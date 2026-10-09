Глава Башкирии рассказал о реконструкции парка имени Ленина в Уфе

В Уфе к открытию после двухлетней реконструкции готовят парк имени Ленина. Торжественное событие состоится сегодня, 9 октября, писал ранее «Башинформ». Перед событием Глава Башкирии дал интервью, в котором рассказал, для чего обновили общественное пространство.
– Если не ошибаюсь, последний раз этот парк реконструировали в 1980-е годы. У нас была простая логика: мы приводим в порядок общественные пространства Уфы, других городов и районных центров.
В Уфе начали с дальних парков. Чтобы не говорили, будто я сделал что-то только для себя, раз здесь сижу. Мы начали с Черниковки, сделали в Сипайлово, в Дёме, в Затоне — именно там, где живут люди. Но, разумеется, когда там более-менее что-то сделали, нужно было подумать и об этом парке. Всё-таки это центральное место, мемориальное в некотором смысле. Хотя мы, надеюсь, дадим ему сейчас другое звучание. Поэтому настало время.
– Вы знаете, мы возродили арку в парке Нефтехимиков. Есть она и в Аксаковском парке. Сухумскую колоннаду мы сделали. Это просто красиво.
И, честно говоря, это, наверное, наша дань советскому архитектурному искусству, дань уважения предкам. Тогда было нелегко, не хватало денег, ситуация в стране была гораздо тяжелее, но делали величественные арки. И это, на мой взгляд, абсолютно бесспорное архитектурное решение. Мне и архитекторы говорят, что это и красиво, и отсылка к нашей истории. Мы долго думали, я советовался с краеведами и архитекторами. Все сказали: «Если есть такая возможность, конечно, ее надо восстановить».
– Она очень сильно повторяет историческую, по размеру, структуре, внешнему виду. Единственное отличие: здесь раньше были билетные кассы. Примерно такая же история была и в Аксаковском саду. Поэтому с архитектурной и геометрической точки зрения мы ее практически воссоздали. В отличие от предыдущих арок, которые делали в Советском Союзе, эта будет стоять, можно сказать, несколько столетий. Мы сделали ее из натурального камня. И это, разумеется, гораздо более высокая прочность.
– В этом парке очень много истории, он носит мемориальный характер. Я видел схему этого парка образца 1862 года. То есть в этот промежуток – в 1860-е –70-е годы он и начал формироваться. Губернатор Ушаков его делал, и он назывался Ушаковским парком – это его первое название. Далее он менял названия. И мне предлагали разные названия. Кто-то предлагал Матросова, кто-то – вернуться к Ушаковскому. Давайте остановим вот эту вакханалию переименований, сноса и установки памятников и придём к какому-то более-менее спокойному периоду, будем более спокойно относиться к этому. Назвали его именем Ленина, люди к этому привыкли. Хотя, люди по-разному называют. Кто-то – Матросова, кто-то – Ленина, кто-то даже путает с Софьюшкиной аллеей. Поэтому пусть будет имени Ленина, без каких-то оценок деятельности. Так исторически сложилось, пусть так будет.
– Да, памятник действительно потрясающий. Вообще здесь много таких моментов будет – благодаря тому, что мы открыли парк, навели порядок, многое здесь открылось, и люди начали обращать внимание. Тут могилы Мажита Гафури и Шагита Худайбердина, братское захоронение. Есть стелы орденов, которыми награждена республика. А памятник Арслану Мубарякову, он вообще, на мой взгляд, потрясающий. Кстати, хочу выяснить, по-моему, он не включён в перечень объектов культурного наследия. Я дал поручение предоставить такую информацию. Если этого статуса нет, то будем включать – это самый настоящий объект культурного наследия, чтобы не было на него никаких посягательств. А так памятник очень красивый. И он по-другому «зазвучал». И тут целая метаморфоза этого парка.
