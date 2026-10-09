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Глава Башкирии рассказал о реконструкции парка имени Ленина в Уфе

В Уфе к открытию после двухлетней реконструкции готовят парк имени Ленина. Торжественное событие состоится сегодня, 9 октября, писал ранее «Башинформ». Перед событием Глава Башкирии дал интервью журналисту Дмитрию Каретко, в котором рассказал о восстановленной арке, спорах вокруг переименования, детских площадках и личных воспоминаниях, связанных с этим местом.

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Азат Мухамедьянов Пресс-служба Главы РБ
Фото: Азат Мухамедьянов | Пресс-служба Главы РБ
Ляйсан Закирова

В Уфе к открытию после двухлетней реконструкции готовят парк имени Ленина. Торжественное событие состоится сегодня, 9 октября, писал ранее «Башинформ». Перед событием Глава Башкирии дал интервью, в котором рассказал, для чего обновили общественное пространство.

– Мы с вами находимся у восстановленной арки в парке имени Ленина. Здесь улица Заки Валиди. Самый простой вопрос – почему решили реконструировать этот парк?

– Если не ошибаюсь, последний раз этот парк реконструировали в 1980-е годы. У нас была простая логика: мы приводим в порядок общественные пространства Уфы, других городов и районных центров.

В Уфе начали с дальних парков. Чтобы не говорили, будто я сделал что-то только для себя, раз здесь сижу. Мы начали с Черниковки, сделали в Сипайлово, в Дёме, в Затоне — именно там, где живут люди. Но, разумеется, когда там более-менее что-то сделали, нужно было подумать и об этом парке. Всё-таки это центральное место, мемориальное в некотором смысле. Хотя мы, надеюсь, дадим ему сейчас другое звучание. Поэтому настало время.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»

– Во время реконструкции в начале 1980-х годов в парке избавились от арки. По какой причине – непонятно. Почему решили её возвратить?

– Вы знаете, мы возродили арку в парке Нефтехимиков. Есть она и в Аксаковском парке. Сухумскую колоннаду мы сделали. Это просто красиво.

И, честно говоря, это, наверное, наша дань советскому архитектурному искусству, дань уважения предкам. Тогда было нелегко, не хватало денег, ситуация в стране была гораздо тяжелее, но делали величественные арки. И это, на мой взгляд, абсолютно бесспорное архитектурное решение. Мне и архитекторы говорят, что это и красиво, и отсылка к нашей истории. Мы долго думали, я советовался с краеведами и архитекторами. Все сказали: «Если есть такая возможность, конечно, ее надо восстановить».

– Насколько она повторяет то, что было?

– Она очень сильно повторяет историческую, по размеру, структуре, внешнему виду. Единственное отличие: здесь раньше были билетные кассы. Примерно такая же история была и в Аксаковском саду. Поэтому с архитектурной и геометрической точки зрения мы ее практически воссоздали. В отличие от предыдущих арок, которые делали в Советском Союзе, эта будет стоять, можно сказать, несколько столетий. Мы сделали ее из натурального камня. И это, разумеется, гораздо более высокая прочность. 

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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– Это один из старейших парков в Уфе – 70-е годы, если не ошибаюсь, XIX века. Тогда его называли Ушаковским.

– В этом парке очень много истории, он носит мемориальный характер. Я видел схему этого парка образца 1862 года. То есть в этот промежуток – в 1860-е –70-е годы он и начал формироваться. Губернатор Ушаков его делал, и он назывался Ушаковским парком – это его первое название. Далее он менял названия. И мне предлагали разные названия. Кто-то предлагал Матросова, кто-то – вернуться к Ушаковскому. Давайте остановим вот эту вакханалию переименований, сноса и установки памятников и придём к какому-то более-менее спокойному периоду, будем более спокойно относиться к этому. Назвали его именем Ленина, люди к этому привыкли. Хотя, люди по-разному называют. Кто-то – Матросова, кто-то – Ленина, кто-то даже путает с Софьюшкиной аллеей. Поэтому пусть будет имени Ленина, без каких-то оценок деятельности. Так исторически сложилось, пусть так будет.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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– Студентами мы здесь занимались физкультурой, но я никогда не обращал внимания на то, что здесь вот такой потрясающий памятник Арслану Мубарякову...

