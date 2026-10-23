Погибший боец из Уфы Ярослав Андрющенко посмертно стал «Папой года – 2026»

В Общественной палате России наградили победителей Всероссийского конкурса «Папа года — 2026». Уфимец Ярослав Андрющенко посмертно удостоен звания «Папа года — 2026» в номинации «Отцы на защите Отечества». Его занесли в Книгу почета Союза отцов России. Награду вручили семье героя, сообщили организаторы.
Ярослав Андрющенко был не только любящим многодетным отцом, но и старшим лейтенантом, командиром десантно-штурмового взвода. За личное мужество и отвагу он был удостоен государственных наград — медали Суворова и медали Жукова. За время службы офицер получил два тяжелых ранения, в результате которых ему была установлена инвалидность третьей группы. К сожалению, в августе он погиб, выполняя боевое задание.
Вместе с супругой Зилей Андрющенко они воспитывали пятерых детей. Многодетный отец становился лауреатом национальной премии «Отцовское признание», лауреатом III Республиканского конкурса «Отцовская доблесть». В 2025 году Андрющенко победили во всероссийском конкурсе «Семья года».
Ранее мы публиковали интервью с воином.
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