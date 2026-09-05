Глава Башкирии поздравил троллейбусное управление Стерлитамака с 65-летием

– Поздравляю вас с юбилеем троллейбусного управления, желаю процветания городу и его жителям, – сказал Радий Хабиров. – В этот день мы выражаем благодарность водителям. От вас, от вашей работы, стиля вождения во многом зависит комфорт и удобство пассажиров. Спасибо вам!

Стерлитамакское троллейбусное управление работает с 1961 года. Первый троллейбус в Башкортостане вышел на линию именно в этом городе, на год раньше, чем в Уфе. Ежедневно предприятие обслуживает 12 троллейбусных и четыре автобусных маршрута, за год перевозит около 11 млн пассажиров.

Для обновления автопарка республика передала предприятию 10 автобусов среднего класса «ПАЗ Вектор Next». Их приобрели благодаря федеральному проекту «Развитие общественного транспорта» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Новые машины работают на газомоторном топливе и рассчитаны на перевозку до 59 пассажиров. Автобусы оборудовали системами видеонаблюдения, спутниковой навигации, климат-контролем и аппаратурой вызова экстренных служб. Пассажирский салон адаптирован для поездок людей с ограниченными возможностями здоровья.

– Мы сделали большую закупку в рамках национального проекта – и это только первая часть, – отметил Глава Башкортостана. – У нас ещё порядка 70 больших автобусов осенью придут на улицы Уфы.

Руководитель региона пообщался с водителями и сообщил, что республика работает над решением вопроса по обновлению троллейбусного парка Стерлитамака.

– Устаревший общественный транспорт – один из серьёзных вопросов для города. Планомерно занимаемся и этим вопросом, практически нашли решение и в ближайшее время постараемся определить график поставки новых троллейбусов, – сказал Глава Башкортостана. – Город растёт и важно, чтобы жители всех районов могли добираться до работы в комфортных условиях.

Напомним, в Стерлитамаке до 6 сентября проходит фестиваль «Купец 2.0».