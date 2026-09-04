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17:45 (UTC+5), 04 Сентября 2026

Радий Хабиров встретился с председателем Федерации независимых профсоюзов

Фото: glavarb.ru | сайт
Сергей Николаев
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4 сентября в Москве Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергеем Черногаевым. Стороны обсудили социально-экономическое и промышленное развитие республики, вопросы обеспечения достойного труда, а также взаимодействие органов власти и профсоюзных организаций региона.

В центре внимания – развитие механизмов поддержки работников, социального партнёрства и повышения качества занятости. Радий Хабиров и Сергей Черногаев отметили важность совместной работы профсоюзов, органов власти и работодателей в обеспечении развития предприятий, сохранении кадрового потенциала и реализации социальных инициатив в регионе.

«Профсоюзы – ключевой партнёр нашей управленческой команды. Они выполняют серьёзную задачу по регулированию социально-трудовых отношений и соблюдению прав работников, помогают в решении вопросов занятости, заработной платы, контролируют выполнение Республиканского трёхстороннего соглашения между профсоюзами, объединениями работодателей и правительством республики. Это важнейший документ, определяющий в том числе вектор социальной политики наших предприятий, – сказал Радий Хабиров. – И мы крайне заинтересованы в том, чтобы взаимодействие Башкортостана с ФНПР оставалось эффективным. Наша общая задача – повышать престиж человека труда и обеспечивать действенную защиту его прав».

«Для нас важно, что в Башкортостане выстроена системная работа по взаимодействию власти, профсоюзов и бизнеса, – подчеркнул председатель ФНПР. – Уверен, что дальнейшее развитие нашего сотрудничества позволит укреплять гарантии достойного труда, поддерживать работников и совместно решать задачи, которые стоят перед экономикой региона и страны в целом».

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