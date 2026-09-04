Мечты сбываются: репортаж с финишной прямой стройки кампуса в Уфе

Эти кадры завтра станут историей. Строителям осталось доделать буквально немного. Чтобы понять масштаб будущего студенческого городка, нужно оказаться внутри кольца стилобата.
Семь башен, как семь цветков курая, высотой до 100 метров уже поднялись над набережной Белой. Каждая из них носит имя великого ученого — Пифагора, Аристотеля, Авиценны, Шэнь Ко, Менделеева, Вернадского и Циолковского (от 11 до 29 этажей).
Для строителей ученые титулы слишком громоздки, поэтому они называют их «Альфа», «Бета-1», «Бета-2», «Гамма-1», «Гамма-2», «Дельта-1» и «Дельта-2».
Высотки подняты, теперь кипит работа вокруг, и в них самих. Каждый день на объект выходят 1250 рабочих. График очень плотный: работы идут круглые сутки без выходных, ведь до конца ноября нужно полностью застеклить башни, а весь объект сдать в декабре.
Все процессы ведутся параллельно: пока одни бригады закрывают тепловой контур высоток, другие укладывают чистовой асфальт и занимаются отделкой внутренних помещений. Это позволяет держать темп и идти даже с опережением графика, отмечает руководитель проекта Мансур Абдуллаев.
Инженерные сети завершены на 65%, отделка внутренних помещений выполнена на 40%, фасады — на 60%.
Стилобат комплекса уже полностью закрыт стеклом, четыре башни остеклены более чем наполовину, а две готовы полностью.
Переход от IQ-парка к кампусу планируется утеплить и закрыть до конца сентября.
«Сейчас, пока позволяет погода, строители в активном режиме завершают остекление фасадов. Это финишный этап наружных работ: как только башни будут полностью закрыты стеклом и тепловой контур замкнется, а это будет к концу ноября, рабочие смогут перенести весь фронт деятельности внутрь зданий, не опасаясь дождей и ветра», – рассказал помощник руководителя генподрядной организации Эрнест Юсупов.
Для компании проект стройки кампуса очередной серьезный вызов. В копилке опыта подрядчика уже значатся ковид-госпиталь в Зубово, Дворец борьбы и ЦУР. Кампус Евразийского НОЦ компания ведет с самого котлована.
«Проект грандиозный, очень интересный. Самый лучший проект кампуса в России. Это и для нас, как строителей, большой опыт, а для студентов, которые здесь будут жить и учиться, так вообще сказка и мечта», — резюмировал Мансур Абдуллаев.
«Кампус станет настоящим украшением Уфы, — заявлял ранее Глава Башкортостана Радий Хабиров. — Мы создаём уникальную среду для студентов — не просто общежитие, а пространство для жизни, учёбы, науки, спорта и культуры. Я действительно считаю, что мы строим один из лучших кампусов в стране».
В своих выступлениях руководитель республики неоднократно подчеркивал, что реализация такого масштабного проекта стала возможной благодаря поддержке федерального центра в рамках национального проекта «Молодежь и дети».
За масштабом проекта кампуса стоят обычные люди: строители, подрядчики, инженеры, геодезисты, крановщики, электрики, фасадчики, отделочники.
Рабочие признаются, что сами находятся в предвкушении финала, представляя, как объект будет выглядеть в готовом виде.
К примеру, более 100 специалистов электромонтажной компании отвечают за то, чтобы кампус буквально засиял. Главный инженер Фанзиль Бикбаев отмечает: по объему задач этот проект минимум в два раза масштабнее Дворца борьбы, который они возводили ранее.
Электрики начали здесь работу еще в прошлом году с монолита подвала, а сегодня команда переходит к финальному этапу — установке розеток, выключателей и светильников внутри башен. На улице финал тоже близок: прокладка кабеля для наружного освещения готова на 80%. Специалисты уже монтируют закладные детали под опоры — их установка начнется до конца этой недели.
«Электричества здесь будет очень много, света будет очень много. По проекту подсветится абсолютно всё — от внутренних зон до парковой зоны снаружи», — рассказал инженер.
Пока рабочие закрывают тепловой контур башен, на самом верху развернулся не менее важный фронт работ. Эрнест Юсупов показал корреспондентам «Башинформа», как рабочие монтируют солнечные панели на крышах башен кампуса. Они будут замещать традиционные источники энергии и покрывать значительную часть расходов на электричество. Для России это пока редкая технология, а в Уфе этим может похвастаться лишь «Умный дом».
«Это будет замещать потребление из внешней сети. Круглогодично, когда есть солнце. Вне зависимости от температуры эта вся история работает», — подчеркивает инженер.
Общая мощность установки составит порядка 500 киловатт. Этого достаточно, чтобы перекрывать около 25% потребления электроэнергии жилой части кампуса.
«Кампус сумеет экономить на электричестве. Это будет существенная экономия мощностей. Несмотря на затраты при строительстве, данная технология окупается в течение 3–5 лет», – добавил Эрнест Юсупов.
Но важно понимать: эти высотки — лишь вторая очередь огромного комплекса. Кампус — это не просто общежития для студентов. Это целая научно-технологическая вселенная, которая уже живет своей жизнью.
На территории кампуса функционируют научные лаборатории, центры, школы, аудитории. Студенты приходят на лекции, школьники посещают кружки, аспиранты занимаются наукой.
Вся эта грандиозная система будет работать как социальный лифт, который больше не нужно искать за пределами республики.
Главное послание для талантливых детей простое: для самореализации больше не нужно покидать родной край. Центр притяжения создается здесь.
Причем шансы даются всем. Школьник из далекого Бурзянского района может отлично подготовиться, сдать экзамены на высший балл и приехать сюда. Ему помогут поступить в вуз, предоставят современное жилье в кампусе и пустят работать в лабораторию под руководством ведущих ученых.
Как подчеркнул премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров, этот проект — прежде всего про шанс для талантливых людей делать настоящее дело здесь, в Башкортостане.
«Кампус — это не про стены, это про возможность реализовать свои проекты и видеть результат своего труда, не уезжая из республики,— заявил глава кабмина. – Без него невозможно развитие высшей школы, невозможно выстроить полноценное взаимодействие студентов, преподавателей, учёных и промышленных партнёров, которые являются главными заказчиками разработок. Для нас это стратегический проект, который напрямую укрепляет технологический суверенитет и региона, и страны, а также готовит высококлассные кадры. Мы создаём среду, где путь от идеи до прототипа короче, чем кажется, и где наука внедряется в реальный сектор экономики. Это точка роста для всей республики, её интеллектуального и промышленного будущего».
А готовить будущих гениев начнут с пеленок. К кампусу уже интегрируются обычные школы, детские сады и технопарки. Это позволит выстроить единую экосистему, где дошкольники будут знакомиться с основами естествознания через игровые форматы, школьники — участвовать в реальных исследовательских проектах, а студенты — плавно переходить к работе над кандидатскими диссертациями без смены привычной среды.
«На сегодняшний день, на самом деле, практически никто даже не понимает потенциал того объекта, который мы строим. И если мы уже в ближайшее время начнем активно вкладываться в подрастающее поколение, реальный результат в этом республика увидит через 15 лет», – заявил заместитель директора Межвузовского кампуса Эдуард Абдядилов.
Как неоднократно подчеркивал глава государства, цель создания сети современных кампусов — формирование эталонных пространств для молодежи.
«В Уфе руководство республики стремилось сделать именно такое место, — говорил в 2024 году на открытии первой очереди кампуса в Уфе Владимир Путин. — Мы в этом направлении будем, безусловно, двигаться дальше, создавать подобные точки роста по всей стране. Уфа, действительно, один из крупных образовательных центров в стране».
