В Башкирии создали кластер кадров для ТЭК, проходит чемпионат «Геовызов»

«"Салават Юлаев" – это главный спортивный бренд Башкортостана, который все знают и любят. Надеюсь, что спортсмены готовы и с настроем идут в новый сезон», – сказал Глава. Он напомнил, что прошлый год был сложный – в четвертьфинале «юлаевцы» встретились с будущим чемпионом Лиги и дали серьёзный бой. «В этом году традиционно ждём высокие места в чемпионате», – выразил надежду Радий Хабиров и пожелал команде удачи. Он подчеркнул, что «все вопросы по поддержке команды мы совместно решаем и будем решать».

По словам гендиректора ХК «Салават Юлаев», команда полностью укомплектована и всем обеспечена. Капитаном уфимской команды уже 10-й год подряд остался защитник Григорий Панин.

5 сентября, в первом матче чемпионата КХЛ, «Салават Юлаев» на выезде обыграл «Северсталь» со счётом 3:2. Домашние игры начнутся 16 сентября со встречи с «Ак Барсом».

Про посвящение в студенты

4 сентября в уфимском Дворце борьбы прошел республиканский фестиваль «Посвящение в первокурсники». В обряде посвящения в студенты приняли участие более 5 тысяч первокурсников из десятка вузов и колледжей республики. Фестиваль проходит во второй раз по инициативе Главы Башкирии. Первокурсников с началом нового, важного этапа в жизни Радий Хабиров поздравил в своем видеоприветствии из Москвы, где он провел ряд важных встреч.

«Вы – будущее нашей республики. Учитесь, получайте новые знания, компетенции. Это поможет вам потом очень крепко стоять на ногах. Будьте здоровы и счастливы, пусть вам сопутствует удача», – напутствовал Глава.