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17:25 (UTC+5), 21 Октября 2026

В Ташкенте построят технопарк: Глава Башкирии принял участие в старте

Глава Башкортостана вместе с хокимом Ташкентской области Зойиром Мирзаевым дали старт строительству совместного технопарка «Бекабад».

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Леонид Пахомов пресс-служба администрации Главы РБ
Фото: Леонид Пахомов | пресс-служба администрации Главы РБ
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»
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«Сегодня мы открыли новую страницу в сотрудничестве Башкортостана и Узбекистана, — отметил Радий Хабиров. — Для Башкортостана это первый опыт создания технопарка в другом государстве, и конечно, мы видим в нем хорошие перспективы. У нас уже есть первые резиденты, которые получат серьезные преференции».

Глава Башкирии рассказал в своем посте в соцсетях, что республика тщательно готовилась к этому дню. В режиме ВКС и на очных встречах регулярно обсуждали с коллегами из Ташкентской области организационные, финансовые, юридические вопросы.

Радий Хабиров поблагодарил партнеров за быстрые и эффективные решения, особое спасибо сказал Президенту России Владимиру Путину и Шавкату Мирзиёеву за поддержку проекта технопарка.

«Благодаря усилиям лидеров наших стран у нас есть прекрасные возможности для взаимовыгодного сотрудничества, — подчеркнул Глава Башкирии. — С Ташкентской областью и Узбекистаном в целом мы взаимодействуем в самых разных направлениях — промышленности и сельском хозяйстве, сферах туризма, культуры, спорта. Это поистине братский нам народ, с которым нас связывает очень многое. Уверен, что наша дружба — надежный фундамент для будущих совместных достижений».

Ранее мы сообщали, что Башкортостан и Узбекистан подписали меморандум о развитии паллиативной и хосписной помощи детям.

Леонид Пахомов пресс-служба администрации Главы РБ
Леонид Пахомов пресс-служба администрации Главы РБ
Леонид Пахомов пресс-служба администрации Главы РБ
Леонид Пахомов пресс-служба администрации Главы РБ
Леонид Пахомов пресс-служба администрации Главы РБ
Фото: Леонид Пахомов | пресс-служба администрации Главы РБ
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