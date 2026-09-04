Мечты сбываются: репортаж с финишной прямой стройки кампуса в Уфе

Семь башен, как семь цветков курая, высотой до 100 метров уже поднялись над набережной Белой. Каждая из них носит имя великого ученого — Пифагора, Аристотеля, Авиценны, Шэнь Ко, Менделеева, Вернадского и Циолковского (от 11 до 29 этажей).

Для строителей ученые титулы слишком громоздки, поэтому они называют их «Альфа», «Бета-1», «Бета-2», «Гамма-1», «Гамма-2», «Дельта-1» и «Дельта-2».