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20:04 (UTC+5), 05 Сентября 2026

Радий Хабиров встретился с серебряными волонтёрами, плетущими масксети

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин
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5 сентября во время рабочей поездки в Октябрьский Глава Башкортостана ознакомился с деятельностью нового общественно-культурного центра, расположенного в микрорайоне Московка. Объект, который является филиалом Центра национальных культур, возвели по поручению руководителя региона и открыли к 80-летию города.

Директор центра Гульназ Сахабутдинова рассказала, что общая площадь здания — 440 кв. метров. Концертный зал рассчитан на 97 мест, в том числе для маломобильных жителей. Здесь также расположены вокальная и хореографическая студии для детей и взрослых, кабинеты для кружков и секций.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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Во время осмотра центра Глава Башкортостана пообщался с серебряными волонтёрами, которые плели маскировочные сети для бойцов на СВО. Они поблагодарили руководство республики за новое городское культурное пространство, которое объединяет поколения и даёт возможность коллективам заниматься в современных комфортных условиях.

«Очень красиво получилось, прямо душа радуется, — сказал Радий Хабиров после посещения центра. — Когда люди настоятельно просят, а глава муниципалитета их слышит, — как раз и получаются такие объекты».

Также в Октябрьском Радий Хабиров оценил работу Дома Юнармии и волонтёров СВО. Подробности в этой публикации «Башинформа».

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