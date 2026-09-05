Радий Хабиров встретился с серебряными волонтёрами, плетущими масксети

5 сентября во время рабочей поездки в Октябрьский Глава Башкортостана ознакомился с деятельностью нового общественно-культурного центра, расположенного в микрорайоне Московка. Объект, который является филиалом Центра национальных культур, возвели по поручению руководителя региона и открыли к 80-летию города.
Директор центра Гульназ Сахабутдинова рассказала, что общая площадь здания — 440 кв. метров. Концертный зал рассчитан на 97 мест, в том числе для маломобильных жителей. Здесь также расположены вокальная и хореографическая студии для детей и взрослых, кабинеты для кружков и секций.
Во время осмотра центра Глава Башкортостана пообщался с серебряными волонтёрами, которые плели маскировочные сети для бойцов на СВО. Они поблагодарили руководство республики за новое городское культурное пространство, которое объединяет поколения и даёт возможность коллективам заниматься в современных комфортных условиях.
«Очень красиво получилось, прямо душа радуется, — сказал Радий Хабиров после посещения центра. — Когда люди настоятельно просят, а глава муниципалитета их слышит, — как раз и получаются такие объекты».
Также в Октябрьском Радий Хабиров оценил работу Дома Юнармии и волонтёров СВО. Подробности в этой публикации «Башинформа».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.