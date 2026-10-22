Каринэ Хабирова представила опыт Башкирии в паллиативной помощи детям

Председатель попечительских советов благотворительных фондов «Территория счастья», «Уфимский хоспис» и «Воскресенский собор» Каринэ Хабирова выступила на секции «Инвестиции в качество жизни: Укрепление детской паллиативной помощи детям и их семьям».
В своём выступлении Каринэ Хабирова подчеркнула уникальность системы паллиативной помощи в Башкортостане, объединившую государственное финансирование, благотворительный фонд и поддержку правительства республики. Также рассказала об опыте Уфимского хосписа, идею создания которого поддержал руководитель региона Радий Хабиров.
Каринэ Хабирова отметила, что учреждение не ограничивается функционированием стационара: основу помощи составляют выездные службы, которые работают ещё с начала строительства хосписа. Под патронажем детской службы находятся около 150 детей из Уфы и 11 районов республики, за год детские бригады совершают до тысячи выездов.
– Одно из самых тяжёлых для мам – не физическая нагрузка или бессонные ночи, а отсутствие эмоционального ответа от ребёнка, – подчеркнула Каринэ Хабирова. – Восполнить его – главная «таблетка» энергии, разрядки и восстановления для мамы, которую мы можем дать. Именно поэтому такие специалисты важны в мультидисциплинарной бригаде выездной службы.
В составе таких бригад – врачи паллиативной помощи, медсёстры, психологи и при необходимости юристы, игро- и эрготерапевты. Задачи, выходящие за рамки медицинской и социальной помощи – поиграть с детьми, почитать книги, помочь маме по хозяйству, – берут на себя волонтёры.
Каринэ Хабирова выразила признательность первому заместителю директора Национального агентства социальной защиты Шахнозе Мирзиёевой и её команде за высокую оценку опыта Башкортостана и решение взять проект Уфимского хосписа за основу в Самарканде.
– Детская боль не имеет национальности, родительская любовь не знает границ, милосердие не должно иметь расстояния. Пословица «чужих детей не бывает» есть и у вас, и у нас – мы братские народы с похожей культурой и традициями. Берите лучшее из опыта стран мира и покажите лучший результат через несколько лет! – сказала Каринэ Хабирова.
В рамках саммита Каринэ Хабирова посетила выставку «Реформы в Узбекистане в сфере развития человеческого капитала», посвящённую преобразованиям в охране здоровья, защите прав и раскрытии потенциала каждого ребёнка.
Также на одной из площадок мероприятия состоялась встреча Каринэ Хабировой и директора научно-практического медицинского центра детской онкологии, гематологии и иммунологии минздрава Узбекистана Джамили Полатовой. На повестке – вопросы сотрудничества по обмену практиками в лечении детского рака.
– Наш центр заработал в 2023 году. До этого дети лечились во взрослых больницах, – сказала Джамиля Полатова. – Учреждение рассчитано на 250 мест, но, к сожалению, болеющих детей больше. Поэтому мы работаем над созданием вертикальной структуры: отделения открываются при детских многопрофильных клиниках в регионах.
Каринэ Хабирова отметила, что Узбекистан развивает сильную международную профессиональную площадку в сфере детской онкологии и Башкортостану будет интересен его опыт.
– Мы считаем, что система онкологической помощи, которая включает в себя хосписную и паллиативную поддержку, должна стать бесшовной и доходить до каждого ребёнка. Важно, чтобы она работала, начиная с момента постановки диагноза и до оказания необходимого сопровождения на дому, – подчеркнула Каринэ Хабирова.
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