Работаем комплексно: как Башкирия готовится к главному велотурниру страны

II Всероссийская спартакиада между субъектами Российской Федерации по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов без ограничения верхней границы возраста 2026 года (далее - Спартакиада народов России) в Башкирии пройдет впервые. Соревнования по велоспорту на шоссе намечены на 31 июля - 3 августа. 1 августа на Нагаевском шоссе состоятся индивидуальные гонки среди мужчин и женщин (39 км). 3 августа в Чишминском районе со стартом в деревне Кляшево пройдет групповая гонка: мужчинам предстоит преодолеть 170 км, женщинам – 110.

Насколько наши трассы отвечают международным стандартам безопасности и конфигурации? Какие работы проводятся в Башкирии, чтобы привести их в соответствие общефедеральной спартакиаде?

- Организация велогонок такого уровня требует безупречной подготовки инфраструктуры. Поэтому работаем комплексно, - отмечает директор СШОР по велоспорту РБ Ильшат Биккулов. – Каждый километр маршрута уже прошел жесткий аудит. На сегодняшний день совместно с администрациями муниципалитетов, с МВД по Башкирии и Федеральной дирекцией организации спортивных мероприятий мы разработали и утвердили детальные «паспорта безопасности» для всех участков пути.

Конечно же, вопрос безопасности – в приоритете. На всех опасных участках трассы будут находиться контрольно-распорядительные службы и экипажи ДПС Госавтоинспеции РБ. На протяжении всего пути велогонщиков будут сопровождать машины технической и скорой медицинской помощи.

Также мы поинтересовались у Ильшата Нафиковича, насколько интенсивны сейчас тренировки башкирских велоспортсменов. Все-таки статус отборочного этапа на Олимпиаду задает очень высокую планку…

- Олимпийский цикл подготовки – это не просто тренировки. Я бы сказал, это целая система планирования. У каждого этапа свои задачи, а весь цикл в целом работает на то, чтобы спортсмен раскрыл свой потенциал по максимуму, - комментирует Ильшат Биккулов. – Сейчас в велоспорте такие высокие достижения, что превзойти их или хотя бы приблизиться к ним могут только те, кто посвятил спорту много лет. Именно в многолетней тренировке вырабатывается стратегия, как добраться до вершин спортивного мастерства.

В Спартакиаде в Уфе будут выступать сильнейшие велогонщики со всей страны. Подготовка наших – идет по заранее разработанному плану. Спортивная сборная Башкирии под руководством тренера Андрея Михайлова сейчас находится на учебно-тренировочных сборах и активно участвует во всероссийских соревнованиях.

Итак, республика готова встретить героев шоссе. Как сильный организатор и как регион, чьи велосипедисты способны на равных состязаться с лучшими мастерами российского велоспорта. Что для нас важнее: количество медалей в общем зачете или максимальная подготовка конкретных кандидатов в олимпийский пул сборной России? Какая главная цель стоит перед Спортивной школой олимпийского резерва Башкирии?

- На Олимпиаде несколько велодисциплин, и каждая требует своей подготовки. В нашем случае шоссе: групповая гонка и индивидуальная гонка на время. Тут все решают выносливость, умение работать в пелотоне, читать гонку тактически, делать резкие ускорения. Если цель – готовить кандидатов в олимпийский пул сборной России, то программу нужно узко затачивать под олимпийские дисциплины и критерии отбора UCI (Международного союза велосипедистов). Чтобы попасть в этот пул, важны не только результаты, но и формальные штуки, - поясняет «Башинформу» Ильшат Биккулов. - Во-первых, результаты на ключевых стартах: чемпионаты мира, Европы, этапы Кубка мира, национальные чемпионаты. Для шоссе - рейтинг UCI и очки за крупные гонки. Во-вторых, стабильность выступлений: тренеры смотрят на динамику - рост результатов, отсутствие провалов, высокий уровень в стрессовых условиях. В-третьих, готовность к нейтральному статусу. Если действуют ограничения, кандидат должен проходить по критериям UCI/МОК по статусу, иметь чистую антидопинговую историю и корректно оформленные документы.

Учитывая все это, задача СШОР и Федерации велосипедного спорта Башкирии - подготовить конкретных кандидатов, чтобы они попали в олимпийский пул сборной России, и в олимпийский резерв России.