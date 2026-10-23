Руслан Хабибов предложил провести в Башкирии эстафету студенческого спорта

Вице-премьер правительства Башкирии — министр спорта Руслан Хабибов предложил провести в рамках 70-летия добровольного спортивного общества «Буревестник» эстафету студенческого спорта. Об этом он сказал на деловой сессии под руководством председателя Российского студенческого спортивного союза Сергея Крюкова.
«Мы предлагаем провести эстафету студенческого спорта от региона к региону: „70 лет студенческому спорту“. Начинаем на Дальнем Востоке, завершаем в Москве на Красной площади. Передаём либо флаг, либо штандарт этого большого события. В каждом субъекте, в котором мы передаём этот флаг, проводим какое-либо всероссийское соревнование в рамках Универсиады либо иного календарного мероприятия. Башкортостан здесь готов оказать содействие», — сказал Руслан Хабибов.
Ранее в минспорте РФ отметили, что в 2027 году планируется не просто отметить юбилей, но и возродить «Буревестник» в качестве современной «зонтичной» организации, которая будет координировать студенческий спорт на новом уровне.
Руслан Хабибов подчеркнул, что в Башкирии развитию студенческого спорта особое внимание уделяет Глава республики Радий Хабиров. На сегодняшний день доля студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в регионе, составляет 67,3%.
«В Башкортостане особое внимание уделяется развитию студенческого спорта. В республике действуют 12 крупных вузов и порядка 92 организаций среднего профессионального образования. Мы делаем всё для того, чтобы студенты достигли показателей, которые к 2030 году мы должны вместе с вами выполнить — это более 70% вовлечённости. На сегодняшний день 67,3% студенчества уже вовлечены в эту повестку, и мы продолжаем работу», — сказал Руслан Хабибов.
Вице-премьер напомнил, как в 2024 году в Башкирии прошла летняя Универсиада по всем видам спорта. Руслан Хабибов отметил, что тогда студенчеству были предоставлены лучшие спортивные объекты республики.
«Но прежде всего мы решаем вопрос повышения интереса студенчества к занятиям физической культурой и спортом. Это главное, чем мы занимаемся на сегодняшний день. Готовясь к проведению таких соревнований на высоком организационном уровне, мы улучшаем связь вузов и СПО с региональными и всероссийскими федерациями. Мы работаем над обменом опытом, совместными проектами, взаимным вдохновением. Ещё раз хочется отметить, что на финал к нам приехало 65 вузов, это дорогого стоит. И, конечно, это повышение престижа студенческого спорта. Хочется отметить, что в командном зачёте мы всегда достойно выступаем в спартакиаде СПО, занимаем с 1-го по 5-е место последние 10 лет, не сдаём позиции», — сказал Руслан Хабибов.
Напомним, делегация Башкирии во главе с заместителем премьер-министра правительства республики — министром спорта Русланом Хабибовым принимает участие в XIV Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава» в Красноярске.
Ранее на XIV Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава» башкирскую делегацию отметили благодарностью министра спорта РФ, председателя Олимпийского комитета России Михаила Дегтярёва, сообщал «Башинформ».
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