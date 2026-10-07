В Уфе на открытии парка имени Ленина выступит группа IOWA

В день открытия гостей ждёт большая праздничная программа. Праздник будет приурочен ко Дню республики. Главная сцена расположится за парком — у входа со стороны улицы Тукаева, около Дома республики. Выступят этно-шоу Zainetdin, участники шоу «Голос» Ильдар Абдуллин и Назгуль Отузова, а также детские хоры и танцевальные коллективы. Хедлайнер – IOWA.

Реконструкция прошла по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» и при поддержке Сбера – в год 185-летия банка.

Начало в 19.00, вход свободный.

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