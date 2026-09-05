В Октябрьском Радий Хабиров оценил работу Дома Юнармии и волонтёров СВО

Сегодня перед началом торжественного мероприятия, посвященного 80-летию Октябрьского Радий Хабиров осмотрел ряд площадок в парке культуры и отдыха «Нефтяник».
Здесь развернулись разнообразные тематические зоны и выставки, включая фестиваль «Октябрьский — город мастеров», цветочную выставку «Цвети, любимый город!», экспозиции ретроавтомобилей, исторических фотографий и художественных работ, а также библиотечную поляну и фестиваль бардовской песни. Также работали военно-патриотическая и детская интерактивная площадки, а на спортивной территории проходят семейные старты «ГТО всей семьей!»
Глава администрации города Октябрьский Алексей Пальчинский рассказал, что в парке перед юбилеем города установили бюсты семи Героев Социалистического Труда — уроженцев города. Большую работу по созданию этой памятной аллеи провёл местный скульптор Рамиль Шафигуллин.
Глава республики пообщался с волонтерами местной группы «Оберег», которые занимаются поддержкой бойцов в зоне СВО. На этой локации жители и гости города смогли поближе познакомиться с деятельностью тылового движения, а также принять участие в мастер-классах по плетению маскировочных сетей и камуфляжных костюмов «Кикимора», узнать, как изготавливаются окопные свечи, тактические носилки и сухой армейский душ.
Глава республики поблагодарил волонтеров за их работу.
«Сейчас мы ведем работу над статусом „Волонтер СВО“. Сегодня по велению своего сердца поддержкой и помощью нашим бойцам занимаются тысячи жителей Башкортостана. Мы должны тоже отблагодарить их за эту деятельность. Вам всем огромное спасибо за вашу бескорыстную помощь нашим ребятам. Для них такая поддержка очень важна», — отметил Радий Хабиров.
Глава республики ознакомился с деятельностью Дома Юнармии. Статус центра юнармейской подготовки были присвоен Дворцу детского и юношеского творчества города весной прошлого года.
Октябрьский «Дом Юнармии» — первый в Башкортостане. Здесь ребят учат сохранять историческое наследие, юнармейцы принимают участие в различных социальных акциях и профориентационных мероприятиях, а также развивать волонтёрскую деятельность.
Представители Дома Юнармии выступили с предложением организовать в Октябрьском один из филиалов парка «Патриот», где допризывную подготовку могли бы проходить юноши, проживающие в западных регионах республики.
Радий Хабиров отметил, что предложение требует детальной проработки.
Глава региона осмотрел и выставку «Жена Героя» и, а также картин, где изображены герои специальной военной операции.
Историческая справка:
Октябрьский — современный, красивый, благоустроенный город на западе Республики Башкортостан. Расположен на правом берегу реки Ик. Пятый по величине город Республики Башкортостан, площадью 103 кв. км и населением свыше 116,5 тыс. человек. В городе проживают представители более 50 различных национальностей (русские составляют 40,9% населения, татары — 38,1%, башкиры — 13,3%).
Город построен на равнине среди деревень Муллино, Туркменево, Заитово, Нарышево и Московка, имеющих трехвековую историю, что подтверждено письменными источниками. Еще более древний пласт истории вскрывают археологические данные — эта территория уже в 1 тысячелетии нашей эры была густо населена людьми.
В 1935 году на седых склонах горы Нарыштау, по научным прогнозам московского академика Ивана Михайловича Губкина, начался поиск залежей «черного золота». В 1937 году был получен первый фонтан нефти из скважины № 1. С разработкой нефтяных месторождений и организацией треста «Туймазанефть» в 1937 году было принято решение о строительстве рабочего посёлка нефтяников на правом берегу реки Ик. Местом под строительство посёлка был выбран пустырь между сёлами Муллино и Туркменево, издревле называемый Шайтан — поле (чертово поле): бугры да воронки и круглый год дуют ветры. На новое нефтяное месторождение стали съезжаться буровики, строители из разных населенных мест страны. Здесь, на пустыре, не было даже дорог, ходили пешком, а основным грузовым транспортом были лошади и верблюды. Первые палаточные городки нефтяников появились в 1937-38 годах. За два года были построены около 20 одноэтажных домов из саманного кирпича, возведены клуб, столовая, почта. Посёлок первостроители называли Социалистическим городком.
В 1942 году Соцгород переименовали в рабочий посёлок Октябрьский. 26 сентября 1944 года из девонских пластов на скважине № 100 ударил мощный фонтан нефти. Специалисты приступили к освоению нефтяной целины «Второго „Баку“. Шла Великая Отечественная Война, крупное бакинское нефтяное месторождение было выведено из строя войсками фашисткой Германии, были заблокированы маршруты транспортировки нефти. Открытие Туймазинского месторождения и героические усилия нефтяников поселка Октябрьский внесли весомый вклад в победу в Великой Отечественной Войне 1941-1945-х годов.
5 апреля 1946 года рабочий посёлок Октябрьский был преобразован в город Октябрьский республиканского подчинения. А легендарная скважина № 100 стала символ нашего города. За годы эксплуатации она дала почти миллион тонн нефти и горожане стали называть ее «скважина- миллионерша». Знаменитый фонтан нефти изображен на городском гербе и стелах, расположенных при въезде в город.
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