Гребной слалом в Уфе: готовимся к Спартакиаде и ждем юных чемпионов

- Гребной слалом - один из самых технически требовательных видов спорта. Каковы главные требования к каналу для отбора спортсменов на Олимпийские игры - 2028?

- Гребной слалом – это союз мощи, ловкости и интуиции, танец человека со стихией воды. И в этом танце действительно рождаются олимпийские чемпионы. Требования к трассе для проведения отборочных этапов на Олимпийские игры 2028 года предъявляются высочайшие, и главное из них - техническая вариативность и сложность. Трасса должна представлять вызов для спортсмена, требуя от него идеального баланса между силой и точностью. Важно все: разнообразные препятствия, мощные водовороты, резкие повороты участков с переменной скоростью течения, валики, перекаты и, конечно же, ворота, расположенные под различными углами и на разной высоте. Трасса должна дать спортсмену выбор траектории, возможность проявить тактическое мышление и креативность. И, безусловно, она должна быть безопасной. На протяжении канала должны быть предусмотрены зоны для безопасного выхода спортсмена из воды в случае непредвиденной ситуации.

- Ирина Вячеславовна, а в чем уникальность нашего, уфимского, объекта? И насколько он готов к проведению международных соревнований?

- Уникальность Центра гребного слалома в Уфе в том, что канал не замерзает благодаря озеру Теплое, работает круглогодично. С помощью гидротехнических сооружений здесь создается эффект бурлящей воды, что очень важно для тренировок и соревнований. Кстати, именитые спортсмены остались очень довольны функционалом нашего центра. А ведь именно от него зависят их профессиональные успехи.

Инфраструктура искусственного канала в Уфе, несомненно, обладает большим потенциалом и является одной из лучших в России. Однако для проведения соревнований олимпийского уровня требуется значительная доработка. Это связано со строгими международными стандартами, которые предъявляются к трассам такого ранга. Поэтому на 2027 год у нас запланировано строительство второй очереди. В проекте второй очереди - строительство капитального здания со спортивными залами. Новые объекты в структуре Комплекса сооружений для гребного слалома еще больше укрепят позиции Башкирии и ее спортсменов на российской арене.