Радий Хабиров встретился с серебряными волонтёрами, плетущими масксети

5 сентября во время рабочей поездки в Октябрьский Глава Башкортостана ознакомился с деятельностью нового общественно-культурного центра, расположенного в микрорайоне Московка. Объект, который является филиалом Центра национальных культур, возвели по поручению руководителя региона и открыли к 80-летию города.

Директор центра Гульназ Сахабутдинова рассказала, что общая площадь здания — 440 кв. метров. Концертный зал рассчитан на 97 мест, в том числе для маломобильных жителей. Здесь также расположены вокальная и хореографическая студии для детей и взрослых, кабинеты для кружков и секций.