Дубль Родуолда принёс победу «Салавату Юлаеву» в первом матче регулярки КХЛ

В Череповце завершился матч регулярного чемпионата КХЛ между местной «Северсталью» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча, открывшая сезон для обеих команд, прошла в напряжённой борьбе и завершилась победой уфимцев — 2:3.
Счёт открыли хозяева, на 4-й минуте отличился Илья Квочко (1:0). Однако «Салават» быстро восстановил равновесие, на 5-й минуте Артём Набиев реализовал момент после передач Александра Комарова и Максима Загребина (1:1).
До конца первого периода уфимцы вышли вперёд. На 18-й минуте гол череповчанам забил Джек Родуолд при участии Александра Алексеева и Шелдона Ремпала (1:2).
В начале второго периода Родуолд оформил дубль. Форвард поразил ворота «Северсталью» на 24-й минуте. Ему так же помогли Алексеев и Ремпал (1:3).
«Северсталь» сократила отставание в середине второго периода. На 34-й минуте Денис Ян реализовал большинство (2:3).
Счёт 3:2 сохранился до финальной сирены.
«Салават Юлаев» стартует с победы на выезде. Команда заработала первые два очка в турнирной таблице Восточной конференции.
Подробнее о следующих играх «Салавата Юлаева» в первой выездной серии игр нового сезона регулярного чемпионата КХЛ 2026/2027 читайте в этой публикации «Башинформ».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.