Делегация Башкирии работает в Узбекистане

Одним из главных партнеров нашей республики, с которым Башкортостан развивает многостороннее взаимовыгодное сотрудничество, назвал Узбекистан Глава республики Радий Хабиров.
«Сегодня мы в Самарканде — туристической жемчужине этой замечательной гостеприимной страны. Поэтому один из вопросов, который обсудили с хокимом Самаркандской области Адизом Музафаровичем Бобоевым, касался развития прямого авиасообщения», — поделился на своих официальных страницах в соцсетях руководитель региона.
Также он рассказал о планах совместной работы и в других направлениях — в частности, в сельском хозяйстве.
По приглашению генерального директора компании Lasselsberger Йозефа Лассесбергера вместе с хокимом Ташкентской области Зойиром Мирзаевым делегация Башкортостана посетила в Самарканде завод по производству стройматериалов Cemix.
«Сейчас ведутся переговоры о расширении нашего взаимодействия с этим международным холдингом, поэтому сегодняшняя поездка — еще один шаг в этом направлении», — рассказал Радий Хабиров.
По его словам, завтра на территории башкирско-узбекского технопарка «Бекабад» в Ташкентской области будет дан старт строительству нашего первого завода.
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