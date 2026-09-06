Студенты-геохимики показали класс на «Геовызове» в Башкирии

В Ишимбайском районе на берегу реки Сикаси продолжается IV международный геологический чемпионат «Геовызов». Более 300 студентов из 19 регионов России и 13 стран решают полевые задачи по гидрогеологии, проходят геологические маршруты и осваивают спецкурс по геохимии.

В дисциплине «Геохимия» участникам предстояло построить карты геохимических аномалий и спрогнозировать залежи руды. По итогам сосстязания, победителями стали Борис Брилль и Елизавета Кочергина из СПбГУ, а также Амалия Галиуллина из МГУ. Второе место разделили команды МГРИ, Санкт-Петербургского горного университета и представители Мозамбика. Тройку призёров замкнули студенты НИ ТГУ.

Место для чемпионата выбрано не случайно. Глава Башкортостана Радий Хабиров не раз называл республику «раем для геологов» — здесь уникальный ландшафт, древние Уральские горы, два геопарка ЮНЕСКО и эталонные разрезы «золотые гвозди».

Напомним, мероприятие проходит в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» и четвёртый год подряд собирает лучших молодых геологов со всего мира.