Радий Хабиров посетил строительство 50-метрового бассейна в Октябрьском

В Октябрьском на площадке рядом с Ледовым дворцом продолжается масштабное строительство нового бассейна в рамках проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)», который реализуется в рамках государственной программы «Спорт России».

Сегодня в рамках рабочей поездки с ходом возведения спортивного объекта ознакомился Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Первоначально реализация проекта предполагала строительство 25-метрового бассейна. Однако инвестор, при поддержке администрации города, решил реализовать проект строительства 50-метрового бассейна. Таким образом он сможет работать для массового спорта, подготовки спортсменов и проведения соревнований любого уровня. Общий бюджет строительства вырос до 1,5 млрд рублей, с увеличением объёма финансовых вложений инвестора до 1,2 млрд рублей.

Оставшиеся 365 млн будут обеспечены за счет капитального гранта. Строительством современного спортивно‑оздоровительного комплекса занимается компания «БурТехРазвитие» с использованием финансирования проекта по принципу государственно‑частного партнерства.

В Октябрьском формируется полноценный спортивный кластер. Ледовый дворец уже открыт и работает, сейчас в городе строят большой бассейн. Кроме того, есть стадион и биатлонный центр.