Стала известна программа Спартакиады народов России в Башкирии

Спартакиада народов России стартует 1 августа в Башкирии. Первые медали разыграют в велосипедном спорте и триатлоне, сообщили «Башинформу» в региональном минспорте.

Состязания по велосипедному спорту пройдут на трассе Чишминского района. Старт будет дан на въезде в село Кляшево. В рамках индивидуальной гонки спортсменам предстоит преодолеть дистанцию 25 км. Начало соревнований в 11:00 часов (0+).

В этот же день, 1 августа, на озере Тёплом в Уфе состоятся соревнования по триатлону. Мультиспортивная гонка будет состоять из трех этапов: плавания, велогонки, бега и пройдет по классической дистанции, которая вот уже более 20 лет входит в программу летних Олимпийских игр. Она включает в себя заплыв на 1,5 км, гонку 40 км на велосипеде и бег на 10 км. Торжественная церемония открытия запланирована на 8:40 часов. Первый старт дадут в 9:00 часов (0+).

Как отметил вице-премьер правительства Башкирии — министр спорта Руслан Хабибов, республика успешно завершила подготовку к турниру.

«Для нас большая честь принимать соревнования такого уровня. Мы постарались создать все необходимые условия, чтобы участники могли показать свои лучшие результаты, а зрители стали свидетелями яркой и бескомпромиссной борьбы. Приглашаю жителей и гостей республики поддержать спортсменов и вместе стать частью большого спортивного праздника», — сказал вице-премьер.

Справка

Спартакиада народов России — один из ключевых этапов формирования национальных сборных на олимпийский цикл, в частности, данные соревнования можно считать отборочными для участия в Олимпийских Играх в США в 2028 году. Башкирия примет соревнования по шести видам спорта, в республику приедут порядка 1 500 участников, включая спортсменов, тренеров, специалистов и судей.

Башкирию представят 120 сильнейших спортсменов.

Ранее Башинформ сообщал, что уфимские гандболистки представят Башкирию на Спартакиаде народов России.

0+