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16:26 (UTC+5), 03 Сентября 2026

Радий Хабиров пожелал успехов «Салавату Юлаеву» в новом сезоне

Глава республики назвал «Салават Юлаев» главным спортивным брендом Башкирии.

Фото: официальный сайт | правительство Башкирии
Инсаф Хужабирганов
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Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с руководством хоккейного клуба «Салават Юлаев». Он пожелал команде успехов в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Салават Юлаев» — это главный спортивный бренд Башкортостана, который все знают и любят. Надеюсь, что спортсмены готовы и с настроем идут в новый сезон. Прошлый год был сложный – в четвертьфинале вы встретились с будущим чемпионом Лиги и дали серьёзный бой. Помним мы и «бронзу» в позапрошлом сезоне. В этом году традиционно ждём высокие места в чемпионате, — сказал Радий Хабиров. — Важно, что в команде есть и наши воспитанники. Меня это всегда радует. Все вопросы по поддержке команды мы совместно решаем и будем решать. Желаю вам удачи!»

Генеральный директор хоккейного клуба Ринат Баширов подчеркнул, что в коллективе есть понимание задач дальнейшей работы.

«Для нас важно, что люди приходят и смотрят наши игры, трибуны всегда полные. Игроки это ценят. Также на выездных матчах с нами всегда постоянные болельщики, — отметил Ринат Баширов. — Команда полностью укомплектована и всем обеспечена. Ребята будут биться и добиваться наилучшего результата. Завтра выезжаем на первую игру с „Северсталью“, оттуда в Омск и потом в Казахстан. Домашние игры стартуют 16 сентября — встречаемся с „Ак Барсом“».

официальный сайт правительство Башкирии
официальный сайт правительство Башкирии
Фото: официальный сайт | правительство Башкирии
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Главный тренер «юлаевцев» Виктор Козлов отметил, что «Салават Юлаев» — хоккейный клуб со своими традициями и поддержкой местных воспитанников.

«В этом году приезжали на просмотр четверо ребят из „Толпара“, одного из них — центрального нападающего — мы забрали себе. Остальные вернулись, но скажу, что эти ребята перспективные. Им просто нужно время, чтобы адаптироваться к игре во взрослый хоккей», — сказал он.

Капитан команды Григорий Панин поблагодарил Главу Башкирии за поддержку клуба и боевой настрой на предстоящие игры.

Ранее стал известен капитан «Салавата Юлаева» на новый сезон, сообщал «Башинформ».

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