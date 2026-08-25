В Уфе простятся с Ярославом Андрющенко, героически погибшим в зоне СВО

Не стало Ярослава Андрющенко. Штурмовик героически погиб при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Общественной палате республики. Ему был 51 год.

Ярослав Андрющенко служил командиром десантно-штурмового взвода в составе 337-го гвардейского десантно-штурмового полка 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск. За личное мужество и отвагу он был удостоен государственных наград — медали Суворова и медали Жукова. За время службы офицер получил два тяжелых ранения, в результате которых ему была установлена инвалидность третьей группы.

Вместе с супругой Зилей Андрющенко они воспитывали пятерых детей. Многодетный отец становился лауреатом национальной премии «Отцовское признание», лауреатом III Республиканского конкурса «Отцовская доблесть». В 2025 году Андрющенко победили во всероссийском конкурсе «Семья года».

Ранее мы публиковали интервью с воином.

ИА «Башинформ» выражает глубокие и искренние соболезнования родным, близким бойца.

Прощание с Ярославом Андрющенко состоится 26 августа в 10.00 в Уфимском татарском театре «Нур».