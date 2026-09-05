Воскресенье, 6 Сентября 2026
Уфа
+20 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Спорт
21:24 (UTC+5), 05 Сентября 2026

Дубль Родуолда принёс победу «Салавату Юлаеву» в первом матче регулярки КХЛ

Встреча с «Северсталью» завершилась со счётом 2:3 в пользу уфимской команды

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков
Прослушать статью:

В Череповце завершился матч регулярного чемпионата КХЛ между местной «Северсталью» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча, открывшая сезон для обеих команд, прошла в напряжённой борьбе и завершилась победой уфимцев — 2:3.

Счёт открыли хозяева, на 4-й минуте отличился Илья Квочко (1:0). Однако «Салават» быстро восстановил равновесие, на 5-й минуте Артём Набиев реализовал момент после передач Александра Комарова и Максима Загребина (1:1).

До конца первого периода уфимцы вышли вперёд. На 18-й минуте гол череповчанам забил Джек Родуолд при участии Александра Алексеева и Шелдона Ремпала (1:2).

В начале второго периода Родуолд оформил дубль. Форвард поразил ворота «Северсталью» на 24-й минуте. Ему так же помогли Алексеев и Ремпал (1:3).

«Северсталь» сократила отставание в середине второго периода. На 34-й минуте Денис Ян реализовал большинство (2:3).

Счёт 3:2 сохранился до финальной сирены.

«Салават Юлаев» стартует с победы на выезде. Команда заработала первые два очка в турнирной таблице Восточной конференции.

Подробнее о следующих играх «Салавата Юлаева» в первой выездной серии  игр нового сезона регулярного чемпионата КХЛ 2026/2027 читайте в этой публикации «Башинформ».

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru