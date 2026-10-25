«Салават Юлаев» уступил «Ак Барсу» в «зеленом дерби»

«Салават Юлаев» уступил «Ак Барсу» в домашнем матче «зеленого дерби» с минимальной разницей в счёте 1:2.

Первый период прошел примерно в равной игре без заброшенных шайб. Первый гол на 36-й минуте встречи забил нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский, которому ассистировали Мэттью Маджио и Данил Алалыкин. Но преимущество уфимцев в счете сохранилось всего 10 секунд. Уже в следующей смене нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевский забросил в ответ. Для американского форварда этот гол стал первым в текущем сезоне.

На старте третьего периода Денис Комков вывел «Ак Барс» вперёд. Уфимцы предприняли несколько штурмов ворот соперника, в концовке сняли вратаря, но забить так и не удалось, а счёт на табло остался 1:2.

Напомним, это был второй матч «зелёного дерби» в текущем сезоне. Ранее «Ак Барс» одержал победу над уфимцами со счётом 4:3 в овертайме.

По итогам прошедших игр «Салават Юлаев» с 21-м очком занимает шестую строчку турнирной таблицы «Востока» КХЛ. В следующем матче 27 октября уфимцы дома сыграют с «Сочи».