Больше, чем гонка: Спартакиада заряжает любительский триатлон

- Как Федерация триатлона Башкирии оценивает решение о проведении этапа Спартакиады народов России в Уфе? Насколько это событие знаково для вас?
- Разумеется, это знаковое событие для всей республики. Проведение Спартакиады народов России – не только признание спортивного потенциала, но и колоссальная ответственность. Республика Башкортостан имеет все необходимое для проведения соревнований такого уровня.
- Триатлон - сложный технический вид спорта, требующий подготовки сразу трех трасс: плавание, велоэтап и бег. Где будут расположены ключевые площадки и насколько они готовы?
- Выбор регионов для проведения Спартакиады диктуется, прежде всего, наличием современной спортивной инфраструктуры. И ключевым фактором стало появление в Башкирии уникальных объектов, возведенных по инициативе Главы республики Радия Хабирова. Именно эти профессиональные площадки: Дворец борьбы, Центр фехтования и современный комплекс для гребного слалома примут участников спортивных соревнований.
Особое внимание уделено локациям для триатлона: плавательный этап пройдет на берегу озера Теплого, в непосредственной близости от гребного канала. А велогонка и беговая дистанции развернутся на улицах микрорайона Инорс, который станет центром притяжения для спортсменов и болельщиков. Уже завершено обследование пляжной зоны и дна озера, выполнена дополнительная отсыпка береговой зоны озера, подготовлена дорога. Все необходимые условия для проведения больших стартов созданы, отметил собеседник агентства.
Чуть ранее безупречную подготовку инфраструктуры к Спартакиаде «Башинформу» подтвердил директор Спортивной школы олимпийского резерва по велоспорту РБ Ильшат Биккулов, отметив, что каждый километр маршрута прошел жесткий аудит.
- Антон Витальевич, триатлон вносит большой вклад в развитие массового спорта в Башкирии. Как проведение турнира элитного уровня (отбор на Олимпиаду) поможет вовлечь в триатлон обычных любителей?
- Безусловно, триатлон как олимпийская дисциплина имеет для Башкирии важное значение. Однако сегодня приоритеты федерации смещены в сторону массовости: мы активно развиваем любительский сегмент и расширяем сеть детских секций. Наша миссия - гармоничное сочетание спорта высоких достижений и доступного спорта. Мы стремимся создать в Башкортостане максимально благоприятные условия для всех, кто хочет заниматься триатлоном, независимо от уровня подготовки. И убеждены, что проведение соревнований элитного уровня станет отличным стимулом для популяризации этого вида спорта и привлечет в наши секции еще больше увлеченных людей.
Напомним, что вице-премьер правительства Башкирии – министр спорта Руслан Хабибов пригласил всех жителей и гостей республики поддержать спортсменов и вместе стать частью большого спортивного праздника.
Справка
Спартакиада народов России - один из ключевых этапов формирования национальных сборных на олимпийский цикл, в частности, отбора для участия в Олимпийских Играх в США в 2028 году. Башкирия примет соревнования по шести видам спорта: спортивной борьбе, фехтованию, гребному слалому, плаванию на открытой воде, велоспорту и триатлону. В республику приедут порядка 1 500 участников, включая спортсменов, тренеров, специалистов и судей. Башкирию представят 120 сильнейших спортсменов.
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