Общежития кампуса будут готовы принять студентов в следующем 2027–2028 году. Сейчас команда занимается бронированием номеров. Говорят, что заявки от студентов и вузов есть уже сегодня. Ожидается, что 95% мест будут заняты к концу марта следующего года, а значит и появятся четкие требования к тем студентам, которые захотят там жить и работать.
Искать будут особых специалистов — например, тех, кто разбирается одновременно в биологии и IT. Приоритет будет отдаваться отличникам, олимпиадникам и стобалльникам.
Более того, кроме комнат общежития в кампусе предусмотрены и гостиничные номера по бюджетным ценам. Это позволит родителям без проблем навещать своих детей-студентов, а самому кампусу — регулярно принимать всероссийские научные конференции, олимпиады и слеты, не отправляя гостей искать отели по городу.
А для молодых научных сотрудников кампус решит еще одну не менее важную проблему — совмещение карьеры и материнства. Ассистент кафедры БГМУ Диана Зайцева отмечает, что с нетерпением ждет открытия детского сада для детей преподавателей здесь же. Девушка только в ожидании малыша, но уже в предвкушении новых возможностей.
Сама Диана окончила Башкирский медицинский университет, поступает в аспирантуру по генетике. В лаборатории кампуса работает три года, преподает микробиологию. По словам преподавателя, разница со студенчеством прошлых лет огромна. Раньше студентам-биологам только рассказывали об оборудовании на лекциях, а теперь они могут работать на нем самостоятельно «своими руками».
Преподаватели Центра китайского языка и культуры УУНиТ также ждут завершения стройки кампуса, чтобы расширить работу. Сейчас здесь занимаются около 100–150 человек (дети от 7 лет, студенты и взрослые).
Директор Элида Мухаметова отмечает ежегодный рост интереса к языку. С открытием всего комплекса преподаватели планируют перейти к межвузовскому взаимодействию в лабораторных зонах и принимать гораздо больше студентов, которые будут жить прямо на территории кампуса.
Сами студенты называют кампус точкой сборки будущего.
Так, студент 6 курса БГМУ, региональный координатор «Волонтеров-медиков» Урал Низаметдинов, как один из первых сотрудников лаборатории аддитивных технологий, переехавших в новое пространство, гордится тем, что был свидетелем рождения кампуса.
Он считает кампус идеальной площадкой, где теория встречается с реальной практикой:
«Мне повезло быть здесь с самого открытия. Сейчас мы здесь делаем вещи, которые реально помогают людям — например, создаем индивидуальные импланты. Помимо учебы, я руковожу медицинским волонтерством и организую здесь большие форумы, вроде недавнего съезда кардиологов».
Студент с нетерпением ждет завершения строительства.
«Главное, чего жду от достройки второй очереди — чтобы студенты могли буквально жить в науке, заниматься любимым делом и становиться профессионалами», – сказал он.
Аспирант УГНТУ Артем Хакимов рассказал, что провел всю учебу с бакалавриата до аспирантуры в нефтяном университете и был уверен, что его путь уже четко определен. Однако всё изменила экскурсия в Межвузовский кампус.
«Как-то попал сюда на экскурсию, зашел в лабораторию 3D-печати медуниверситета — и всё изменилось. Там крутое оборудование, интересные задачи и отличная команда. Я понял, что хочу работать именно здесь.
Само здание удивляет: снаружи я видел только стройку, а внутри это просто космос по архитектуре. Очень здорово, что уфимские вузы теперь работают вместе, как одна команда. Надеюсь, мои знания пригодятся медицине и республике», – уверенно заявляет молодой человек.
Остаются считанные месяцы до окончания стройки. Совсем скоро стихнет шум кранов, закипит студенческая жизнь. В кампус потянутся школьники и студенты со всей страны на олимпиады и хакатоны, ученые займут залы для конференций. Фотографии уфимских башен-«курая» начнут разлетаться по стране, о проекте узнают далеко за пределами республики и Уфимский межвузовский кампус, как это и предполагалось, станет центром современной науки России.
Ранее «Башинформ» представлял виртуальный репортаж по будущему кампусу.
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