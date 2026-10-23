Среда, 4 Ноября 2026
Уфа
-7 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Всё для Победы
12:51 (UTC+5), 23 Октября 2026

Погибший боец из Уфы Ярослав Андрющенко посмертно стал «Папой года – 2026»

Вместе с супругой герой СВО подарил жизнь пятерым детям.

Добавить в предпочтительные источники Google
Александра Косулина Пресс-служба Общественной палаты РФ
Фото: Александра Косулина | Пресс-служба Общественной палаты РФ
Ляйсан Закирова
Прослушать статью:

В Общественной палате России наградили победителей Всероссийского конкурса «Папа года — 2026». Уфимец Ярослав Андрющенко посмертно удостоен звания «Папа года — 2026» в номинации «Отцы на защите Отечества». Его занесли в Книгу почета Союза отцов России. Награду вручили семье героя, сообщили организаторы.

Ярослав Андрющенко был не только любящим многодетным отцом, но и старшим лейтенантом, командиром десантно-штурмового взвода. За личное мужество и отвагу он был удостоен государственных наград — медали Суворова и медали Жукова. За время службы офицер получил два тяжелых ранения, в результате которых ему была установлена инвалидность третьей группы. К сожалению, в августе он погиб, выполняя боевое задание. 

Вместе с супругой Зилей Андрющенко они воспитывали пятерых детей. Многодетный отец становился лауреатом национальной премии «Отцовское признание», лауреатом III Республиканского конкурса «Отцовская доблесть». В 2025 году Андрющенко победили во всероссийском конкурсе «Семья года».

Ранее мы публиковали интервью с воином.

Александра Косулина Пресс-служба Общественной палаты РФ
Александра Косулина Пресс-служба Общественной палаты РФ
Александра Косулина Пресс-служба Общественной палаты РФ
Фото: Александра Косулина | Пресс-служба Общественной палаты РФ
1 из 3
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru