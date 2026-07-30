Уфимские гандболистки представят Башкирию на Спартакиаде народов России

Женская гандбольная команда «Башкирия» представит республику на Спартакиаде народов России. Соревнования пройдут в Тольятти с 15 по 25 августа.

Как рассказали в пресс-службе клуба, уфимская команда на турнире будет участвовать не в полном составе. На Спартакиаду не поедут гандболистки, которые взяты в аренду из других клубов.

Между тем сегодня гандбольную команду «Башкирия» создают с нуля. Клуб перед новым сезоном не только сменил название, но и серьезно перетряхнул состав. Команду возглавил Антон Руднев, ранее работавший с молодёжной командой «Акбузата». Пришли семь новых игроков. Вратарь Влада Бударева и разыгрывающий Ксения Ермакова перешли в аренду из ЦСКА. Также гандбольная команда арендовала из системы клуба «Ростов-Дон» вратаря Олесю Клименко. Правый полусредний игрок Елена Смирнова и левый крайний Сабина Казиханова перешли из АГУ-«Адыиф» и заключили контракт на год. Линейный игрок Софья Морозова заключила с клубом контракт до конца сезона, ранее она играла в «Кубани». Состав «Башкирии» также пополнила правая полусредняя Александра Макеева, ранее выступавшая за команду «Лада».

Главный тренер «Башкирии» Антон Руднев отметил, что в команду пришли очень много молодых гандболисток, но многие из них имеют опыт выступления в Суперлиге.

«Но, зная уровень нашего чемпионата, мы, конечно же, понимаем, что нам нужны лидеры. Сейчас над этим работаем, и руководство клуба дало возможность нам приобрести еще несколько позиций. Это должны быть лидеры, которые однозначно поведут за собой коллектив. Сегодня фактически строим команду с нуля. Также руководство нам поставило задачу выигрывать в каждой игре, стараться во всяком случае. Но я для себя поставил задачу в первую очередь создавать боеспособный коллектив, поднять командный дух. Мы постараемся найти баланс между молодыми и опытными игроками и сплотить их. И через игры Спартакиады хотим вывести команду на пик к началу сезона», — сказал Антон Руднев.