В Уфе простятся с Ярославом Андрющенко, героически погибшим в зоне СВО

Не стало Ярослава Андрющенко. Штурмовик героически погиб при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Общественной палате республики. Ему был 51 год.
Ярослав Андрющенко служил командиром десантно-штурмового взвода в составе 337-го гвардейского десантно-штурмового полка 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск. За личное мужество и отвагу он был удостоен государственных наград — медали Суворова и медали Жукова. За время службы офицер получил два тяжелых ранения, в результате которых ему была установлена инвалидность третьей группы.
Вместе с супругой Зилей Андрющенко они воспитывали пятерых детей. Многодетный отец становился лауреатом национальной премии «Отцовское признание», лауреатом III Республиканского конкурса «Отцовская доблесть». В 2025 году Андрющенко победили во всероссийском конкурсе «Семья года».
Ранее мы публиковали интервью с воином.
ИА «Башинформ» выражает глубокие и искренние соболезнования родным, близким бойца.
Прощание с Ярославом Андрющенко состоится 26 августа в 10.00 в Уфимском татарском театре «Нур».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.