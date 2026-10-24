Семья героя СВО из Уфы создаст фонд помощи детям военнослужащих

Семья погибшего при исполнении долга в ходе специальной военной операции командира десантно-штурмового взвода, старшего лейтенанта Ярослава Андрющенко, выступила с инициативой создания благотворительного фонда.
Об этом сообщил Глава Башкортостана Радий Хабиров, выразив уважение и поддержку данному решению.
«Низкий поклон за эту инициативу», — отметил руководитель региона.
Фонд будет оказывать помощь детям военнослужащих. Радий Хабиров заверил, что о семье героя, оставшейся с пятью детьми, обязательно позаботятся, как и обо всех семьях, чьи отцы отдали жизни за Родину.
Накануне в Общественной палате РФ его супруга Зиля Андрющенко вместе с детьми приняла награду Всероссийского конкурса «Папа года». Старшему лейтенанту присудили победу посмертно в номинации «Отцы на защите Отечества».
Напомним, Ярослав Андрющенко погиб в августе 2026 года, выполняя боевое задание. Вместе с супругой Зилей Андрющенко они воспитывали пятерых детей. Многодетный отец становился лауреатом национальной премии «Отцовское признание», лауреатом III Республиканского конкурса «Отцовская доблесть». В 2025 году Андрющенко победили во всероссийском конкурсе «Семья года».
Ранее мы публиковали интервью с воином.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.