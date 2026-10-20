Делегация Башкирии работает в Узбекистане

Одним из главных партнеров нашей республики, с которым Башкортостан развивает многостороннее взаимовыгодное сотрудничество, назвал Узбекистан Глава республики Радий Хабиров.

«Сегодня мы в Самарканде — туристической жемчужине этой замечательной гостеприимной страны. Поэтому один из вопросов, который обсудили с хокимом Самаркандской области Адизом Музафаровичем Бобоевым, касался развития прямого авиасообщения», — поделился на своих официальных страницах в соцсетях руководитель региона.

Также он рассказал о планах совместной работы и в других направлениях — в частности, в сельском хозяйстве.

По приглашению генерального директора компании Lasselsberger Йозефа Лассесбергера вместе с хокимом Ташкентской области Зойиром Мирзаевым делегация Башкортостана посетила в Самарканде завод по производству стройматериалов Cemix.

«Сейчас ведутся переговоры о расширении нашего взаимодействия с этим международным холдингом, поэтому сегодняшняя поездка — еще один шаг в этом направлении», — рассказал Радий Хабиров.

По его словам, завтра на территории башкирско-узбекского технопарка «Бекабад» в Ташкентской области будет дан старт строительству нашего первого завода.