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21:59 (UTC+5), 09 Октября 2026

В Уфе после реконструкции открылся парк имени Ленина

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Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин

9 октября в Уфе накануне Дня республики состоялось торжественное открытие парка имени Ленина после масштабной реконструкции. В нем приняли участие Глава Башкортостана Радий Хабиров, президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф и другие официальные лица.

Церемония стартовала у главной арки со стороны улицы Заки Валиди. Гостей хореографической постановкой «Тарханы» встретил Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
1 из 12

Радий Хабиров и Герман Греф осмотрели локации обновленного парка: спортивные площадки, амфитеатр, детские игровые зоны.

В амфитеатре актеры Башкирского государственного театра кукол представили отрывок из спектакля «Сказочный край – Башкортостан». Радий Хабиров и Герман Греф осмотрели и реконструированные фонтаны, которые в момент их прихода исполняли знаменитую композицию Рима Хасанова «Ҡышҡы романс».

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
1 из 7

Парк имени Ленина в Уфе – один из старейших и наиболее значимых парков города, чья история насчитывает более полутора веков. Он остаётся излюбленным местом прогулок уфимцев и студентов близлежащих вузов. В 2025–2026 годах была проведена масштабная реконструкция, в ходе которой сохранили историческую планировку и мемориальную часть, но обновили покрытия, фонтаны, освещение и добавили современные зоны отдыха. Благоустройство общественной территории стало возможным благодаря участию в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», а также при поддержке Сбера.

В парке полностью заменены инженерные сети, электричество и водоснабжение. Установлены современные камеры видеонаблюдения и система капельного полива. Уложено более 18 тысяч единиц новой брусчатки. Для удобства и безопасности потоки людей разделили: появились деревянные тропинки для пешеходов и беговые дорожки из резиновой крошки. Созданы две новые площадки, включая инклюзивную зону для детей с ограниченными возможностями здоровья и зону с батутами.

На входах гостей встречают качели с подсветкой. Построен амфитеатр со сценой для городских праздников. Знаменитые фонтаны восстановили, теперь они будут работать ежедневно до морозов, дополняясь световыми и звуковыми эффектами. Входную арку в парк воссоздали по историческому оригиналу, но сделали из прочного гранита и кварцита. На информационных табличках текст продублировали на башкирском и русском языках, а в дизайн светодиодной брусчатки добавили элементы национальной символики.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
1 из 16

В день открытия парка состоялась большая праздничная программа, музыкальным хедлайнером стала IOWA. Главная сцена была установлена около Дома Республики. Зрители также смогли увидеть знаменитое этно-шоу Zainetdin, выступления Ильдара Абдуллина и Назгуль Отузовой — участницы шоу «Голос», детских хоров и танцевальных коллективов.

Напомним, что перед событием Глава Башкирии дал интервью журналисту Дмитрию Каретко, в котором рассказал о восстановленной арке, спорах вокруг переименования, детских площадках и личных воспоминаниях, связанных с этим местом.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
1 из 12
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