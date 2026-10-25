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18:00 (UTC+5), 25 Октября 2026

Григория Панина поздравили с тысячным матчем в КХЛ

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Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Фото: Азат Мухамедьянов | пресс-служба Главы РБ
Азат Гиззатуллин

Сегодня на «Уфа-Арене» перед началом «зелёного дерби» между хоккейными клубами «Салават Юлаев» и «Ак Барс» прошла торжественная церемония, посвящённая 1000-му матчу в КХЛ капитана уфимского хоккейного клуба Григория Панина.

Он стал шестым игроком в истории КХЛ, достигшим этой отметки. В честь юбилея Григорию Панину подарили золотую клюшку, памятную джерси и торжественно подняли стяг. В церемонии приняли участие и члены семьи хоккеиста. Президент КХЛ Алексей Морозов передал Панину специальную памятную медаль лиги.

Напомним, юбилейную встречу 40-летний защитник сыграл 19 октября во Владивостоке. Григорий Панин двукратный обладатель Кубка Гагарина. Всего за свою карьеру он забросил 45 шайб и совершил 141 передачу.

Григорий Панин выступает в КХЛ с момента основания лиги в 2008 году. Защитник играл за «Ак Барс» и ЦСКА, а с 2017 года представляет «Салават Юлаев».

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