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09:59 (UTC+5), 07 Августа 2026

В Башкирии фестиваль «Купец 2.0» посвятят 260-летию Стерлитамака

В Башкирии фестиваль «Купец 2.0» пройдёт на неделю раньше, чем планировалось — с 4 по 6 сентября. На три дня исторический центр города — сквер им. Салавата Юлаева — превратится в большое пространство творчества, традиций, музыки, гастрономии и семейного отдыха.

Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Лейла Аралбаева
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Каждый день фестиваля будет посвящен отдельной теме, сообщает администрация города. Первый день пройдет под названием «Стерлитамак купеческий» и познакомит гостей с атмосферой старого города через ярмарочные представления, национальные подворья и выступления творческих коллективов.

Второй день станет главным праздничным событием и будет посвящен 260-летию Стерлитамака. Гостей ждут торжественное открытие Дня города, выставка национально-культурных центров «Улица Мира», молодёжные «Задворки», исторические реконструкции, творческие площадки и праздничная концертная программа. Финальный день фестиваля пройдет под девизом «Стерлитамак молодой». На главной площади в центре внимания окажутся дети и молодежь: концерты, игровые программы, творческие выступления, посвящение в студенты и фестиваль молодежных танцевальных коллективов.

Среди новых площадок этого года — «Юбилейная верста», где крупнейшие предприятия Стерлитамака представят свои достижения и вклад в развитие города, фотовыставка «Вчера и сегодня», а также ретро-квартал в парке Кирова с арт-пространствами, интерактивными программами и атмосферой купеческого Стерлитамака.

За пять лет фестиваль «Купец 2.0» стал одним из крупнейших событий Республики Башкортостан, ежегодно собирая десятки тысяч гостей, сотни ремесленников, артистов и представителей креативных индустрий. В 2022 году фестиваль получил Гран-при Международной премии Russian Event Awards в номинации «Лучшее туристическое событие исторической направленности» и вошел в Национальный календарь событий России.

Подробная программа фестиваля, список участников и хедлайнеров будут опубликованы в ближайшее время.

Репортаж «Башинформа» с праздника в прошлом году читайте по ссылке.

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