Владимир Путин призвал наращивать поддержку национальных видов спорта

Президент России Владимир Путин направил видеообращение участникам и гостям XIV Международного форума «Россия — спортивная держава», который проходит в Красноярске.

«Рад приветствовать участников и гостей международного форума „Россия — спортивная держава“. В этом году он проходит в Красноярске, который известен в том числе своими давними и крепкими традициями в области спорта. Здесь, на берегах Енисея, выросло не одно поколение легендарных атлетов, олимпийских чемпионов, проходили крупнейшие спортивные события самого высокого уровня», — сказал Владимир Путин.

По словам Путина, занятия спортом формируют важные качества личности.

«Занятия спортом воспитывают в человеке ответственность, дисциплину, целеустремлённость — те качества, что позволяют достичь успеха и личного, и в служении своему народу, своей стране. И неслучайно в программах форума, на который вы собрались, вопросам развития детско-юношеского спорта, популяризации физической культуры среди молодёжи отводится значимое место, — сказал Владимир Путин. — Особый смысл это направление обретает с учётом главной темы нынешнего форума — „Спорт: объединяя мир в эпоху перемен“. Такие эпохи, периоды определяют будущее, формируют условия дальнейшего развития государств и народов. И наша задача — эффективно использовать ресурсы, знания, опыт, чтобы обеспечить все возможности для реализации талантов наших детей и внуков. При этом мы знаем, что любые изменения, трансформации невозможны без прочных основ, а их у спорта достаточно. Прежде всего, говорю о его главных гуманистических ценностях — равенстве, справедливости, взаимном уважении, об огромной объединяющей силе спорта. Эти ценности поддерживает абсолютное большинство народов мира, что подтверждает в том числе и постепенное возвращение мировой спортивной семьи к базовым принципам спорта».

Владимир Путин также заявил о готовности России к сотрудничеству.

«Россия всегда была и остаётся неотъемлемой частью, важной частью этой семьи и неукоснительно исполняет все принятые на себя международные обязательства и обоснованные требования. Мы открыты к диалогу, к сотрудничеству, выступаем за сохранение спортивных традиций, фундаментальных норм спортивного международного права и при этом нацелены на движение вперёд, на развитие», — сказал президент.

Владимир Путин подчеркнул, что наша страна видит будущее спорта в его максимальной доступности, в активном использовании инновационных технологий, в тренировочных и соревновательных практиках, в спортивной медицине, в программах подготовки атлетов, образовании.

Он также высказался за поддержку национальных видов спорта.

«Также считаем необходимым наращивать поддержку национальных видов спорта. Эти зрелищные, самобытные состязания — значимая составляющая наследия человечества, уникальный инструмент воспитания и чувства патриотизма и уважения к другим культурам, а значит, укрепления взаимопонимания между людьми, — сказал Владимир Путин. — Сегодня особенно важно слышать друг друга и работать сообща. Уверен, что дискуссии на площадках форума «Россия — спортивная держава», ваше профессиональное, заинтересованное общение позволят наметить конкретные шаги, которые помогут решению этих задач. Причём и в спорте, и во всех других областях международного сотрудничества».

Напомним, в октябре 2024 года Владимир Путин прилетал в Уфу для участия в XII Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава», где на пленарном заседании рассказал о важности развития спорта в России.

Как ранее сообщал «Башинформ», в XIV Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава» в Красноярске принимает участие делегация Башкирии во главе с заместителем премьер-министра правительства республики — министром спорта Русланом Хабибовым.