном спортивном форуме «Россия - спортивная держава». Тогда, в 2024 году, в открытии объекта в режиме видеосвязи принял участие президент России Владимир Путин. Он высоко оценил комплекс и поблагодарил всех, кто принимал участие в его строительстве, в т.ч. региональные власти и частных инвесторов.

«Центр гребного слалома – это очень долгожданный объект. Это такое необычное, довольно сложное гидротехническое сооружение – канал 250 метров, с двигателями. Вода в него поступает из озера Теплое, туда теплая вода поступает из ТЭЦ. Поэтому это круглогодичный комплекс, и в этом его особенность»
Радий Хабиров
Глава Республики Башкортостан

С первого дня открытия Центр гребного слалома стал тренировочной базой для башкирских спортсменов и местом проведения всероссийских и международных соревнований.

«Этот современный комплекс станет местом притяжения спортсменов со всей России. Мы постараемся сделать все для развития гребного слалома в Башкортостане»
Сергей Папуш
Президент Федерации гребного слалома России

Сегодня организаторы и спортсмены здесь полным ходом готовятся к предстоящей Спартакиаде народов России. Подробнее об этом «Башинформ» эксклюзивно беседует с заместителем директора по спортивной подготовке ГБУ ДО СШОР по гребле на байдарках и каноэ Башкирии Ириной Огуречниковой.

Олег Яровиков ИА "Башинформ"Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Фото: Олег Яровиков | ИА "Башинформ"

- Гребной слалом - один из самых технически требовательных видов спорта. Каковы главные требования к каналу для отбора спортсменов на Олимпийские игры - 2028?

- Гребной слалом – это союз мощи, ловкости и интуиции, танец человека со стихией воды. И в этом танце действительно рождаются олимпийские чемпионы. Требования к трассе для проведения отборочных этапов на Олимпийские игры 2028 года предъявляются высочайшие, и главное из них - техническая вариативность и сложность. Трасса должна представлять вызов для спортсмена, требуя от него идеального баланса между силой и точностью. Важно все: разнообразные препятствия, мощные водовороты, резкие повороты участков с переменной скоростью течения, валики, перекаты и, конечно же, ворота, расположенные под различными углами и на разной высоте. Трасса должна дать спортсмену выбор траектории, возможность проявить тактическое мышление и креативность. И, безусловно, она должна быть безопасной. На протяжении канала должны быть предусмотрены зоны для безопасного выхода спортсмена из воды в случае непредвиденной ситуации.

- Ирина Вячеславовна, а в чем уникальность нашего, уфимского, объекта? И насколько он готов к проведению международных соревнований?

- Уникальность Центра гребного слалома в Уфе в том, что канал не замерзает благодаря озеру Теплое, работает круглогодично. С помощью гидротехнических сооружений здесь создается эффект бурлящей воды, что очень важно для тренировок и соревнований. Кстати, именитые спортсмены остались очень довольны функционалом нашего центра. А ведь именно от него зависят их профессиональные успехи.

Инфраструктура искусственного канала в Уфе, несомненно, обладает большим потенциалом и является одной из лучших в России. Однако для проведения соревнований олимпийского уровня требуется значительная доработка. Это связано со строгими международными стандартами, которые предъявляются к трассам такого ранга. Поэтому на 2027 год у нас запланировано строительство второй очереди. В проекте второй очереди - строительство капитального здания со спортивными залами. Новые объекты в структуре Комплекса сооружений для гребного слалома еще больше укрепят позиции Башкирии и ее спортсменов на российской арене. 

Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Фото: Олег Яровиков | ИА "Башинформ"
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- При проведении Спартакиады народов России у нас, на местной акватории, можем ли мы говорить о психологическом или тактическом преимуществе наших гребцов-слаломистов? И какую планку ставит сейчас перед ними ваша спортивная школа?

- Безусловно, преимущество на стороне наших спортсменов. Зная нюансы гребного канала, особенности старта и финиша, они чувствуют себя увереннее и могут минимизировать ошибки, которые могли бы возникнуть у иногородних соперников. «Домашняя» вода, так сказать, дает неоспоримые козыри, позволяя сосредоточиться на самой гонке, а не на адаптации к незнакомым условиям. Однако дело не только в тонкостях трассы. Соревнуясь с сильнейшими спортсменами страны, очень важно преодолеть еще и психологический барьер.

Мы всегда надеемся на призовые места наших спортсменов. На Спартакиаде ожидаем от них максимальной самоотдачи, демонстрации всех своих навыков и упорной борьбы. Планка – быть достойными соперниками, показать свой лучший результат, вложить всю свою энергию и бойцовский дух. Для более молодых спортсменов это возможность набраться бесценного опыта, а для опытных – подтвердить свой высокий класс и, возможно, заявить о себе на более премиальном уровне. Главное – это стремление к победе, уважение к соперникам и честная борьба.

Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Фото: Олег Яровиков | ИА "Башинформ"
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- Гребной слалом очень зрелищный и эффектный, но как вид спорта весьма специфичен. Как планируете использовать проведение Спартакиады для привлечения  в секции новых детей?

- Так и есть. Гребной слалом завораживает своей зрелищностью, однако, требуя специфических навыков и условий, зачастую не так доступен для широкой аудитории. Мы очень заинтересованы в популяризации гребного слалома и привлечении новых юных талантов. Такие крупные мероприятия, как Спартакиада, помогают нам ломать барьеры между профессиональным спортом и массовым зрителем, показывать, что гребной слалом доступен и увлекателен.

На территории проведения Спартакиады будет работать информационный пункт нашей спортивной школы олимпийского резерва, где каждый желающий сможет получить полную информацию о записи в секции, расписании занятий и условиях подготовки. Уверена, что отлично проведем Спартакиаду и пополним ряды юных гребцов-слаломистов, - резюмировала Ирина Огуречникова.

«Гребной слалом – очень красивый, яркий, зрелищный вид спорта. Здорово, что всё больше мальчишек и девчонок нашей республики начинают им заниматься. Сформировали дополнительно группу из 80 человек. И для меня это главный показатель того, что мы всё делаем правильно. Пусть наши ребята занимаются спортом. Это хороший вклад в их будущее и будущее республики»
Руслан Хабибов
заместитель Премьер-министра Правительства - министр спорта Республики Башкортостан

Напомним, что в Уфе продолжается системная подготовка к проведению Спартакиады. Как подчеркнул на заседании республиканского организационного комитета по подготовке и проведению Спартакиады народов России министр спорта региона Руслан Хабибов, все мероприятия реализуются в соответствии с утвержденным планом и находятся на постоянном контроле Министерства спорта России, Федеральной дирекции и Республики Башкортостан.

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