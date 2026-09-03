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15:49 (UTC+5), 03 Сентября 2026

Стал известен капитан «Салавата Юлаева» на новый сезон

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов

Уфимский «Салават Юлаев» представил капитана команды и его ассистентов на новый сезон 2026/2027. Капитаном уфимской команды уже 10-й год подряд останется защитник Григорий Панин.

Его ассистентами станут нападающие Вадим Шипачев, Джек Родуолд и Владислав Ефремов. 39-летний новичок команды Шипачев, ожидаемо, будет больше работать с молодыми игроками, контролировать дисциплину команды. Также ассистентом впервые назначили защитника Никиту Зоркина, который на предсезонном турнире в Магнитогорске заменял капитана. 

«Салават Юлаев» начнет новый сезон с выездной игры против «Северстали» 5 сентября.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
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