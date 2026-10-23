В РФ отметили опыт Башкирии в развитии адаптивного спорта для ветеранов СВО

Участники обсудили роль адаптивного спорта в реабилитации ветеранов специальной военной операции, их возвращении к активной жизни, а также развитие системы спортивных мероприятий и взаимодействие регионов с медицинскими учреждениями и профильными организациями.
Модератором сессии выступила трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, депутат Московской городской Думы Мария Киселева. Среди спикеров были депутат Госдумы, 13-кратная паралимпийская чемпионка Рима Баталова и директор департамента физической культуры и массового спорта министерства спорта России Максим Уразов.
Рима Баталова подчеркнула, что вовлечение ветеранов СВО в адаптивный спорт остаётся одним из приоритетных направлений работы последних лет. Сегодня спорт становится для ветеранов не только средством физического восстановления и социальной поддержки, но и возможностью для самореализации, постановки новых целей и возвращения к активной жизни.
Особую роль в организации спортивной работы с ветеранами играют министерство спорта России и фонд «Защитники Отечества». При этом одним из первых системно заниматься вовлечением людей с инвалидностью в спорт начал Паралимпийский комитет России, чьи спортсмены собственным примером показывают, что ограничения по здоровью не являются препятствием для достижения высоких результатов.
По словам Римы Баталовой, значительных успехов в этом направлении добиваются регионы с серьёзным опытом развития паралимпийского движения. Среди них – Республика Башкортостан, где адаптивный и паралимпийский спорт начали развиваться ещё в 1990-е годы. Сегодня в регионе насчитывается более 13 тысяч спортивных объектов, а накопленный опыт и инфраструктура создают основу для дальнейшего расширения возможностей ветеранов.
С 2023 года в республике реализуется проект «Мужество», направленный на поддержку участников специальной военной операции. За первые месяцы 2026 года в Башкортостане провели более 1200 физкультурно-массовых мероприятий с участием ветеранов СВО. Их участниками стали более 2,5 тысячи человек.
Ещё один показатель вовлеченности – развитие спортивного резерва и подготовка новых специалистов. В сборную Республики Башкортостан по 13 видам спорта вошли 63 ветерана СВО с инвалидностью. Ещё 18 ветеранов проходят обучение в вузах, чтобы в дальнейшем работать тренерами и инструкторами.
При этом, как отметила Рима Баталова, сохраняются вопросы, требующие решения, в том числе нехватка квалифицированных тренеров и доступных спортивных объектов, особенно в сельской местности. Работа по устранению этих ограничений продолжается.
Директор департамента физической культуры и массового спорта министерства спорта России Максим Уразов также отметил опыт Башкортостана в организации системы адаптивной физической культуры и спорта.
«Есть пилотные регионы, где создан отдельный центр адаптивной физической культуры и спорта, который аккумулирует вокруг себя всю работу. Есть демонстрационный центр, собственный календарь мероприятий. В Республике Башкортостан такая же хорошая история. Хочу поблагодарить Руслана Тагировича Хабибова (заместителя премьер-министра правительства – министра спорта РБ – ред.) за эту работу», – отметил Максим Уразов.
Отдельно спикер остановился на развитии физкультурно-оздоровительных услуг в регионах. По его словам, предусмотренный законодательством механизм госзаказа открывает дополнительные возможности для расширения таких услуг и вовлечения граждан в занятия физической культурой и спортом. Башкортостан уже интегрировал эту практику, и региональный опыт может быть полезен другим субъектам России.
Участники сессии подчеркнули, что развитие адаптивного спорта требует комплексного подхода: от взаимодействия спортивных организаций и медицинских учреждений до создания доступной инфраструктуры, подготовки специалистов и формирования системы соревнований. Главная задача этой работы — обеспечить ветеранам СВО возможность восстанавливать физическую активность, находить единомышленников, раскрывать свой потенциал и уверенно возвращаться к мирной жизни.
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