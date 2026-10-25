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20:06 (UTC+5), 25 Октября 2026

«Салават Юлаев» уступил «Ак Барсу» в «зеленом дерби»

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Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Сергей Николаев
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«Салават Юлаев» уступил «Ак Барсу» в домашнем матче «зеленого дерби» с минимальной разницей в счёте 1:2.

Первый период прошел примерно в равной игре без заброшенных шайб. Первый гол на 36-й минуте встречи забил нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский, которому ассистировали Мэттью Маджио и Данил Алалыкин. Но преимущество уфимцев в счете сохранилось всего 10 секунд. Уже в следующей смене нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевский забросил в ответ. Для американского форварда этот гол стал первым в текущем сезоне.

На старте третьего периода Денис Комков вывел «Ак Барс» вперёд. Уфимцы предприняли несколько штурмов ворот соперника, в концовке сняли вратаря, но забить так и не удалось, а счёт на табло остался 1:2. 

Напомним, это был второй матч «зелёного дерби» в текущем сезоне. Ранее «Ак Барс» одержал победу над уфимцами со счётом 4:3 в овертайме.

По итогам прошедших игр «Салават Юлаев» с 21-м очком занимает шестую строчку турнирной таблицы «Востока» КХЛ. В следующем матче 27 октября уфимцы дома сыграют с «Сочи».

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
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