– Да, памятник действительно потрясающий. Вообще здесь много таких моментов будет – благодаря тому, что мы открыли парк, навели порядок, многое здесь открылось, и люди начали обращать внимание. Тут могилы Мажита Гафури и Шагита Худайбердина, братское захоронение. Есть стелы орденов, которыми награждена республика. А памятник Арслану Мубарякову, он вообще, на мой взгляд, потрясающий. Кстати, хочу выяснить, по-моему, он не включён в перечень объектов культурного наследия. Я дал поручение предоставить такую информацию. Если этого статуса нет, то будем включать – это самый настоящий объект культурного наследия, чтобы не было на него никаких посягательств. А так памятник очень красивый. И он по-другому «зазвучал». И тут целая метаморфоза этого парка.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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– Действительно очень красиво, такое место притяжения. Радий Фаритович, если говорить о том, что, понятно, мемориальная составляющая, мы о ней чуть позже поговорим, и это очень важная задача была – сохранить её. Но при этом вы ведь много раз говорили, что необходимы в том числе детские площадки.

– Вообще, надо всё-таки уметь слышать и приводить аргументы для тех, с кем обсуждаешь. Здесь хочу сказать слова благодарности Герману Оскаровичу Грефу [президент, председатель правления ПАО «Сбербанк России» – прим. ред.], потому что Сбер привлёк софинансирование. Достаточно серьёзные деньги были вложены. И, разумеется, когда мы с Германом Оскаровичем начали обсуждать, что делать в этом парке, у нас прямо яростные баталии были. Он сказал: «Вот это для детей, вот это». Я говорю: «Как? Здесь же всё-таки мемориальные захоронения, памятники, стелы». Он говорит: «Наша общая задача – сделать так, чтобы в парк приходило как можно больше людей». А люди будут всё время смотреть стелы или ещё что-то такое мемориальное? Люди же придут гулять, читать, отдыхать. Мамочки придут с детьми. Им обязательно нужны какие-то детские городки. Парни молодые, девчонки молодые чтобы играли. Здесь у нас волейбольная и баскетбольная площадки есть. Впервые мы смогли разместить всё это тут.

– Причём они не отвлекают, а гармонично вписаны.

– Да, их даже, по сути, не видно. Поэтому говорю Герману Оскаровичу спасибо не столько за деньги, сколько за то, что он немножко другое предназначение парку сделал. Это его, в общем-то, идея, за это спасибо.

- Радий Фаритович, если говорить в целом о парках, которые мы уже восстановили, реконструировали в Башкортостане – в северной части города, здесь, парк Аксакова там детям как раз и семьям очень много внимания уделяется в этом плане.

– Парк – это не памятник, который охранять нужно. Это место отдыха людей. И, соответственно, у всех людей свои разные предпочтения. Давайте парк сейчас заживёт, мы его запустим окончательно, тут появятся какие-то, может быть, новые решения. Ничто не должно останавливаться. Мы провели огромную работу, которой не видно. Вернее, видно, но она, может быть, не является изюминкой, как арка входная. Тут несколько видов дорожек есть – деревянные, мягкие беговые дорожки, прогулочные. Мы поменяли всю систему освещения. Здесь очень хорошее освещение, есть и архитектурная подсветка. Но самое главное – парк должен быть, с одной стороны, всё-таки приглушенным, чтобы там не по яркому свету ходить вечером. Но в то же время, чтобы было безопасно, чтобы люди видели всё. Здесь на каждом шагу камеры видеонаблюдения. Потому что всё равно вандалы есть. Безусловно, тут и охрана будет, и, соответственно, уход за этим парком.
Радий Фаритович Хабиров
Глава Республики Башкортостан

– Мы сейчас у амфитеатра. Это далеко не первый случай, когда он появился в парках Уфы. Самый яркий недалеко отсюда, в парке Аксакова. И как только появился амфитеатр, там несколько жизнь другая пошла.

