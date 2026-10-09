В Уфе после реконструкции открылся парк имени Ленина

Парк имени Ленина в Уфе – один из старейших и наиболее значимых парков города, чья история насчитывает более полутора веков. Он остаётся излюбленным местом прогулок уфимцев и студентов близлежащих вузов. В 2025–2026 годах была проведена масштабная реконструкция, в ходе которой сохранили историческую планировку и мемориальную часть, но обновили покрытия, фонтаны, освещение и добавили современные зоны отдыха. Благоустройство общественной территории стало возможным благодаря участию в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», а также при поддержке Сбера.

В парке полностью заменены инженерные сети, электричество и водоснабжение. Установлены современные камеры видеонаблюдения и система капельного полива. Уложено более 18 тысяч единиц новой брусчатки. Для удобства и безопасности потоки людей разделили: появились деревянные тропинки для пешеходов и беговые дорожки из резиновой крошки. Созданы две новые площадки, включая инклюзивную зону для детей с ограниченными возможностями здоровья и зону с батутами.

На входах гостей встречают качели с подсветкой. Построен амфитеатр со сценой для городских праздников. Знаменитые фонтаны восстановили, теперь они будут работать ежедневно до морозов, дополняясь световыми и звуковыми эффектами. Входную арку в парк воссоздали по историческому оригиналу, но сделали из прочного гранита и кварцита. На информационных табличках текст продублировали на башкирском и русском языках, а в дизайн светодиодной брусчатки добавили элементы национальной символики.