– Вообще, надо всё-таки уметь слышать и приводить аргументы для тех, с кем обсуждаешь. Здесь хочу сказать слова благодарности Герману Оскаровичу Грефу [президент, председатель правления ПАО «Сбербанк России» – прим. ред.], потому что Сбер привлёк софинансирование. Достаточно серьёзные деньги были вложены. И, разумеется, когда мы с Германом Оскаровичем начали обсуждать, что делать в этом парке, у нас прямо яростные баталии были. Он сказал: «Вот это для детей, вот это». Я говорю: «Как? Здесь же всё-таки мемориальные захоронения, памятники, стелы». Он говорит: «Наша общая задача – сделать так, чтобы в парк приходило как можно больше людей». А люди будут всё время смотреть стелы или ещё что-то такое мемориальное? Люди же придут гулять, читать, отдыхать. Мамочки придут с детьми. Им обязательно нужны какие-то детские городки. Парни молодые, девчонки молодые чтобы играли. Здесь у нас волейбольная и баскетбольная площадки есть. Впервые мы смогли разместить всё это тут.
– Да, их даже, по сути, не видно. Поэтому говорю Герману Оскаровичу спасибо не столько за деньги, сколько за то, что он немножко другое предназначение парку сделал. Это его, в общем-то, идея, за это спасибо.
– Когда мы городу передадим, муниципальное управление по культуре и искусству уже должно озаботиться этим. Они должны здесь какие-то мероприятия проводить. Рядом Башкирский государственный театр драмы. Может быть, и он будет репризы ставить, выступать здесь. Это на самом деле место для проведения мероприятий. Надеюсь, что здесь будут представлены и школы, и Институт культуры, и Училище искусств.
– В парке иногда проходят занятия физкультурой, студенты здесь бегали всегда, зарядку делали. И видите, дорожки есть беговые, они мягкие. Понятно, что они где-то будут пересекаться с основными линиями прогулок, но всё равно вполне комфортно.
Сделали воркаут определённый. Вот ещё одна детская площадка – для людей с ограниченными возможностями здоровья, для особенных детей. Мы подумали, что они тоже должны иметь возможность заниматься, и сделали отдельную такую площадку.
– Не знаю, что там было тогда. Только по источникам примерно понимаю, что сделано было в 1980-е годы, потому что в восьмидесятые годы арку и убрали. Мидхат Закирович сделал такой сдержанный мемориальный парк. Мы подошли немножко по-другому. Мы очень бережно всё это сохранили. Но мы подумали, что надо сделать так, чтобы парк всё-таки заработал и для людей, которые пришли просто отдохнуть.
Достаточно творчески подошли. Могу сказать, что к обновлению парка мы подходили достаточно долго. Потому что года три-четыре мы думали, как и что. Плюс, очень немаловажный фактор – финансирование. И вот наконец сложилось, что здесь есть финансирование Уфы, нашей республики, федеральное и ещё Сбера. Вообще, это правильно, когда ты аккумулируешь средства, а не понемножку что-то делаешь. Работы мы начали в прошлом году и за короткое время их завершили.
– У Сбера есть проект, он большой и носит федеральный характер. Они софинансируют и в том числе предлагают решения по главным паркам в городах нашей страны. Если не ошибаюсь, порядка 15 парков они сделали. Поэтому, когда я об этом проекте узнал, то предложил реализовать его и в Уфе. Герман Оскарович изучил несколько уфимских парков и сделал, на мой взгляд, удачный выбор. Потому что здесь была проблема, которую мы решили, – это фонтаны.
Первое время достаточно остро спорили, как делать парк, изменить его или нет. И здесь я был немного, признаюсь, ортодоксален. Здесь мы нашли баланс того, о чём я говорил. Баланс во всём – и для людей, и в то же время вот мы сейчас переходим в эту некую официальную часть. Здесь вот памятник Муртазе Губайдулловичу Рахимову, памятник Александру Матросову…
– Мы делаем подобные люки и на Советской площади, и в других парках. Считаю, что это красиво и познавательно.
– Парк стал существенно зеленее. Я специально рекомендовал создать общественную комиссию, которая смотрела бы за ходом работ. Потому что людей очень сильно волновало, что тут могут пострадать деревья, растительность. Мы подошли достаточно научно. Можно сколько угодно защищать зелень, но если эта зелень уже старая, больная, понятно, её надо менять. Сейчас такие возможности есть – любой вид крупномеров можно высадить. Поэтому какую-то часть мы убрали. Я обещал, что мы посадим больше, так и сделали. Тут появилось много кустарников и цветов. Когда настанет пора цветения, будет очень красиво. Крупномеров очень много мы посадили. И, в принципе, в целом сохранили большинство деревьев. Поэтому парк действительно стал зеленее.
