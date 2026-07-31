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09:34 (UTC+5), 31 Июля 2026

Больше, чем гонка: Спартакиада заряжает любительский триатлон

В ближайшие выходные Уфа даст старт Спартакиаде народов России. Первые соревнования пройдут по триатлону и велосипедному спорту 1 августа. На пороге масштабных велогонок «Башинформ» в эксклюзивной беседе с председателем Федерации любительского триатлона Башкирии Антоном Калентьевым обсудил значимость профессионального и массового спорта для республики.

Фото: Евгений Буров | предоставлено Минспортом РБ
Екатерина Камалова
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- Как Федерация триатлона Башкирии оценивает решение о проведении этапа Спартакиады народов России в Уфе? Насколько это событие знаково для вас?

- Разумеется, это знаковое событие для всей республики. Проведение Спартакиады народов России – не только признание спортивного потенциала, но и колоссальная ответственность. Республика Башкортостан имеет все необходимое для проведения соревнований такого уровня.

- Триатлон - сложный технический вид спорта, требующий подготовки сразу трех трасс: плавание, велоэтап и бег. Где будут расположены ключевые площадки и насколько они готовы?

- Выбор регионов для проведения Спартакиады диктуется, прежде всего, наличием современной спортивной инфраструктуры. И ключевым фактором стало появление в Башкирии уникальных объектов, возведенных по инициативе Главы республики Радия Хабирова. Именно эти профессиональные площадки: Дворец борьбы, Центр фехтования и современный комплекс для гребного слалома примут участников спортивных соревнований.

Антон Калентьев предоставлено ИА "Башинформ"
Фото: Антон Калентьев | предоставлено ИА "Башинформ"

Особое внимание уделено локациям для триатлона: плавательный этап пройдет на берегу озера Теплого, в непосредственной близости от гребного канала. А велогонка и беговая дистанции развернутся на улицах микрорайона Инорс, который станет центром притяжения для спортсменов и болельщиков. Уже завершено обследование пляжной зоны и дна озера, выполнена  дополнительная отсыпка береговой зоны озера, подготовлена дорога. Все необходимые условия для проведения больших стартов созданы, отметил собеседник агентства.

Чуть ранее безупречную подготовку инфраструктуры к Спартакиаде «Башинформу» подтвердил директор Спортивной школы олимпийского резерва по велоспорту РБ Ильшат Биккулов, отметив, что каждый километр маршрута прошел жесткий аудит.

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Спорт

- Антон Витальевич, триатлон вносит большой вклад в развитие массового спорта в Башкирии. Как проведение турнира элитного уровня (отбор на Олимпиаду) поможет вовлечь в триатлон обычных любителей?

- Безусловно, триатлон как олимпийская дисциплина имеет для Башкирии важное значение. Однако сегодня приоритеты федерации смещены в сторону массовости: мы активно развиваем любительский сегмент и расширяем сеть детских секций. Наша миссия - гармоничное сочетание спорта высоких достижений и доступного спорта. Мы стремимся создать в Башкортостане максимально благоприятные условия для всех, кто хочет заниматься триатлоном, независимо от уровня подготовки. И убеждены, что проведение соревнований элитного уровня станет отличным стимулом для популяризации этого вида спорта и привлечет в наши секции еще больше увлеченных людей.

Напомним, что вице-премьер правительства Башкирии – министр спорта Руслан Хабибов пригласил всех жителей и гостей республики поддержать спортсменов и вместе стать частью большого спортивного праздника.

«Для нас большая честь принимать соревнования такого уровня. Мы постарались создать все необходимые условия, чтобы участники могли показать свои лучшие результаты, а зрители стали свидетелями яркой и бескомпромиссной борьбы»
Руслан Хабибов
заместитель Премьер-министра правительства Башкирии – министр спорта

Справка 

Спартакиада народов России - один из ключевых этапов формирования национальных сборных на олимпийский цикл, в частности, отбора для участия в Олимпийских Играх в США в 2028 году. Башкирия примет соревнования по шести видам спорта: спортивной борьбе, фехтованию, гребному слалому, плаванию на открытой воде, велоспорту и триатлону. В республику приедут порядка 1 500 участников, включая спортсменов, тренеров, специалистов и судей. Башкирию представят 120 сильнейших спортсменов.

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