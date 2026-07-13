В гандбольном клубе «Уфа-Алиса» сменился главный тренер

В женском гандбольном клубе «Уфа-Алиса» назначили нового главного тренера. Им стал Антон Руднев. Старшим тренером назначен Дмитрий Макаров.
Как отметил директор уфимского клуба «Башкортостан» Юрий Селивёрстов, Антон Руднев ранее хорошо работал с молодёжной командой «Акбузата».
«Руднев продемонстрировал, что умеет выигрывать матчи с прямыми конкурентами и формировать коллектив. Это стало его козырем, ведь „Уфа-Алиса“ проиграла практически всем своим основным соперникам. Думаю, навыки нового рулевого при поддержке Дмитрия Макарова, который останется в команде, помогут исправить положение дел, ведь на новый сезон учредители поставили перед нами задачу попасть в плей-офф», - приводит слова Селиверстова издание «Быстрый центр».
Кроме того, главным тренером мужского гандбольного клуба «Акбузат» назначен бывший тренер «Уфа-Алисы» Олег Сапунков. Старшим тренером будет работать Дмитрий Киреев.
Ранее сообщалось, что «Уфа-Алиса» сохранила прописку в Суперлиге.
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