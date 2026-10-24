Семья героя СВО из Уфы создаст фонд помощи детям военнослужащих

Семья погибшего при исполнении долга в ходе специальной военной операции командира десантно-штурмового взвода, старшего лейтенанта Ярослава Андрющенко, выступила с инициативой создания благотворительного фонда.

Об этом сообщил Глава Башкортостана Радий Хабиров, выразив уважение и поддержку данному решению.

«Низкий поклон за эту инициативу», — отметил руководитель региона.

Фонд будет оказывать помощь детям военнослужащих. Радий Хабиров заверил, что о семье героя, оставшейся с пятью детьми, обязательно позаботятся, как и обо всех семьях, чьи отцы отдали жизни за Родину.

Накануне в Общественной палате РФ его супруга Зиля Андрющенко вместе с детьми приняла награду Всероссийского конкурса «Папа года». Старшему лейтенанту присудили победу посмертно в номинации «Отцы на защите Отечества».

Напомним, Ярослав Андрющенко погиб в августе 2026 года, выполняя боевое задание. Вместе с супругой Зилей Андрющенко они воспитывали пятерых детей. Многодетный отец становился лауреатом национальной премии «Отцовское признание», лауреатом III Республиканского конкурса «Отцовская доблесть». В 2025 году Андрющенко победили во всероссийском конкурсе «Семья года».

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