– Когда мы городу передадим, муниципальное управление по культуре и искусству уже должно озаботиться этим. Они должны здесь какие-то мероприятия проводить. Рядом Башкирский государственный театр драмы. Может быть, и он будет репризы ставить, выступать здесь. Это на самом деле место для проведения мероприятий. Надеюсь, что здесь будут представлены и школы, и Институт культуры, и Училище искусств.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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– Что касается детей, семей, мы сейчас идём к площадке под девизом здорового образа жизни. Тренажёры, открытый фитнес-клуб...

– В парке иногда проходят занятия физкультурой, студенты здесь бегали всегда, зарядку делали. И видите, дорожки есть беговые, они мягкие. Понятно, что они где-то будут пересекаться с основными линиями прогулок, но всё равно вполне комфортно.

Сделали воркаут определённый. Вот ещё одна детская площадка – для людей с ограниченными возможностями здоровья, для особенных детей. Мы подумали, что они тоже должны иметь возможность заниматься, и сделали отдельную такую площадку.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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– Радий Фаритович, здесь уже открывается здание Белого Дома. Хотелось бы вспомнить персону Мидхата Закировича Шакирова. Завтра в Уфе откроем его памятник, созданный по вашей инициативе. И он был как раз тем руководителем региона, который реконструировал этот парк. Вы эту историю изучали? Что кардинально изменилось между парками?

– Не знаю, что там было тогда. Только по источникам примерно понимаю, что сделано было в 1980-е годы, потому что в восьмидесятые годы арку и убрали. Мидхат Закирович сделал такой сдержанный мемориальный парк. Мы подошли немножко по-другому. Мы очень бережно всё это сохранили. Но мы подумали, что надо сделать так, чтобы парк всё-таки заработал и для людей, которые пришли просто отдохнуть.

Достаточно творчески подошли. Могу сказать, что к обновлению парка мы подходили достаточно долго. Потому что года три-четыре мы думали, как и что. Плюс, очень немаловажный фактор – финансирование. И вот наконец сложилось, что здесь есть финансирование Уфы, нашей республики, федеральное и ещё Сбера. Вообще, это правильно, когда ты аккумулируешь средства, а не понемножку что-то делаешь. Работы мы начали в прошлом году и за короткое время их завершили.

– Как происходил процесс включения Сбера в этот проект? Повлияло Ваше личное знакомство с Германом Оскаровичем?

– У Сбера есть проект, он большой и носит федеральный характер. Они софинансируют и в том числе предлагают решения по главным паркам в городах нашей страны. Если не ошибаюсь, порядка 15 парков они сделали. Поэтому, когда я об этом проекте узнал, то предложил реализовать его и в Уфе. Герман Оскарович изучил несколько уфимских парков и сделал, на мой взгляд, удачный выбор. Потому что здесь была проблема, которую мы решили, – это фонтаны.

Первое время достаточно остро спорили, как делать парк, изменить его или нет. И здесь я был немного, признаюсь, ортодоксален. Здесь мы нашли баланс того, о чём я говорил. Баланс во всём – и для людей, и в то же время вот мы сейчас переходим в эту некую официальную часть. Здесь вот памятник Муртазе Губайдулловичу Рахимову, памятник Александру Матросову…

– Можно сделать небольшую паузу? Давайте посмотрим на этот, казалось бы, простой люк. Это, на мой взгляд, произведение искусства, потому что здесь четыре названия парка, которые были в разные времена, начиная с Ушаковского, а дальше Парк свободы, Парк Матросова, Парк Ленина. Очень творчески подошли ко всему этому устроители парка.

Мы делаем подобные люки и на Советской площади, и в других парках. Считаю, что это красиво и познавательно.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»

–  Радий Фаритович, а какова ваша роль в проектировании пространства?

