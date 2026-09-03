Радий Хабиров пожелал успехов «Салавату Юлаеву» в новом сезоне

Главный тренер «юлаевцев» Виктор Козлов отметил, что «Салават Юлаев» — хоккейный клуб со своими традициями и поддержкой местных воспитанников.

«В этом году приезжали на просмотр четверо ребят из „Толпара“, одного из них — центрального нападающего — мы забрали себе. Остальные вернулись, но скажу, что эти ребята перспективные. Им просто нужно время, чтобы адаптироваться к игре во взрослый хоккей», — сказал он.

Капитан команды Григорий Панин поблагодарил Главу Башкирии за поддержку клуба и боевой настрой на предстоящие игры.

Ранее стал известен капитан «Салавата Юлаева» на новый сезон, сообщал «Башинформ».