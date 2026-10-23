Руслан Хабибов предложил провести в Башкирии эстафету студенческого спорта

Ранее в минспорте РФ отметили, что в 2027 году планируется не просто отметить юбилей, но и возродить «Буревестник» в качестве современной «зонтичной» организации, которая будет координировать студенческий спорт на новом уровне.

Руслан Хабибов подчеркнул, что в Башкирии развитию студенческого спорта особое внимание уделяет Глава республики Радий Хабиров. На сегодняшний день доля студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в регионе, составляет 67,3%.

«В Башкортостане особое внимание уделяется развитию студенческого спорта. В республике действуют 12 крупных вузов и порядка 92 организаций среднего профессионального образования. Мы делаем всё для того, чтобы студенты достигли показателей, которые к 2030 году мы должны вместе с вами выполнить — это более 70% вовлечённости. На сегодняшний день 67,3% студенчества уже вовлечены в эту повестку, и мы продолжаем работу», — сказал Руслан Хабибов.