Не буду придумывать, что я что-то сам спроектировал. Скажем так, я наделён и большой властью, и возможностями, поэтому я лично настаивал, что парк надо делать. Источники финансирования нашёл. Это моя работа. Всё остальное мы обсуждали вместе – и Институт развития городов, и проектная команда, команда «Альбита», дизайнер Анна Кирайдт нам очень помогала. Поэтому получилась очень большая командная работа, каждый вложил сюда крупицу своих предложений и знаний. Это, подчёркиваю, командная работа. Люди трудились, за что им, конечно, огромное спасибо.
Радий Фаритович Хабиров
Глава Республики Башкортостан

– По моим ощущениям, парк стал зеленее. Очень много гортензий, многолетние растения.

– Парк стал существенно зеленее. Я специально рекомендовал создать общественную комиссию, которая смотрела бы за ходом работ. Потому что людей очень сильно волновало, что тут могут пострадать деревья, растительность. Мы подошли достаточно научно. Можно сколько угодно защищать зелень, но если эта зелень уже старая, больная, понятно, её надо менять. Сейчас такие возможности есть – любой вид крупномеров можно высадить. Поэтому какую-то часть мы убрали. Я обещал, что мы посадим больше, так и сделали. Тут появилось много кустарников и цветов. Когда настанет пора цветения, будет очень красиво. Крупномеров очень много мы посадили. И, в принципе, в целом сохранили большинство деревьев. Поэтому парк действительно стал зеленее.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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– За нашими спинами сейчас памятник первому президенту Республики Башкортостан Муртазе Губайдулловичу Рахимову. Я знаю, что вы уже отвечали на этот вопрос, но я попросил бы в контексте того, что парк открывается, вновь повторить. Почему именно здесь решили установить этот памятник?

Нам хотелось установить памятник там, где он созидал, работал. Я трудился руководителем администрации президента Башкортостана, и мы по этой тропе шли в Госсобрание. Там нас встречал Константин Борисович Толкачёв. Опять же, парк мемориальный. 

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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Кстати, мы открываем памятник и Мидхату Закировичу, который мы решили приблизить к его дому. Там живёт достаточно много пожилых людей, которые работали в команде с ним. Там тоже навели порядок, сделали сквер. На мой взгляд, очень хороший получился и памятник.

– В Ушаковском парке, в самом первом варианте, был один фонтан. Затем со временем появился второй. Что касается вот этих фонтанов, насколько важно было их реконструировать? Насколько они в плохом состоянии были?

– Они были «убитые», скажем так. Их пытались когда-то «подкрутить». Они включались, но не были светомузыкальными. Теперь перебрали основу, все трубы и механику здесь обновили.

Фонтан: было
Фонтан: было
Фонтан: стало
Фонтан: стало
Фонтан: стало
Фонтан: стало
Фонтан: стало
Фонтан: было
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
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– В тёмное время суток, вечером здесь особенно приятно будет? Особенно с учётом того, что вы уже обратили внимание на очень красивое освещение.

– Вновь повторю, что безопасность очень важна. Здесь, собственно, и было достаточно безопасно, чтобы люди приходили и гуляли в любое время. Вон там, в конце, видите, стоит скамеечка. Хорошо помню: 1985 год, я заканчиваю первый курс юрфака. Началась тяжёлая сессия, лето, в общежитии жарко. И вот на той тенистой аллее я сидел и учил историю государства и права зарубежных стран. Тяжёлый предмет был...

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»

– Сейчас я предлагаю посетить зону парка, которую принято называть мемориальной. Это действительно большая история не только парка, но и Республики Башкортостан. Знаю, что были вопросы – останется ли она с учётом того, что пространство делают более удобным для большого количества людей?

– Мы здесь ничего не убрали, всё оставили, как есть. Немного почистили, подготовили. Если я не ошибаюсь, это всё объекты культурного наследия. Поэтому тут, как говорится, особо не похулиганишь. А вот здесь захоронение красноармейцев погибших, братская могила, там – Мажита Гафури, Шагита Худайбердина. В целом это всё достаточно органично вошло, на мой взгляд, в структуру парка. 

