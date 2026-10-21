В Ташкенте построят технопарк: Глава Башкирии принял участие в старте

«Сегодня мы открыли новую страницу в сотрудничестве Башкортостана и Узбекистана, — отметил Радий Хабиров. — Для Башкортостана это первый опыт создания технопарка в другом государстве, и конечно, мы видим в нем хорошие перспективы. У нас уже есть первые резиденты, которые получат серьезные преференции».
Глава Башкирии рассказал в своем посте в соцсетях, что республика тщательно готовилась к этому дню. В режиме ВКС и на очных встречах регулярно обсуждали с коллегами из Ташкентской области организационные, финансовые, юридические вопросы.
Радий Хабиров поблагодарил партнеров за быстрые и эффективные решения, особое спасибо сказал Президенту России Владимиру Путину и Шавкату Мирзиёеву за поддержку проекта технопарка.
«Благодаря усилиям лидеров наших стран у нас есть прекрасные возможности для взаимовыгодного сотрудничества, — подчеркнул Глава Башкирии. — С Ташкентской областью и Узбекистаном в целом мы взаимодействуем в самых разных направлениях — промышленности и сельском хозяйстве, сферах туризма, культуры, спорта. Это поистине братский нам народ, с которым нас связывает очень многое. Уверен, что наша дружба — надежный фундамент для будущих совместных достижений».
Ранее мы сообщали, что Башкортостан и Узбекистан подписали меморандум о развитии паллиативной и хосписной помощи детям.
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