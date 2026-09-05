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15:59 (UTC+5), 05 Сентября 2026

Радий Хабиров посетил строительство 50-метрового бассейна в Октябрьском

Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин
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В Октябрьском на площадке рядом с Ледовым дворцом продолжается масштабное строительство нового бассейна в рамках проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)», который реализуется в рамках государственной программы «Спорт России».

Сегодня в рамках рабочей поездки с ходом возведения спортивного объекта ознакомился Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Первоначально реализация проекта предполагала строительство 25-метрового бассейна. Однако инвестор, при поддержке администрации города, решил реализовать проект строительства 50-метрового бассейна. Таким образом он сможет работать для массового спорта, подготовки спортсменов и проведения соревнований любого уровня. Общий бюджет строительства вырос до 1,5 млрд рублей, с увеличением объёма финансовых вложений инвестора до 1,2 млрд рублей.

Оставшиеся 365 млн будут обеспечены за счет капитального гранта. Строительством современного спортивно‑оздоровительного комплекса занимается компания «БурТехРазвитие» с использованием финансирования проекта по принципу государственно‑частного партнерства.

В Октябрьском формируется полноценный спортивный кластер. Ледовый дворец уже открыт и работает, сейчас в городе строят большой бассейн. Кроме того, есть стадион и биатлонный центр.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
«Октябрьский всегда был спортивным городом. Я сам, мальчишкой не раз сюда приезжал бороться. Здесь боролись крепкие ребята. Так что радуемся. Не все города могут похвастаться таким блоком. Тут и гостиницу строят. Это здорово, — сказал Радий Хабиров корреспонденту „Башинформа“. — Инвестор вложил 1,2 миллиарда рублей собственных средств. Это федеральная программа „Бизнес-спринт“. Там есть федеральный грант. Это государственно-частное партнёрство партнерство и на этом особо много не заработаешь, это долгосрочная инвестиция. Но когда человек не жадничает и серьёзно смотрит в будущее, тогда такие объекты и появляются».

Учредитель компании Ильдар Халфин рассказал, что строители уже возвели 10‑этажную гостиницу. Теперь в здании устанавливают пластиковые окна, делают межкомнатную кладку.

Обрели очертания и «ключевые фигуры» большой стройки. Дно чаши 50‑метрового бассейна залили бетоном, строители наметили будущие термы. В них запланированы сауны, термобассейн и мини‑бассейн для детей.

Трибуны для зрителей соревнований, которые будут проводиться в бассейне, разместят на отметке 8 и 11 метров.

В отдельном от гостиницы корпусе запланированы ресторан, кафе, большой вестибюль.

Справка:

С 2022 года в Российской Федерации в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» реализуется федеральный проект «Бизнес-спринт» (Я выбираю спорт)», направленный на развитие спортивной инфраструктуры через привлечение частных инвестиций.

Механизм проекта основан на софинансировании: федеральный бюджет выделяет субсидии регионам, которые затем распределяют их на конкретные проекты с участием бизнеса.

Итогом участия Башкортостана в конкурсных отборах стала реализация 6 спортивных проектов:

  • универсальный спортивный комплекс «МЁД» и физкультурно-оздоровительные комплексы «ФИЗРА-Д» и «ФИЗРА-Р» в Уфе;
  • спортивный центр с плавательным бассейном и игровым залом «Амфибия» в Нефтекамске;
  • плавательный бассейн в Октябрьском;
  • физкультурно-оздоровительный комплекс «Алга» в Стерлитамаке.
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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