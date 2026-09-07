В Башкирии создали кластер кадров для ТЭК, проходит чемпионат «Геовызов»

31 августа в уфимском конгресс-холле состоялось официальное открытие Международного геологического чемпионата «ГеоВызов». Он проводится уже в 4-й раз и неизменно в нашей республике. Участие в чемпионате принимают 40 команд из 19 регионов России и 13 стран, в том числе Беларуси, Узбекистана, Таджикистана, Мексики, Китая. Соревнования продлятся до 9 сентября и направлены на популяризацию геологических профессий.
«У нас интересные геологические и природные ландшафты, много полезных ископаемых. Два наших геопарка – «Янган-Тау» и «Торатау» – вошли в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. В список Всемирного наследия ЮНЕСКО включили наскальные рисунки пещеры Шульган-Таш, расположенной в Бурзянском районе. На территории региона также есть «золотые гвозди» – уникальные геологические разрезы "Усолка" и "Дальний Тюлькас"», – отметил Радий Хабиров, приветствуя участников чемпионата. По его словам, все это «делает нашу республику настоящим раем для геологов». Глава пригласил молодых геологов к нам в Башкортостан – учиться, работать, создавать семьи.
На церемонии открытия состязаний руководитель Роснедр Олег Казанов подчеркнул, что «так открывать свою землю гостям могут только люди, которые её искренне любят, ценят, уважают, берегут для своих детей и будущих поколений».
Чемпионат проходит по 12 видам соревнований. Команды молодых геологов соревнуются в таких дисциплинах, как «Нефть и газ», «Минералогия и петрография», «Геологический маршрут», «Гидрогеология», «Шлиховое опробование», «Геохимия», «Кристаллография», «Палеонтология» и «Радиометрия». Основными площадками состязаний стали парк «Патриот», а также Ишимбайский район. Мероприятие проходит в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» .
1 сентября в республике, как и во всей стране отметили самый трогательный и волнительный праздник – День знаний. В Башкирии в этом учебном году за парты сели более полумиллиона ребят, 41 тысяча из них – первоклассники. Поздравляя школьников республики, Радий Хабиров пожелал им уверенности в себе и крепких знаний, «ищите и находите себя», призвал он ребят.
В праздничный день Глава побывал в уфимском Центре образования №40 имени Героя России Максима Серафимова. Школу капитально отремонтировали по президентской программе и оснастили новым оборудованием на 10 млн рублей. Радий Хабиров подчеркнул, что учиться в этой школе большая честь и ответственность, «есть с кого брать пример». Он сопроводил в школу, в первый класс, дочь участника СВО. Руководитель республики осмотрел кабинеты, столовую и спортзал, пообщался с педагогами и учениками, пожелав им отличной учебы.
По словам Главы, 1 сентября – особенный день, настоящий народный праздник. «Я тоже утром проснулся с таким ощущением, у меня сын сегодня в третий класс идёт», – поделился он. Радий Хабиров подчеркнул, что учителя – это «главная опора, основа наших духовных начал», поэтому надо работать над тем, чтобы статус учителя был высокий. Для этого в республике, в развитие указа Президента приняли свой указ о повышении престижа педработников. По программе модернизации у нас в муниципалитетах до половины школ уже привели в порядок и строятся новые. «До конца года три школы откроем — в Нефтекамске, Уфе, Стерлитамаке», – сообщил он.
Также 1 сентября Радий Хабиров посетил Уфимский топливно-энергетический колледж. Здесь по федпроекту провели капремонт, обновили мастерские и открыли кластер «Центр подготовки кадров для ТЭК». Башкирия занимает первое место в стране по количеству образовательно-производственных кластеров. В колледже готовят специалистов для ТЭК по 19 направлениям. В этом году конкурс достиг 18 человек на место. Радий Хабиров осмотрел мастерские, встретился с преподавателями и ответил на их вопросы. Он отметил, что система профобразования в республике — одна из самых крупных в стране. В рамках «Профессионалитета» у нас модернизировали 27 колледжей.
«Всего у нас 90 колледжей, ежегодно из республиканского бюджета выделяем 500 млн рублей на их ремонт. Очень важно, кроме учебных корпусов, ремонтировать и общежития», – подчеркнул Глава. Он сообщил, что сейчас 62% выпускников девятых классов выбирают колледжи. В связи с кадровой потребностью контрольные цифры приема у нас увеличили на 2 тыс. бюджетных мест.
«Колледж — это наша национальная идея. Чтобы экономика наша работала, нужны хорошо и профессионально обученные, компетентные ребята. Нужно думать и о поддержке преподавателей колледжей», — поделился после встречи Хабиров.