– Нам хотелось установить памятник там, где он созидал, работал. Я трудился руководителем администрации президента Башкортостана, и мы по этой тропе шли в Госсобрание. Там нас встречал Константин Борисович Толкачёв. Опять же, парк мемориальный.
Кстати, мы открываем памятник и Мидхату Закировичу, который мы решили приблизить к его дому. Там живёт достаточно много пожилых людей, которые работали в команде с ним. Там тоже навели порядок, сделали сквер. На мой взгляд, очень хороший получился и памятник.
– Они были «убитые», скажем так. Их пытались когда-то «подкрутить». Они включались, но не были светомузыкальными. Теперь перебрали основу, все трубы и механику здесь обновили.
– Вновь повторю, что безопасность очень важна. Здесь, собственно, и было достаточно безопасно, чтобы люди приходили и гуляли в любое время. Вон там, в конце, видите, стоит скамеечка. Хорошо помню: 1985 год, я заканчиваю первый курс юрфака. Началась тяжёлая сессия, лето, в общежитии жарко. И вот на той тенистой аллее я сидел и учил историю государства и права зарубежных стран. Тяжёлый предмет был...
– Мы здесь ничего не убрали, всё оставили, как есть. Немного почистили, подготовили. Если я не ошибаюсь, это всё объекты культурного наследия. Поэтому тут, как говорится, особо не похулиганишь. А вот здесь захоронение красноармейцев погибших, братская могила, там – Мажита Гафури, Шагита Худайбердина. В целом это всё достаточно органично вошло, на мой взгляд, в структуру парка.
– Впереди ещё много работы. Не могу сказать, что мы всё сделали. Когда мы основные парки привели в порядок, я думал: «Вот основное сделали». А потом мне показали, какие скверы ещё есть, годы и годы всё это делать. Но мы же не только в Уфе делаем. В этом году сразу в трёх районах мы при поддержке «Башнефти» приступим к обновлению центральных площадей. Потому что приняли решение через разные источники сделать так, чтобы площади районных центров были приведены в порядок.
– По примеру Ишимбая, Салавата. В этом году ведутся работы в Нефтекамске – центральный сквер и площадь, в Белебее, в Туймазах. Сейчас в сельских районных центрах начали делать, объём работы большой. Спасибо всем командам, которые трудятся на объектах. Мы научились работать с ландшафтом, растительностью, малыми архитектурными формами, дорожным покрытием, освещением.
– Я про арку ещё хочу сказать, – там есть секрет. Она пока неполная. Объясню почему. Дело в том, что мы остановили работы, потому что всё-таки договорились открывать. Не успели часы подъехать. Чтобы получилось полное сходство с исторической аркой, когда все мероприятия проведём, ещё две недели выделим для установки часов.
– Эта история из разряда – мы сделали, а бизнес уже должен сам смотреть. Тут два кофе-поинта. Опять же мы это сделали с учётом того, что люди будут гулять, захотят перекусить, выпить кофе и так далее. В парк уже зашёл один уфимский предприниматель. А здесь сделали кафе, посмотрим, как оно заработает.
– Во-первых, вот у нас есть прекрасный парк Якутова. Часть его в аренде у предпринимателей, это тоже правильная форма. Считаю, что там нужно наводить порядок, поэтому надо подбираться к нему. Парк Гафури – его надо расширять, потому что там достаточно интересные вещи можно сделать. Собственно, уже эскизы есть.
В 2027 году мы должны установить памятник Салавату Юлаеву. И мы подумали: раз памятник реновируем, соответственно, там и прилегающую территорию нужно привести в порядок. Это достаточно серьёзные капитальные вложения. И работы мы уже в этом году начинаем. Поэтому есть чем заниматься.
Телевизионный формат интервью сегодня в 14.00 вышел на телеканале БСТ, а 19.15 можно будет увидеть в эфире «Всей Уфы».
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