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21:45 (UTC+5), 20 Октября 2026

Башкортостан и Узбекистан подписали меморандум о развитии помощи детям

Башкортостан и Узбекистан подписали меморандум о развитии паллиативной и хосписной помощи детям.

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Леонид Пахомов Пресс-служба правительства РБ
Фото: Леонид Пахомов | Пресс-служба правительства РБ
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»
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В городе Самарканде ведётся строительство и планируется скорое открытие детского хосписа – его концепция полностью базируется на опыте Башкортостана. 20 октября сотрудничество скрепили меморандумом о взаимопонимании между Детским хосписом Национального агентства социальной защиты при Президенте Республики Узбекистан и автономной некоммерческой медицинской организацией «Уфимский хоспис».

Документ закрепляет сотрудничество в сфере паллиативной и хосписной помощи детям с тяжёлыми и неизлечимыми заболеваниями. Стороны договорились об обмене лучшими практиками, развитии нормативно‑правовой базы, реализации совместных образовательных и просветительских проектов, проведении конференций и семинаров, обучении специалистов и волонтёров.

Леонид Пахомов Пресс-служба правительства Республики Башкортостан
Леонид Пахомов Пресс-служба правительства Республики Башкортостан
Леонид Пахомов Пресс-служба правительства Республики Башкортостан
Леонид Пахомов Пресс-служба правительства Республики Башкортостан
Леонид Пахомов Пресс-служба правительства Республики Башкортостан
Леонид Пахомов Пресс-служба правительства Республики Башкортостан
Леонид Пахомов Пресс-служба правительства Республики Башкортостан
Леонид Пахомов Пресс-служба правительства Республики Башкортостан
Леонид Пахомов Пресс-служба правительства Республики Башкортостан
Леонид Пахомов Пресс-служба правительства Республики Башкортостан
Фото: Леонид Пахомов | Пресс-служба правительства Республики Башкортостан
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Важную роль в координации проекта выполняет международная рабочая группа консультационной поддержки, в которую входит Каринэ Хабирова, председатель попечительских советов благотворительных фондов «Территория счастья» и «Уфимский хоспис». По её инициативе регулярно проходят совещания с узбекской стороной по техническим и концептуальным вопросам.

Ранее на встрече Каринэ Хабировой с первым заместителем директора Национального агентства социальной защиты Шахнозой Мирзиёевой обсудили вопросы благополучия детей, развития паллиативной и хосписной помощи, а также ход создания Детского хосписа в Самарканде.

– Мы решили построить Детский хоспис, и вы нас тепло поддержали. Спасибо вам за это! Уверена, вместе мы доведём дело до конца: откроем хоспис, и он будет служить на благо детей и их семей. Найти вас – большая удача. Вы помогли и с проектированием, и со специалистами. Мы начали очень хорошее дело и вместе будем радоваться результату, – подчеркнула Шахноза Мирзиёева. – Добро пожаловать в Узбекистан, в Самарканд!

Каринэ Хабирова, в свою очередь, поблагодарила узбекскую сторону за приглашение делегации Республики Башкортостан на Всемирный саммит «Инвестиции в благополучие детей», который пройдёт 21–22 октября в Самарканде. Она подчеркнула значимость этой площадки для обмена опытом между специалистами из разных стран.

– Паллиативная помощь – это поддержка не только наших детей, но и всей семьи, всего общества. Когда мы уделяем внимание таким вопросам, развивается и каждый из нас, и общество в целом, – отметила Каринэ Хабирова. – Огромное спасибо вашей команде за работу над хосписом: она невероятная – люди трудятся днём и ночью с душой и сердцем.

Председатель попечительских советов благотворительных фондов «Территория счастья» и «Уфимский хоспис» Каринэ Хабирова также посетила стройплощадку Детского хосписа в Самарканде. Проект с генпланами и детальными чертежами разработан и сейчас проходит совместную доработку с башкирской стороной; параллельно начата закупка необходимого оборудования.

Справка

«Уфимский хоспис» открыли 28 июня 2023 года. За это время поддержку здесь получили 2231 взрослый подопечный и 517 детей. В коллективе учреждения – 123 специалиста, в волонтёрском штабе – более 150 человек. Благотворительный фонд «Уфимский хоспис» поддерживает 800 семей по всей республике. В 2025 году бригады сотрудников совершили около 3700 выездов на дом. На базе учреждения действуют клинические базы кафедр Башгосмедуниверситета, Уфимского медицинского колледжа и Центра повышения квалификации Минздрава республики.

Обмен опытом с Самаркандской областью уже идёт. В июне 2026 года в Башкортостан приезжала главный врач строящегося детского хосписа Саодат Игамова, которая изучила работу стационара и выезжала с мобильной бригадой к пациентам – такие же бригады уже работают в Самарканде. Впереди – стажировка узкопрофильных специалистов для адаптации модели «Уфимского хосписа» в Самарканде.

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