Глава Башкирии рассказал о реконструкции парка имени Ленина в Уфе

– Сейчас я предлагаю посетить зону парка, которую принято называть мемориальной. Это действительно большая история не только парка, но и Республики Башкортостан. Знаю, что были вопросы – останется ли она с учётом того, что пространство делают более удобным для большого количества людей?

– Мы здесь ничего не убрали, всё оставили, как есть. Немного почистили, подготовили. Если я не ошибаюсь, это всё объекты культурного наследия. Поэтому тут, как говорится, особо не похулиганишь. А вот здесь захоронение красноармейцев погибших, братская могила, там – Мажита Гафури, Шагита Худайбердина. В целом это всё достаточно органично вошло, на мой взгляд, в структуру парка.

– За последние годы в Башкортостане преобразилось уже 248 парков и скверов. Обновлено 806 общественных территорий. Получается, что речь давно не об отдельных объектах, а о системе трансформации. Когда вы это задумывали, то понимали, насколько грандиозными будут масштабы?

– Впереди ещё много работы. Не могу сказать, что мы всё сделали. Когда мы основные парки привели в порядок, я думал: «Вот основное сделали». А потом мне показали, какие скверы ещё есть, годы и годы всё это делать. Но мы же не только в Уфе делаем. В этом году сразу в трёх районах мы при поддержке «Башнефти» приступим к обновлению центральных площадей. Потому что приняли решение через разные источники сделать так, чтобы площади районных центров были приведены в порядок.

– По примеру Ишимбая?

– По примеру Ишимбая, Салавата. В этом году ведутся работы в Нефтекамске – центральный сквер и площадь, в Белебее, в Туймазах. Сейчас в сельских районных центрах начали делать, объём работы большой. Спасибо всем командам, которые трудятся на объектах. Мы научились работать с ландшафтом, растительностью, малыми архитектурными формами, дорожным покрытием, освещением.

– Вот эта легендарная аллея ведёт к арке, которая появилась в парке. Вообще, всё стало по-другому.

– Я про арку ещё хочу сказать, – там есть секрет. Она пока неполная. Объясню почему. Дело в том, что мы остановили работы, потому что всё-таки договорились открывать. Не успели часы подъехать. Чтобы получилось полное сходство с исторической аркой, когда все мероприятия проведём, ещё две недели выделим для установки часов.

– В парке появилось здание, это заведение общепита?

– Эта история из разряда – мы сделали, а бизнес уже должен сам смотреть. Тут два кофе-поинта. Опять же мы это сделали с учётом того, что люди будут гулять, захотят перекусить, выпить кофе и так далее. В парк уже зашёл один уфимский предприниматель. А здесь сделали кафе, посмотрим, как оно заработает.

– Красоту парка легко оценить по зелёным насаждениям, по архитектуре. А по каким критериям вы оцениваете удобство парка?