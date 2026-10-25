Радий Хабиров вручил орден Салавата Юлаева Григорию Панину

Перед началом «зелёного дерби» прошла торжественная церемония, посвящённая 1000-му матчу в КХЛ Григория Панина.

Он стал шестым игроком в истории КХЛ, достигшим этой отметки. В честь юбилея Григорию Панину подарили золотую клюшку и памятное джерси, а также торжественно подняли стяг. В церемонии приняли участие и члены семьи хоккеиста. Президент КХЛ Алексей Морозов передал Панину специальную памятную медаль лиги, поблагодарил капитана «Салавата Юлаева» за верность хоккею и характер, отметив что он является отличным примером профессионального отношения для молодых игроков.

Напомним, юбилейную встречу 40-летний защитник сыграл 19 октября во Владивостоке. Григорий Панин двукратный обладатель Кубка Гагарина. Всего за свою карьеру Панин забросил 45 шайб и совершил 141 передачу. Панин выступает в КХЛ с момента основания лиги в 2008 году. Защитник играл за «Ак Барс» и ЦСКА, а с 2017 года представляет «Салават Юлаев».

Руководитель республики подчеркнул, что капитан нашей команды за годы выступления в Континентальной хоккейной лиге зарекомендовал себя игроком, который готов на всё ради успеха команды.

«Вы можете себе представить – 1000 матчей в КХЛ! Каждый матч: сколько эмоций, сил, травмы получают. Он капитан команды, хоккей достаточно жёсткая игра и тут нельзя слабину давать. Григорий прекрасно справляется со своими задачами. И знаете, он парень очень добрый. Мы, когда разные мероприятия проводим для особенных детишек, просим его прийти выступить. Он никогда не отказывает, настоящий человек. Гордость Башкортостана. Он свою работу тяжёлую, ратную делает на льду, и тысячи мальчишек смотрят на него, гордятся им», – отметил Радий Хабиров во время общения со спецкором «Башинформа».

Радий Хабиров также поблагодарил уфимских хоккеистов за зрелищную игру, несмотря на проигрыш в сегодняшнем матче, отметив, что республика верит в команду и в ее будущие победы.

«Игра сегодня была неплохой, на мой взгляд. Немного не хватило удачи. Команда играет слаженно. У нас действительно лучший тренер, на мой взгляд, правильный, талантливый, выдержанный, очень спокойный, команда его очень любит. Поэтому команда обречена на успех», – сказал Глава республики, отвечая на вопрос корреспондента «Башинформа».

Радий Хабиров также вручил орден Дружбы народов президенту Континентальной хоккейной лиги Алексею Морозову, отметив, что он был великим хоккеистом и сейчас выполняет огромную работу на своей должности.

«Огромная честь для меня такой получить орден. И спасибо вам за то, что вы делаете для хоккея в Башкортостане. Уфимская команда стабилизировалась и в финансовом плане, и в спортивном. Много молодых ребят. Тренер замечательный свой, растёт, воспитывает ребят. Спасибо за такую высокую оценку с вашей стороны моей работы», – подчеркнул Алексей Морозов.