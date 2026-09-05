Дубль Родуолда принёс победу «Салавату Юлаеву» в первом матче регулярки КХЛ

В Череповце завершился матч регулярного чемпионата КХЛ между местной «Северсталью» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча, открывшая сезон для обеих команд, прошла в напряжённой борьбе и завершилась победой уфимцев — 2:3.

Счёт открыли хозяева, на 4-й минуте отличился Илья Квочко (1:0). Однако «Салават» быстро восстановил равновесие, на 5-й минуте Артём Набиев реализовал момент после передач Александра Комарова и Максима Загребина (1:1).

До конца первого периода уфимцы вышли вперёд. На 18-й минуте гол череповчанам забил Джек Родуолд при участии Александра Алексеева и Шелдона Ремпала (1:2).

В начале второго периода Родуолд оформил дубль. Форвард поразил ворота «Северсталью» на 24-й минуте. Ему так же помогли Алексеев и Ремпал (1:3).

«Северсталь» сократила отставание в середине второго периода. На 34-й минуте Денис Ян реализовал большинство (2:3).

Счёт 3:2 сохранился до финальной сирены.

«Салават Юлаев» стартует с победы на выезде. Команда заработала первые два очка в турнирной таблице Восточной конференции.

Подробнее о следующих играх «Салавата Юлаева» в первой выездной серии игр нового сезона регулярного чемпионата КХЛ 2026/2027 читайте в этой публикации «Башинформ».