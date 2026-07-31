В Башкирии стартует Спартакиада народов России

В предстоящие выходные Башкирия примет Спартакиаду народов России среди сильнейших спортсменов. Завтра, 1 августа, в Уфе и Чишминском районе разыграют первые медали соревнований.
Как сообщил вице-премьер правительства Башкирии — министр спорта республики Руслан Хабибов, первыми в борьбу за награды вступят велосипедисты и триатлонисты. Их состязания пройдут в Уфе и Чишминском районе.
«Старт будет дан в моем родном селе Кляшево. В рамках индивидуальной гонки спортсменам предстоит преодолеть дистанцию 25 км», — сообщил он 29 июля.
Также завтра, 1 августа, на озере Тёплом в Уфе состоятся соревнования по триатлону. Мультиспортивная гонка будет состоять из трёх этапов: плавания, велогонки и бега. Соревнования пройдут по классической олимпийской дистанции, которая вот уже более 20 лет входит в программу летних Олимпийских игр, уточнил Руслан Хабибов.
Напомним, Спартакиада народов России — одни из крупнейших всероссийских соревнований, которые объединяют сильнейших спортсменов страны. Башкирия в этом году стала одной из ключевых регионов проведения турнира.
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