– За последние годы в Башкортостане преобразилось уже 248 парков и скверов. Обновлено 806 общественных территорий. Получается, что речь давно не об отдельных объектах, а о системе трансформации. Когда вы это задумывали, то понимали, насколько грандиозными будут масштабы? 

– Впереди ещё много работы. Не могу сказать, что мы всё сделали. Когда мы основные парки привели в порядок, я думал: «Вот основное сделали». А потом мне показали, какие скверы ещё есть, годы и годы всё это делать. Но мы же не только в Уфе делаем. В этом году сразу в трёх районах мы при поддержке «Башнефти» приступим к обновлению центральных площадей. Потому что приняли решение через разные источники сделать так, чтобы площади районных центров были приведены в порядок.

– По примеру Ишимбая?

– По примеру Ишимбая, Салавата. В этом году ведутся работы в Нефтекамске – центральный сквер и площадь, в Белебее, в Туймазах. Сейчас в сельских районных центрах начали делать, объём работы большой. Спасибо всем командам, которые трудятся на объектах. Мы научились работать с ландшафтом, растительностью, малыми архитектурными формами, дорожным покрытием, освещением. 

– Вот эта легендарная аллея ведёт к арке, которая появилась в парке. Вообще, всё стало по-другому.

– Я про арку ещё хочу сказать, – там есть секрет. Она пока неполная. Объясню почему. Дело в том, что мы остановили работы, потому что всё-таки договорились открывать. Не успели часы подъехать. Чтобы получилось полное сходство с исторической аркой, когда все мероприятия проведём, ещё две недели выделим для установки часов.

– В парке появилось здание, это заведение общепита?

– Эта история из разряда – мы сделали, а бизнес уже должен сам смотреть. Тут два кофе-поинта. Опять же мы это сделали с учётом того, что люди будут гулять, захотят перекусить, выпить кофе и так далее. В парк уже зашёл один уфимский предприниматель. А здесь сделали кафе, посмотрим, как оно заработает.

– Красоту парка легко оценить по зелёным насаждениям, по архитектуре. А по каким критериям вы оцениваете удобство парка?

Всё просто – чтобы он был аккуратно подстрижен, чтобы не было грязи. Потому что иногда идёшь по парку, как по тёмному лесу, валежник валяется. Я сторонник опрятности и чистоты. Моя мечта – сделать так, чтобы наши все города были ослепительно чистыми. Здесь есть ещё над чем работать. Освещение хорошее, понятно, где присесть, понятны какие-то интересные вещи. Мы постоянно работаем с командами муниципалитетов. Очень важно, чтобы за парками следили, содержали их. Потому что сегодня строители здесь есть. Завтра мы эту работу закончим – всё, Уфа уже перехватывает. И я уже с них буду требовать. Надеюсь, мы эти задачи уже тоже умеем решать.
Радий Фаритович Хабиров
Глава Республики Башкортостан

– Вы говорили о том, что работ очень много, но всё же на чём будет ваш личный фокус в ближайшее время?

– Во-первых, вот у нас есть прекрасный парк Якутова. Часть его в аренде у предпринимателей, это тоже правильная форма. Считаю, что там нужно наводить порядок, поэтому надо подбираться к нему. Парк Гафури – его надо расширять, потому что там достаточно интересные вещи можно сделать. Собственно, уже эскизы есть.

В 2027 году мы должны установить памятник Салавату Юлаеву. И мы подумали: раз памятник реновируем, соответственно, там и прилегающую территорию нужно привести в порядок. Это достаточно серьёзные капитальные вложения. И работы мы уже в этом году начинаем. Поэтому есть чем заниматься.

Азат Мухамедьянов Пресс-служба Главы РБ
Фото: Азат Мухамедьянов | Пресс-служба Главы РБ

Телевизионный формат интервью сегодня в 14.00 вышел на телеканале БСТ, а 19.15 можно будет увидеть в эфире «Всей Уфы».

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