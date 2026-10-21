Каринэ Хабирова участвует в работе Всемирного саммита в Самарканде

Председатель попечительских советов благотворительных фондов «Территория счастья», «Уфимский хоспис», «Воскресенский собор» Каринэ Хабирова в составе официальной делегации Республики Башкортостан участвует в работе Всемирного саммита «Инвестиции в благополучие детей: на пути к устойчивому и справедливому развитию для будущих поколений».

Как сообщает пресс-служба Главы Башкирии, главная особенность саммита – дети и подростки участвуют в нём наравне со взрослыми, вопросы обсуждаются от первого лица. В центре внимания – доступность и качество социальных услуг, меры поддержки семей с детьми, вопросы детского здоровья и раннего развития, создание условий, при которых каждый ребёнок сможет получать помощь независимо от состояния здоровья и жизненных обстоятельств, а также развитие инклюзивного образования.

Каринэ Хабирова также приняла участие в работе Сессии высокого уровня – II Международного конгресса по детской онкологии. Пленарное заседание Конгресса открыли первые леди; в его рамках состоялся запуск международной инициативы «Коалиция первых леди по борьбе с детским раком». Конгресс объединил специалистов из разных стран для обмена опытом, обсуждения современных методов диагностики и лечения детей с онкологическими заболеваниями.



Далее Каринэ Хабирова приняла участие в открытии реабилитационного центра «Имкон» в Самарканде. Это сеть государственных многопрофильных специализированных дошкольных образовательных организаций с реабилитационными центрами для детей с особенностями здоровья. Они совмещают дошкольное образование и комплексную реабилитацию: занятия с психологами, логопедами и дефектологами, лечебную физкультуру, массаж и другие процедуры. Для каждого ребёнка составляется индивидуальная программа, все услуги бесплатные.