Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил Октябрьский с 80-летием

5 сентября Глава Башкортостана Радий Хабиров в Октябрьском принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 80 — летнему юбилею города.
«С днём рождения, Октябрьский! 80 прекрасных лет!
И я сегодня могу назвать, что Октябрьский в некотором смысле это тоже город моей юности. Много-много раз сюда приезжал на соревнования и очень хорошо его помню. Октябрьский сегодня — очень сильный город, с мощной развитой промышленностью, с хорошей комфортной средой, где появляются каждый год новые красивые объекты и здания. Но хочу сказать, что самое главное богатство Октябрьского — это конечно вы, жители.
И сегодня примите от меня слова глубочайшего уважения и благодарности и за поддержку, и за ваш труд. Спасибо вам большое! Я хочу сказать, что, конечно, сегодня, в день рождения мы должны помнить и говорить слова благодарности нашим первопроходцам Октябрьского — тем, кто 80 лет назад заложил основы замечательного прекрасного города.
Спасибо огромное ветеранам! Низкий вам поклон! Сегодня мы проходим вместе очень непростые испытания. И от того, как мы пройдём эти испытания, от того, как будем доверять друг другу, верить друг другу, помогать друг другу, конечно зависит наше будущее. В каждом времени есть свои герои. Сегодня наши главные герои — это наши парни, которые воюют, которые нас защищают. Низкий поклон, дорогие наши участники специальной военной операции!
Октябрьский — очень красивый, спортивный, динамичный прекрасный город. Желаю жителям города процветания, солнечных дней, отличного настроения и веры в прекрасное, замечательное будущее! С праздником», — сказал Радий Хабиров, поздравляя жителей города с юбилеем.
Глава региона вручил также государственные награды Башкортостана передовикам производства.
На стадионе «Нефтяник» также состоялся праздничный концерт «Любимому городу посвящается».
«Октябрьский город очень хороший. Понятно, есть проблемы, они в любом городе есть, но хорошая экономика, очень дружные жители, требовательные. И очень уютный город. Градостроительные подходы были правильные. Мы шаг за шагом, тут наводим порядок. Впереди у нас благоустройство определённое, серьёзнейший спортивный кластер. Команда хорошо работает, люди переезжают сюда и живут», — сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос корреспондента «Башинформа».
Ранее Радий Хабиров посетил в Октябрьском строительство 50-метрового бассейна. Подробности в этой публикации «Башинформа».
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