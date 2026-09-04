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11:51 (UTC+5), 04 Сентября 2026

Башкирия возглавила рейтинг по созданию кластеров «Профессионалитета»

Результаты отбора прокомментировал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на совещании с региональными командами в Калуге.

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина
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Башкортостан стал абсолютным лидером среди регионов России по числу новых образовательно-производственных кластеров федерального проекта «Профессионалитет». В 2027 году в республике откроются сразу 8 таких площадок, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Всего по результатам конкурсного отбора национального проекта «Молодёжь и дети» в 42 субъектах страны создадут 95 новых кластеров. Республике удалось опередить другие экономически активные регионы: для сравнения, в Якутии и Челябинской области откроется по 7 кластеров, а в Татарстане — 4, сообщает пресс-служба кабмина.

Башкортостан также вошёл в число регионов, которые удерживают первенство и попадают в список победителей федерального конкурса уже шестой раз подряд.

«В 2027 году благодаря проекту „Профессионалитет“ в 42 регионах России начнут работать 95 новых кластеров. Это позволит укрепить связь между образовательными организациями и предприятиями, усилить практико-ориентированность среднего профессионального образования по 19 отраслям», — заявил Дмитрий Чернышенко, подчеркнув высокую активность регионов-участников.

Добавим, что главной задачей встречи стала подготовка региональных команд к запуску кластеров. Участники обсудили создание современных мастерских, внедрение практико-ориентированных программ, защиту стратегии работы кластера до 2029 года, а также проведение Единого дня открытых дверей для привлечения абитуриентов.

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что Башкортостан занимает первое место в стране по количеству образовательно-производственных кластеров. В рамках федерального проекта «Профессионалитет» в республике модернизировали 27 колледжей, ещё восемь будут обновлены в 2027 году.

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