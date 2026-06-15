Уфимский «Салават Юлаев» начнет новый сезон на выезде

5 сентября уфимская команда встречается с череповецкой «Северсталью», а 7 сентября «юлаевцев» ждет игра с «Авангардом» в Омске.
После заключительного выездного матча против астанинского «Барыса» 9 сентября хоккеисты вернутся в Уфу. 12 сентября команда проведет первый домашний матч против принципиального соперника — казанского «Ак Барса».
Полный календарь сезона‑2026/27 чемпионата КХЛ будет опубликован 16 июня.
В минувшем сезоне «Салават Юлаев» стал 5-м по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф подопечные Виктора Козлова одержали уверенную победу со счетом 4:2 над екатеринбургским «Автомобилистом». Однако во втором раунде уфимская команда второй год подряд уступила обладателю Кубка Гагарина— ярославскому «Локомотиву» (0:4).
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