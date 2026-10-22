Каринэ Хабирова представила опыт Башкирии в паллиативной помощи детям

Председатель попечительских советов благотворительных фондов «Территория счастья», «Уфимский хоспис» и «Воскресенский собор» Каринэ Хабирова выступила на секции «Инвестиции в качество жизни: Укрепление детской паллиативной помощи детям и их семьям».

В своём выступлении Каринэ Хабирова подчеркнула уникальность системы паллиативной помощи в Башкортостане, объединившую государственное финансирование, благотворительный фонд и поддержку правительства республики. Также рассказала об опыте Уфимского хосписа, идею создания которого поддержал руководитель региона Радий Хабиров.

Каринэ Хабирова отметила, что учреждение не ограничивается функционированием стационара: основу помощи составляют выездные службы, которые работают ещё с начала строительства хосписа. Под патронажем детской службы находятся около 150 детей из Уфы и 11 районов республики, за год детские бригады совершают до тысячи выездов.

– Одно из самых тяжёлых для мам – не физическая нагрузка или бессонные ночи, а отсутствие эмоционального ответа от ребёнка, – подчеркнула Каринэ Хабирова. – Восполнить его – главная «таблетка» энергии, разрядки и восстановления для мамы, которую мы можем дать. Именно поэтому такие специалисты важны в мультидисциплинарной бригаде выездной службы.

В составе таких бригад – врачи паллиативной помощи, медсёстры, психологи и при необходимости юристы, игро- и эрготерапевты. Задачи, выходящие за рамки медицинской и социальной помощи – поиграть с детьми, почитать книги, помочь маме по хозяйству, – берут на себя волонтёры.

Каринэ Хабирова выразила признательность первому заместителю директора Национального агентства социальной защиты Шахнозе Мирзиёевой и её команде за высокую оценку опыта Башкортостана и решение взять проект Уфимского хосписа за основу в Самарканде.

– Детская боль не имеет национальности, родительская любовь не знает границ, милосердие не должно иметь расстояния. Пословица «чужих детей не бывает» есть и у вас, и у нас – мы братские народы с похожей культурой и традициями. Берите лучшее из опыта стран мира и покажите лучший результат через несколько лет! – сказала Каринэ Хабирова.