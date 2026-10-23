В РФ отметили опыт Башкирии в развитии адаптивного спорта для ветеранов СВО

Участники обсудили роль адаптивного спорта в реабилитации ветеранов специальной военной операции, их возвращении к активной жизни, а также развитие системы спортивных мероприятий и взаимодействие регионов с медицинскими учреждениями и профильными организациями.

Модератором сессии выступила трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, депутат Московской городской Думы Мария Киселева. Среди спикеров были депутат Госдумы, 13-кратная паралимпийская чемпионка Рима Баталова и директор департамента физической культуры и массового спорта министерства спорта России Максим Уразов.

Рима Баталова подчеркнула, что вовлечение ветеранов СВО в адаптивный спорт остаётся одним из приоритетных направлений работы последних лет. Сегодня спорт становится для ветеранов не только средством физического восстановления и социальной поддержки, но и возможностью для самореализации, постановки новых целей и возвращения к активной жизни.

Особую роль в организации спортивной работы с ветеранами играют министерство спорта России и фонд «Защитники Отечества». При этом одним из первых системно заниматься вовлечением людей с инвалидностью в спорт начал Паралимпийский комитет России, чьи спортсмены собственным примером показывают, что ограничения по здоровью не являются препятствием для достижения высоких результатов.

По словам Римы Баталовой, значительных успехов в этом направлении добиваются регионы с серьёзным опытом развития паралимпийского движения. Среди них – Республика Башкортостан, где адаптивный и паралимпийский спорт начали развиваться ещё в 1990-е годы. Сегодня в регионе насчитывается более 13 тысяч спортивных объектов, а накопленный опыт и инфраструктура создают основу для дальнейшего расширения возможностей ветеранов.