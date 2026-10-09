В Уфе после реконструкции открылся парк имени Ленина

9 октября в Уфе накануне Дня республики состоялось торжественное открытие парка имени Ленина после масштабной реконструкции. В нем приняли участие Глава Башкортостана Радий Хабиров, президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф и другие официальные лица.
Церемония стартовала у главной арки со стороны улицы Заки Валиди. Гостей хореографической постановкой «Тарханы» встретил Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова.
Радий Хабиров и Герман Греф осмотрели локации обновленного парка: спортивные площадки, амфитеатр, детские игровые зоны.
В амфитеатре актеры Башкирского государственного театра кукол представили отрывок из спектакля «Сказочный край – Башкортостан». Радий Хабиров и Герман Греф осмотрели и реконструированные фонтаны, которые в момент их прихода исполняли знаменитую композицию Рима Хасанова «Ҡышҡы романс».
Парк имени Ленина в Уфе – один из старейших и наиболее значимых парков города, чья история насчитывает более полутора веков. Он остаётся излюбленным местом прогулок уфимцев и студентов близлежащих вузов. В 2025–2026 годах была проведена масштабная реконструкция, в ходе которой сохранили историческую планировку и мемориальную часть, но обновили покрытия, фонтаны, освещение и добавили современные зоны отдыха. Благоустройство общественной территории стало возможным благодаря участию в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», а также при поддержке Сбера.
В парке полностью заменены инженерные сети, электричество и водоснабжение. Установлены современные камеры видеонаблюдения и система капельного полива. Уложено более 18 тысяч единиц новой брусчатки. Для удобства и безопасности потоки людей разделили: появились деревянные тропинки для пешеходов и беговые дорожки из резиновой крошки. Созданы две новые площадки, включая инклюзивную зону для детей с ограниченными возможностями здоровья и зону с батутами.
На входах гостей встречают качели с подсветкой. Построен амфитеатр со сценой для городских праздников. Знаменитые фонтаны восстановили, теперь они будут работать ежедневно до морозов, дополняясь световыми и звуковыми эффектами. Входную арку в парк воссоздали по историческому оригиналу, но сделали из прочного гранита и кварцита. На информационных табличках текст продублировали на башкирском и русском языках, а в дизайн светодиодной брусчатки добавили элементы национальной символики.
В день открытия парка состоялась большая праздничная программа, музыкальным хедлайнером стала IOWA. Главная сцена была установлена около Дома Республики. Зрители также смогли увидеть знаменитое этно-шоу Zainetdin, выступления Ильдара Абдуллина и Назгуль Отузовой — участницы шоу «Голос», детских хоров и танцевальных коллективов.
Напомним, что перед событием Глава Башкирии дал интервью журналисту Дмитрию Каретко, в котором рассказал о восстановленной арке, спорах вокруг переименования, детских площадках и личных воспоминаниях, связанных с этим местом.
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