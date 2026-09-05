Радий Хабиров посетил строительство 50-метрового бассейна в Октябрьском

В Октябрьском на площадке рядом с Ледовым дворцом продолжается масштабное строительство нового бассейна в рамках проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)», который реализуется в рамках государственной программы «Спорт России».
Сегодня в рамках рабочей поездки с ходом возведения спортивного объекта ознакомился Глава Башкортостана Радий Хабиров.
Первоначально реализация проекта предполагала строительство 25-метрового бассейна. Однако инвестор, при поддержке администрации города, решил реализовать проект строительства 50-метрового бассейна. Таким образом он сможет работать для массового спорта, подготовки спортсменов и проведения соревнований любого уровня. Общий бюджет строительства вырос до 1,5 млрд рублей, с увеличением объёма финансовых вложений инвестора до 1,2 млрд рублей.
Оставшиеся 365 млн будут обеспечены за счет капитального гранта. Строительством современного спортивно‑оздоровительного комплекса занимается компания «БурТехРазвитие» с использованием финансирования проекта по принципу государственно‑частного партнерства.
В Октябрьском формируется полноценный спортивный кластер. Ледовый дворец уже открыт и работает, сейчас в городе строят большой бассейн. Кроме того, есть стадион и биатлонный центр.
«Октябрьский всегда был спортивным городом. Я сам, мальчишкой не раз сюда приезжал бороться. Здесь боролись крепкие ребята. Так что радуемся. Не все города могут похвастаться таким блоком. Тут и гостиницу строят. Это здорово, — сказал Радий Хабиров корреспонденту „Башинформа“. — Инвестор вложил 1,2 миллиарда рублей собственных средств. Это федеральная программа „Бизнес-спринт“. Там есть федеральный грант. Это государственно-частное партнёрство партнерство и на этом особо много не заработаешь, это долгосрочная инвестиция. Но когда человек не жадничает и серьёзно смотрит в будущее, тогда такие объекты и появляются».
Учредитель компании Ильдар Халфин рассказал, что строители уже возвели 10‑этажную гостиницу. Теперь в здании устанавливают пластиковые окна, делают межкомнатную кладку.
Обрели очертания и «ключевые фигуры» большой стройки. Дно чаши 50‑метрового бассейна залили бетоном, строители наметили будущие термы. В них запланированы сауны, термобассейн и мини‑бассейн для детей.
Трибуны для зрителей соревнований, которые будут проводиться в бассейне, разместят на отметке 8 и 11 метров.
В отдельном от гостиницы корпусе запланированы ресторан, кафе, большой вестибюль.
Справка:
С 2022 года в Российской Федерации в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» реализуется федеральный проект «Бизнес-спринт» (Я выбираю спорт)», направленный на развитие спортивной инфраструктуры через привлечение частных инвестиций.
Механизм проекта основан на софинансировании: федеральный бюджет выделяет субсидии регионам, которые затем распределяют их на конкретные проекты с участием бизнеса.
Итогом участия Башкортостана в конкурсных отборах стала реализация 6 спортивных проектов:
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