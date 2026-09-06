Студенты-геохимики показали класс на «Геовызове» в Башкирии

В Ишимбайском районе на берегу реки Сикаси продолжается IV международный геологический чемпионат «Геовызов». Более 300 студентов из 19 регионов России и 13 стран решают полевые задачи по гидрогеологии, проходят геологические маршруты и осваивают спецкурс по геохимии.
В дисциплине «Геохимия» участникам предстояло построить карты геохимических аномалий и спрогнозировать залежи руды. По итогам сосстязания, победителями стали Борис Брилль и Елизавета Кочергина из СПбГУ, а также Амалия Галиуллина из МГУ. Второе место разделили команды МГРИ, Санкт-Петербургского горного университета и представители Мозамбика. Тройку призёров замкнули студенты НИ ТГУ.
Место для чемпионата выбрано не случайно. Глава Башкортостана Радий Хабиров не раз называл республику «раем для геологов» — здесь уникальный ландшафт, древние Уральские горы, два геопарка ЮНЕСКО и эталонные разрезы «золотые гвозди».
Напомним, мероприятие проходит в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» и четвёртый год подряд собирает лучших молодых геологов со всего мира.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.