В Башкирском отделении Сбербанка назначили нового управляющего

Как рассказали в пресс-службе администрации Главы РБ, вновь назначенного руководителя представил вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка Пётр Колтыпин.

Радий Хабиров пожелал Олегу Малинину успехов в работе. Также руководитель региона поблагодарил Сбербанк за поддержку проектов в сфере жилищного строительства, здравоохранения, образования и инфраструктуры Башкортостана, в том числе – за содействие в обновлении парка имени Ленина. Напомним, общественное пространство вновь открыли для жителей в День Республики.

– Уфа получила обновлённый парк, который преобразовали благодаря президенту, председателю правления Сбербанка России – Герману Оскаровичу Грефу. От всей республики ещё раз говорю спасибо компании за огромную поддержку, – сказал Радий Хабиров. – Сбер – это ключевой банк в Башкортостане, мы очень слаженно работаем с вами.

Вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка выразил уверенность в успешной работе нового руководителя регионального отделения компании.

– У Олега Малинина глубокая экспертиза в работе с корпоративными клиентами, включая предприятия промышленности и сферы недвижимости. Его опыт поможет повышать конкурентоспособность Башкортостана, развивать Башкирское отделение и укреплять отношения Сбера с клиентами и партнёрами в регионе, – сказал Пётр Колтыпин. – Перед командой стоят важные задачи, среди них – участие в реализации значимых для региона проектов и внедрение в бизнес современных финансовых и цифровых решений.

На встрече стороны обсудили ключевые направления совместной работы.

– Республика обладает сильной экономикой, развитым промышленным и аграрным потенциалом, бизнес Башкортостана активно внедряет современные технологии и реализует масштабные проекты. Мы будем внимательно работать с потребностями жителей региона, развивать партнёрство с органами власти и бизнеса, – сказал Олег Малинин.

Справка

Олег Малинин окончил Московский государственный университет леса, получив специальность «инженер-экономист». Трудовую деятельность в Сбере начал в 2000 году с позиции контролера-кассира в Москве. С 2007 года занимал руководящие должности в Краснопресненском отделении Сбербанка, в 2016 году возглавил отдел по работе с предприятиями сферы недвижимости в Московском банке Сбербанка. В 2020 году назначен директором управления по работе с предприятиями промышленности.