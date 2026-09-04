«Салават Юлаев» сыграет первые матчи в регулярном чемпионате КХЛ

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» отправился в первую выездную серию игр нового сезона регулярного чемпионата КХЛ 2026/2027. Уфимцев ждут встречи с «Северсталью», «Авангардом» и «Барысом».

Первый гостевой матч состоится 5 сентября с череповецкой «Северсталью». По уфимскому времени игра начнется в 19.00.

7 сентября уфимский клуб сыграет с омским «Авангардом», начало мачта – в 18:30. 9 сентября «Салават Юлаев» встретится с астанинским «Барысом», начало игры – в 19:00.

Первый домашний матч в новом регулярном сезоне состоится 16 сентября, когда в Уфу приедет казанский «Ак Барс».