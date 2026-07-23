Гребной слалом в Уфе: готовимся к Спартакиаде и ждем юных чемпионов

Общефедеральные соревнования по гребному слалому будут проходить в современном канале для гребного слалома, который был построен в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» и открыт к 450-летию Уфы на XII Международном спортивном форуме «Россия - спортивная держава». Тогда, в 2024 году, в открытии объекта в режиме видеосвязи принял участие президент России Владимир Путин. Он высоко оценил комплекс и поблагодарил всех, кто принимал участие в его строительстве, в т.ч. региональные власти и частных инвесторов.
С первого дня открытия Центр гребного слалома стал тренировочной базой для башкирских спортсменов и местом проведения всероссийских и международных соревнований.
Сегодня организаторы и спортсмены здесь полным ходом готовятся к предстоящей Спартакиаде народов России. Подробнее об этом «Башинформ» эксклюзивно беседует с заместителем директора по спортивной подготовке ГБУ ДО СШОР по гребле на байдарках и каноэ Башкирии Ириной Огуречниковой.
- Гребной слалом - один из самых технически требовательных видов спорта. Каковы главные требования к каналу для отбора спортсменов на Олимпийские игры - 2028?
- Гребной слалом – это союз мощи, ловкости и интуиции, танец человека со стихией воды. И в этом танце действительно рождаются олимпийские чемпионы. Требования к трассе для проведения отборочных этапов на Олимпийские игры 2028 года предъявляются высочайшие, и главное из них - техническая вариативность и сложность. Трасса должна представлять вызов для спортсмена, требуя от него идеального баланса между силой и точностью. Важно все: разнообразные препятствия, мощные водовороты, резкие повороты участков с переменной скоростью течения, валики, перекаты и, конечно же, ворота, расположенные под различными углами и на разной высоте. Трасса должна дать спортсмену выбор траектории, возможность проявить тактическое мышление и креативность. И, безусловно, она должна быть безопасной. На протяжении канала должны быть предусмотрены зоны для безопасного выхода спортсмена из воды в случае непредвиденной ситуации.
- Ирина Вячеславовна, а в чем уникальность нашего, уфимского, объекта? И насколько он готов к проведению международных соревнований?
- Уникальность Центра гребного слалома в Уфе в том, что канал не замерзает благодаря озеру Теплое, работает круглогодично. С помощью гидротехнических сооружений здесь создается эффект бурлящей воды, что очень важно для тренировок и соревнований. Кстати, именитые спортсмены остались очень довольны функционалом нашего центра. А ведь именно от него зависят их профессиональные успехи.
Инфраструктура искусственного канала в Уфе, несомненно, обладает большим потенциалом и является одной из лучших в России. Однако для проведения соревнований олимпийского уровня требуется значительная доработка. Это связано со строгими международными стандартами, которые предъявляются к трассам такого ранга. Поэтому на 2027 год у нас запланировано строительство второй очереди. В проекте второй очереди - строительство капитального здания со спортивными залами. Новые объекты в структуре Комплекса сооружений для гребного слалома еще больше укрепят позиции Башкирии и ее спортсменов на российской арене.
- При проведении Спартакиады народов России у нас, на местной акватории, можем ли мы говорить о психологическом или тактическом преимуществе наших гребцов-слаломистов? И какую планку ставит сейчас перед ними ваша спортивная школа?
- Безусловно, преимущество на стороне наших спортсменов. Зная нюансы гребного канала, особенности старта и финиша, они чувствуют себя увереннее и могут минимизировать ошибки, которые могли бы возникнуть у иногородних соперников. «Домашняя» вода, так сказать, дает неоспоримые козыри, позволяя сосредоточиться на самой гонке, а не на адаптации к незнакомым условиям. Однако дело не только в тонкостях трассы. Соревнуясь с сильнейшими спортсменами страны, очень важно преодолеть еще и психологический барьер.
Мы всегда надеемся на призовые места наших спортсменов. На Спартакиаде ожидаем от них максимальной самоотдачи, демонстрации всех своих навыков и упорной борьбы. Планка – быть достойными соперниками, показать свой лучший результат, вложить всю свою энергию и бойцовский дух. Для более молодых спортсменов это возможность набраться бесценного опыта, а для опытных – подтвердить свой высокий класс и, возможно, заявить о себе на более премиальном уровне. Главное – это стремление к победе, уважение к соперникам и честная борьба.
- Гребной слалом очень зрелищный и эффектный, но как вид спорта весьма специфичен. Как планируете использовать проведение Спартакиады для привлечения в секции новых детей?
- Так и есть. Гребной слалом завораживает своей зрелищностью, однако, требуя специфических навыков и условий, зачастую не так доступен для широкой аудитории. Мы очень заинтересованы в популяризации гребного слалома и привлечении новых юных талантов. Такие крупные мероприятия, как Спартакиада, помогают нам ломать барьеры между профессиональным спортом и массовым зрителем, показывать, что гребной слалом доступен и увлекателен.
На территории проведения Спартакиады будет работать информационный пункт нашей спортивной школы олимпийского резерва, где каждый желающий сможет получить полную информацию о записи в секции, расписании занятий и условиях подготовки. Уверена, что отлично проведем Спартакиаду и пополним ряды юных гребцов-слаломистов, - резюмировала Ирина Огуречникова.
Напомним, что в Уфе продолжается системная подготовка к проведению Спартакиады. Как подчеркнул на заседании республиканского организационного комитета по подготовке и проведению Спартакиады народов России министр спорта региона Руслан Хабибов, все мероприятия реализуются в соответствии с утвержденным планом и находятся на постоянном контроле Министерства спорта России, Федеральной дирекции и Республики Башкортостан.
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