В Октябрьском Радий Хабиров оценил работу Дома Юнармии и волонтёров СВО

Глава республики ознакомился с деятельностью Дома Юнармии. Статус центра юнармейской подготовки были присвоен Дворцу детского и юношеского творчества города весной прошлого года.

Октябрьский «Дом Юнармии» — первый в Башкортостане. Здесь ребят учат сохранять историческое наследие, юнармейцы принимают участие в различных социальных акциях и профориентационных мероприятиях, а также развивать волонтёрскую деятельность.

Представители Дома Юнармии выступили с предложением организовать в Октябрьском один из филиалов парка «Патриот», где допризывную подготовку могли бы проходить юноши, проживающие в западных регионах республики.

Радий Хабиров отметил, что предложение требует детальной проработки.

Глава региона осмотрел и выставку «Жена Героя» и, а также картин, где изображены герои специальной военной операции.

Историческая справка:

Октябрьский — современный, красивый, благоустроенный город на западе Республики Башкортостан. Расположен на правом берегу реки Ик. Пятый по величине город Республики Башкортостан, площадью 103 кв. км и населением свыше 116,5 тыс. человек. В городе проживают представители более 50 различных национальностей (русские составляют 40,9% населения, татары — 38,1%, башкиры — 13,3%).

Город построен на равнине среди деревень Муллино, Туркменево, Заитово, Нарышево и Московка, имеющих трехвековую историю, что подтверждено письменными источниками. Еще более древний пласт истории вскрывают археологические данные — эта территория уже в 1 тысячелетии нашей эры была густо населена людьми.

В 1935 году на седых склонах горы Нарыштау, по научным прогнозам московского академика Ивана Михайловича Губкина, начался поиск залежей «черного золота». В 1937 году был получен первый фонтан нефти из скважины № 1. С разработкой нефтяных месторождений и организацией треста «Туймазанефть» в 1937 году было принято решение о строительстве рабочего посёлка нефтяников на правом берегу реки Ик. Местом под строительство посёлка был выбран пустырь между сёлами Муллино и Туркменево, издревле называемый Шайтан — поле (чертово поле): бугры да воронки и круглый год дуют ветры. На новое нефтяное месторождение стали съезжаться буровики, строители из разных населенных мест страны. Здесь, на пустыре, не было даже дорог, ходили пешком, а основным грузовым транспортом были лошади и верблюды. Первые палаточные городки нефтяников появились в 1937-38 годах. За два года были построены около 20 одноэтажных домов из саманного кирпича, возведены клуб, столовая, почта. Посёлок первостроители называли Социалистическим городком.

В 1942 году Соцгород переименовали в рабочий посёлок Октябрьский. 26 сентября 1944 года из девонских пластов на скважине № 100 ударил мощный фонтан нефти. Специалисты приступили к освоению нефтяной целины «Второго „Баку“. Шла Великая Отечественная Война, крупное бакинское нефтяное месторождение было выведено из строя войсками фашисткой Германии, были заблокированы маршруты транспортировки нефти. Открытие Туймазинского месторождения и героические усилия нефтяников поселка Октябрьский внесли весомый вклад в победу в Великой Отечественной Войне 1941-1945-х годов.

5 апреля 1946 года рабочий посёлок Октябрьский был преобразован в город Октябрьский республиканского подчинения. А легендарная скважина № 100 стала символ нашего города. За годы эксплуатации она дала почти миллион тонн нефти и горожане стали называть ее «скважина- миллионерша». Знаменитый фонтан нефти изображен на городском гербе и стелах, расположенных при въезде в город.