Каринэ Хабирова участвует в работе Всемирного саммита в Самарканде

Председатель попечительских советов благотворительных фондов «Территория счастья», «Уфимский хоспис», «Воскресенский собор» Каринэ Хабирова в составе официальной делегации Республики Башкортостан участвует в работе Всемирного саммита «Инвестиции в благополучие детей: на пути к устойчивому и справедливому развитию для будущих поколений».
Как сообщает пресс-служба Главы Башкирии, главная особенность саммита – дети и подростки участвуют в нём наравне со взрослыми, вопросы обсуждаются от первого лица. В центре внимания – доступность и качество социальных услуг, меры поддержки семей с детьми, вопросы детского здоровья и раннего развития, создание условий, при которых каждый ребёнок сможет получать помощь независимо от состояния здоровья и жизненных обстоятельств, а также развитие инклюзивного образования.
Каринэ Хабирова также приняла участие в работе Сессии высокого уровня – II Международного конгресса по детской онкологии. Пленарное заседание Конгресса открыли первые леди; в его рамках состоялся запуск международной инициативы «Коалиция первых леди по борьбе с детским раком». Конгресс объединил специалистов из разных стран для обмена опытом, обсуждения современных методов диагностики и лечения детей с онкологическими заболеваниями.
Далее Каринэ Хабирова приняла участие в открытии реабилитационного центра «Имкон» в Самарканде. Это сеть государственных многопрофильных специализированных дошкольных образовательных организаций с реабилитационными центрами для детей с особенностями здоровья. Они совмещают дошкольное образование и комплексную реабилитацию: занятия с психологами, логопедами и дефектологами, лечебную физкультуру, массаж и другие процедуры. Для каждого ребёнка составляется индивидуальная программа, все услуги бесплатные.
– Мы увидели очень большую реабилитационную базу для детей, – подчеркнула Каринэ Хабирова. – Важно, что здесь есть детский сад, где ребёнка можно оставить на целый день – это огромная поддержка для семей. Ребёнок при этом продолжает получать все необходимые процедуры, а у родителей появляется свободное время. Ценно и то, что после обеда реабилитация доступна для ребят до 18 лет, которые не посещают детский сад. Замечательный центр. Надеюсь, такие будут открываться по всей стране.
Похожие подходы применяются и в Башкортостане: здесь с октября 2024 года работает Реабилитационно-образовательный комплекс «Салют» площадью 25,7 тыс. кв. м, построенный по инициативе Главы республики Радия Хабирова на базе бывшего одноимённого санатория в Кировском районе Уфы. За два года помощь здесь получили порядка 14 тысяч ребят, в том числе из Челябинской, Оренбургской областей, Татарстана. В составе комплекса – реабилитационный центр на 250 посещений в день, стационар с медицинским блоком, детский центр психоневрологии и эпилептологии, образовательный центр «Йондоз» на 192 места.
Ранее мы сообщали, что Глава Башкортостана вместе с хокимом Ташкентской области Зойиром Мирзаевым дали старт строительству совместного технопарка «Бекабад».
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