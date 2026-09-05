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18:19 (UTC+5), 05 Сентября 2026

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил Октябрьский с 80-летием

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин

5 сентября Глава Башкортостана Радий Хабиров в Октябрьском принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 80 — летнему юбилею города.

«С днём рождения, Октябрьский! 80 прекрасных лет!

И я сегодня могу назвать, что Октябрьский в некотором смысле это тоже город моей юности. Много-много раз сюда приезжал на соревнования и очень хорошо его помню. Октябрьский сегодня — очень сильный город, с мощной развитой промышленностью, с хорошей комфортной средой, где появляются каждый год новые красивые объекты и здания. Но хочу сказать, что самое главное богатство Октябрьского — это конечно вы, жители.

И сегодня примите от меня слова глубочайшего уважения и благодарности и за поддержку, и за ваш труд. Спасибо вам большое! Я хочу сказать, что, конечно, сегодня, в день рождения мы должны помнить и говорить слова благодарности нашим первопроходцам Октябрьского — тем, кто 80 лет назад заложил основы замечательного прекрасного города.

Спасибо огромное ветеранам! Низкий вам поклон! Сегодня мы проходим вместе очень непростые испытания. И от того, как мы пройдём эти испытания, от того, как будем доверять друг другу, верить друг другу, помогать друг другу, конечно зависит наше будущее. В каждом времени есть свои герои. Сегодня наши главные герои — это наши парни, которые воюют, которые нас защищают. Низкий поклон, дорогие наши участники специальной военной операции!

Октябрьский — очень красивый, спортивный,  динамичный прекрасный город. Желаю жителям города процветания, солнечных дней, отличного настроения и веры в прекрасное, замечательное будущее! С праздником», — сказал Радий Хабиров, поздравляя жителей города с юбилеем.

Глава региона вручил также государственные награды Башкортостана передовикам производства.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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На стадионе «Нефтяник» также состоялся праздничный концерт «Любимому городу посвящается».

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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«Октябрьский город очень хороший. Понятно, есть проблемы, они в любом городе есть, но хорошая экономика, очень дружные жители, требовательные. И очень уютный город. Градостроительные подходы были правильные. Мы шаг за шагом, тут наводим порядок. Впереди у нас благоустройство определённое, серьёзнейший спортивный кластер. Команда хорошо работает, люди переезжают сюда и живут», — сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос корреспондента «Башинформа».

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»

Ранее Радий Хабиров посетил в Октябрьском строительство 50-метрового бассейна. Подробности в этой публикации «Башинформа».

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