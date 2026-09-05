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15:23 (UTC+5), 05 Сентября 2026

Пять тысяч первокурсников Башкирии прошли обряд посвящения в студенты

Фото: Дарья Дворникова | Специалист медиа-центра министерства молодежной политики РБ
Ляйсан Закирова
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Республиканский фестиваль «Посвящение в первокурсники» объединил более пяти тысяч студентов.

Праздник прошел накануне во Дворце борьбы в Уфе. В нем приняли участие обучающиеся первых курсов из десятка вузов и порядка 90 колледжей.

Как ранее писал «Башинформ», фестиваль проходит во второй раз по инициативе Радия Хабирова. Глава Башкирии записал приветственное видео.

«Добро пожаловать в большую студенческую семью нашей республики. Вы – молодцы, закончили школу, поступили в вузы. У вас сейчас очень важный, интересный период жизни. И эти годы нужно провести правильно. Учитесь, получайте новые знания, компетенции. Это поможет вам потом очень крепко стоять на ногах. И мы, ваши старшие товарищи, конечно, сегодня хотим быть рядом с вами. Потому что вы – будущее нашей республики. Это была моя инициатива – в начале учебного года собирать первокурсников, чтобы дать напутствие и сказать, что мы вас очень любим и уважаем. Будьте здоровы и счастливы, пусть вам сопутствует удача. А если что-то не получается – находите в себе силы вставать и двигаться дальше. Только вперед», – отметил руководитель региона.

Концепция фестиваля в этом году была посвящена семи башням Межвузовского студенческого кампуса. Студентам были представлены башни перспектив, открытий, вдохновения, движения, возможностей карьеры и единства. Таким образом ребята поближе познакомились с будущим кампусом.

Также для студентов работали более 50 выставочных и игровых зон. Первокурсники смогли ознакомиться с работой ведущих молодёжных организаций республики, в числе которых Студенческие отряды и «Движение первых», вступить в них, а также посетить различные мастер-классы, зону быстрых свиданий, поиграть в кибер-игры, бесплатно проконсультироваться у психологов, проверить своё здоровье, познакомиться с ключевыми проектами и программами молодёжной политики.

На сцене фестиваля лучшим студентам, набравшим максимальный результат на экзаменах и проявившим себя во внеучебной активности, вручили студенческие билеты. После чего тысячи голосов произнесли свою «Клятву первокурсника».

Завершила вечер яркая шоу-программа со студенческой дискотекой, выступлениями лауреатов Всероссийской студенческой весны, кавер-группы «Каникулы» и исполнителей ЗаГа и Бэби Ти.

Дарья Дворникова Специалист медиа-центра министерства молодежной политики РБ
Дарья Дворникова Специалист медиа-центра министерства молодежной политики РБ
Дарья Дворникова Специалист медиа-центра министерства молодежной политики РБ
Дарья Дворникова Специалист медиа-центра министерства молодежной политики РБ
Дарья Дворникова Специалист медиа-центра министерства молодежной политики РБ
Дарья Дворникова Специалист медиа-центра министерства молодежной политики РБ
Дарья Дворникова Специалист медиа-центра министерства молодежной политики РБ
Дарья Дворникова Специалист медиа-центра министерства молодежной политики РБ
Фото: Дарья Дворникова | Специалист медиа-центра министерства молодежной политики РБ
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