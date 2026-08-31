Из Башкирии в зону СВО прибыл 185-й гуманитарный конвой

Башкирия продолжает поддерживать участников СВО. На фронт по поручению Главы республики Радия Хабирова прибыл 185-й гуманитарный конвой, сообщил председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

Адресная помощь предназначена военнослужащим из Башкортостана, которые выполняют боевые задачи в 35 воинских подразделениях.

По словам Кирилла Первова, сбор помощи организован правительством Башкирии, государственными органами, муниципалитетами, общественными организациями, волонтёрами и неравнодушными гражданами.

«Это общее дело, в котором участвуют тысячи людей по всей республике. Выражаю искреннюю благодарность каждому, кто участвовал в формировании конвоя и сопровождал его до адресатов», — сказал Кирилл Первов.

Ранее корреспондент «Башинформа» принял участие в сопровождении гуманитарного конвоя в зону СВО. Подробный репортаж читайте в этой публикации агентства.