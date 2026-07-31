Больше, чем гонка: Спартакиада заряжает любительский триатлон

- Как Федерация триатлона Башкирии оценивает решение о проведении этапа Спартакиады народов России в Уфе? Насколько это событие знаково для вас?

- Разумеется, это знаковое событие для всей республики. Проведение Спартакиады народов России – не только признание спортивного потенциала, но и колоссальная ответственность. Республика Башкортостан имеет все необходимое для проведения соревнований такого уровня.

- Триатлон - сложный технический вид спорта, требующий подготовки сразу трех трасс: плавание, велоэтап и бег. Где будут расположены ключевые площадки и насколько они готовы?

- Выбор регионов для проведения Спартакиады диктуется, прежде всего, наличием современной спортивной инфраструктуры. И ключевым фактором стало появление в Башкирии уникальных объектов, возведенных по инициативе Главы республики Радия Хабирова. Именно эти профессиональные площадки: Дворец борьбы, Центр фехтования и современный комплекс для гребного слалома примут участников спортивных соревнований.