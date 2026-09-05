Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил Октябрьский с 80-летием

5 сентября Глава Башкортостана Радий Хабиров в Октябрьском принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 80 — летнему юбилею города.

«С днём рождения, Октябрьский! 80 прекрасных лет!

И я сегодня могу назвать, что Октябрьский в некотором смысле это тоже город моей юности. Много-много раз сюда приезжал на соревнования и очень хорошо его помню. Октябрьский сегодня — очень сильный город, с мощной развитой промышленностью, с хорошей комфортной средой, где появляются каждый год новые красивые объекты и здания. Но хочу сказать, что самое главное богатство Октябрьского — это конечно вы, жители.

И сегодня примите от меня слова глубочайшего уважения и благодарности и за поддержку, и за ваш труд. Спасибо вам большое! Я хочу сказать, что, конечно, сегодня, в день рождения мы должны помнить и говорить слова благодарности нашим первопроходцам Октябрьского — тем, кто 80 лет назад заложил основы замечательного прекрасного города.

Спасибо огромное ветеранам! Низкий вам поклон! Сегодня мы проходим вместе очень непростые испытания. И от того, как мы пройдём эти испытания, от того, как будем доверять друг другу, верить друг другу, помогать друг другу, конечно зависит наше будущее. В каждом времени есть свои герои. Сегодня наши главные герои — это наши парни, которые воюют, которые нас защищают. Низкий поклон, дорогие наши участники специальной военной операции!

Октябрьский — очень красивый, спортивный, динамичный прекрасный город. Желаю жителям города процветания, солнечных дней, отличного настроения и веры в прекрасное, замечательное будущее! С праздником», — сказал Радий Хабиров, поздравляя жителей города с юбилеем.

Глава региона вручил также государственные награды Башкортостана передовикам производства.