На минувшей неделе стартовал новый, 19-й сезон Континентальной хоккейной лиги. Перед его началом, 3 сентября, Радий Хабиров встретился с руководством хоккейного клуба «Салават Юлаев» и пожелал нашей команде успехов в новом сезоне.
«"Салават Юлаев" – это главный спортивный бренд Башкортостана, который все знают и любят. Надеюсь, что спортсмены готовы и с настроем идут в новый сезон», – сказал Глава. Он напомнил, что прошлый год был сложный – в четвертьфинале «юлаевцы» встретились с будущим чемпионом Лиги и дали серьёзный бой. «В этом году традиционно ждём высокие места в чемпионате», – выразил надежду Радий Хабиров и пожелал команде удачи. Он подчеркнул, что «все вопросы по поддержке команды мы совместно решаем и будем решать».
По словам гендиректора ХК «Салават Юлаев», команда полностью укомплектована и всем обеспечена. Капитаном уфимской команды уже 10-й год подряд остался защитник Григорий Панин.
5 сентября, в первом матче чемпионата КХЛ, «Салават Юлаев» на выезде обыграл «Северсталь» со счётом 3:2. Домашние игры начнутся 16 сентября со встречи с «Ак Барсом».
4 сентября в уфимском Дворце борьбы прошел республиканский фестиваль «Посвящение в первокурсники». В обряде посвящения в студенты приняли участие более 5 тысяч первокурсников из десятка вузов и колледжей республики. Фестиваль проходит во второй раз по инициативе Главы Башкирии. Первокурсников с началом нового, важного этапа в жизни Радий Хабиров поздравил в своем видеоприветствии из Москвы, где он провел ряд важных встреч.
«Вы – будущее нашей республики. Учитесь, получайте новые знания, компетенции. Это поможет вам потом очень крепко стоять на ногах. Будьте здоровы и счастливы, пусть вам сопутствует удача», – напутствовал Глава.
Концепция фестиваля в этом году была посвящена семи башням Межвузовского студенческого кампуса. Студентам были представлены башни перспектив, открытий, вдохновения, движения, возможностей карьеры и единства. Таким образом ребята поближе познакомились с будущим кампусом. Также для студентов работали более 50 выставочных и игровых зон. Первокурсники смогли ознакомиться с работой ведущих молодёжных организаций республики и вступить в них, посетили мастер-классы, зону быстрых свиданий, поиграли в кибер-игры.
Лучшим первокурсникам, набравшим максимальный результат на экзаменах, вручили студенческие билеты на сцене фестиваля. После этого тысячи голосов произнесли «Клятву первокурсника». Вечер завершился яркой шоу-программой с дискотекой.
В выходные в Стерлитамаке, уже в шестой раз, прошел фестиваль гостеприимства «Купец 2.0». В этом году он приурочен к 260-летию города, который из некогда купеческого стал мощным индустриальным центром, где работают флагманы промышленности. Фестиваль, который погружает в атмосферу уездного города 19 века, много раз завоевывал премии в области событийного туризма.
5 сентября во время рабочей поездки праздник посетил Радий Хабиров. Он осмотрел выставку национальных культурных центров, посетил медовую выставку и ремесленную ярмарку, где свою продукцию представили более 300 мастеров из России, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, пообщался с представителями студотрядов.
Поздравляя Стерлитамак с юбилеем, Радий Хабиров отметил, что главное в любом городе – это люди. «Вместе со всей страной и республикой вы переживаете очень непростой период, о котором потом будут писать книги и слагать легенды. Но я точно знаю, что мы пройдём этот путь достойно, уважая и доверяя друг другу», – сказал он, пожелав всем мира и процветания. По мнению Главы, фестиваль «Купец 2.0» стал визитной карточкой Стерлитамака и республики, поддержав энтузиазм творческих, талантливых людей и их инициативы. Также к юбилею города заработал новый креативный кластер «Культурный код». Он призван объединить авторские музеи-мастерские, локальные бренды и культурные события. Здесь Радий Хабиров ознакомился с работой гончарной мастерской и знаменитой мастерской ремесленного шоколада.
Глава также принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом 65-летию Стерлитамакского троллейбусного управления. Первый троллейбус в республике вышел на линию именно в этом городе и на год раньше, чем в Уфе. Республика передала предприятию 10 автобусов «ПАЗ Вектор Next» на газомоторном топливе. Во время общения с водителями Глава сообщил, что «в ближайшее время постараемся определить график поставки новых троллейбусов». Он поздравил коллектив с юбилеем и вручил госнаграды.
Также в Стерлитамаке Радий Хабиров посетил благоустроенные по федпрограмме общественные пространства. Ознакомился с обновлённым парком имени Кирова. Его разбили более 90 лет назад на месте бывшего Собора Казанской иконы Божией Матери. В прошлом году здесь возвели часовню. Теперь в парке новые пешеходные дорожки, зоны отдыха и спорта, светомузыкальный фонтан. Также благоустроили пешеходную зону от парка до Русского театра. А скоро по федпроекту в городе появится ФОК с бассейном «Алга».
Развитие экономики и соцсферы, поддержку участников спецоперации и их семей Глава республики обсудил на встрече с активом муниципалитета.
«Основной вопрос на данный момент – поддержка СВО. Башкортостан регулярно отправляет туда гуманитарные конвои. Регион оказывает содействие в реабилитации наших воинов», – сказал Хабиров. Особое внимание он уделил возвращению наших воинов к мирной жизни. «Их надо постепенно интегрировать в структуру государственной власти», – подчеркнул Глава.
Говоря об экономике, Хабиров отметил, что город очень крепкий и активный, промышленные предприятия работают достаточно эффективно. Отвечая на вопросы участников встречи, Глава республики поручил проработать предложение по созданию Дома молодёжи на базе бывшего кинотеатра «Салават», а также вопрос ремонта лицея № 3 по федеральной программе. В завершение Радий Хабиров призвал жителей «быть сильными и мудрыми, чтобы пройти этот непростой период».
5 сентября свой 80-летний юбилей отметил и другой крупный промышленный центр на западе республики – город Октябрьский. Его основали в 1946 году в связи с разработкой здесь нефтяных месторождений. Со знаменательной датой жителей города поздравил Глава Башкортостана. Перед началом торжественного мероприятия он осмотрел праздничные площадки в парке культуры и отдыха «Нефтяник», пообщался с волонтёрами, поблагодарив их за поддержку наших бойцов. «Сейчас мы ведём работу над учреждением официального статуса "волонтёр СВО"», – сообщил Радий Хабиров.
Также здесь на базе городского Дворца творчества открыли первый в республике Дом Юнармии. Глава ознакомился с работой центра юнармейской подготовки.
Поздравляя горожан с праздником, Радий Хабиров отметил, что «Октябрьский сегодня – очень сильный город с развитой промышленностью, с комфортной средой, где каждый год появляются новые красивые объекты». Он поблагодарил за труд жителей и тех, кто 80 лет назад заложил основы современного Октябрьского, и вручил госнаграды.
«У каждого времени – свои герои. Наши главные герои – это парни, которые защищают Родину, участники специальной военной операции», – подчеркнул Глава Башкирии.
В ходе рабочей поездки Радий Хабиров побывал в новом общественно-культурном центре в микрорайоне Московка. Его возвели по поручению Главы региона и открыли к 80-летию города. Новое культурное пространство объединило поколения. Здесь есть вокальная и хореографическая студии для детей и взрослых, кабинеты для кружков и секций, серебряные волонтёры плетут масксети для бойцов СВО. «Очень красиво получилось, прямо душа радуется», – сказал Радий Хабиров после посещения центра.
А в следующем году в городе откроют 50-метровый бассейн. Его возводят с применением механизма ГЧП по федпроекту. На стройплощадке Глава ознакомился с возможностями будущего спортивного объекта. Здесь будет также термальный СПА-комплекс, универсальные спортзалы и гостиница.
«Октябрьский всегда был спортивным городом. Я сам в детстве приезжал сюда на соревнования по борьбе», – поделился Радий Хабиров.
Республика продолжает поддерживать участников СВО. На минувшей неделе по поручению Главы региона Радия Хабирова из Башкирии в зону СВО доставили 185-й гумконвой. Груз предназначен военнослужащим из республики, которые выполняют боевые задачи в 35 воинских подразделениях.
31 августа, на оперативном совещании Радий Хабиров вручил ордена генерала Шаймуратова двум участникам СВО из Башкортостана. Высокими госнаградами отмечены замкомандира стрелкового взвода Айнур Валеев. Свой боевой путь он начал в 2024 году в Авдеевке, был ранен, но вернулся в строй. Замкомандира батальона по вооружению Фидель Гильмутдинов на СВО с 2022 года. Он эвакуировал с передовой подбитую технику.
«Обратите внимание, какие у нас люди защищают нашу страну!» – подчеркнул Глава после награждения, поблагодарив воинов за достойное выполнение задач СВО.
А 1 сентября в Башкирии ветераны СВО проводили в школу детей своих товарищей, которые героически погибли, защищая Родину. «Для нас чужих детей нет. Поэтому мы договорились, что дети наших героев – это и наши дети. Будем делать все, чтобы вырастить их и помочь им встать на ноги», – написал Радий Хабиров в своих соцсетях.
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