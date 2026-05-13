«Уфа-Алиса» сохранила прописку в Суперлиге

За тур до конца сезона женская гандбольная команда республики «Уфа-Алиса» обеспечила себе место в Суперлиге в следующем сезоне. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
«Уфа-Алиса» в свой дебютный сезоне набрала 6 очков и заняла предпоследнее, 11-е место, в турнирной таблице Суперлиги.
Команде предстоит сыграть 15 мая на выезде против московского «Луча».
Ранее «Башинформ» сообщал, что «Уфа-Алиса» может пополниться гандболистками из Анголы.
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