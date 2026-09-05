Радий Хабиров обсудил в Стерлитамаке поддержку СВО и развитие города

Участники встречи затронули и вопрос увековечения вклада Стерлитамака в Победу в Великой Отечественной войне. Радий Хабиров предложил вместе определить оптимальные варианты.

Ещё один вопрос касался перспективы создания Дома молодёжи в здании бывшего кинотеатра «Салават». Глава республики поручил проработать это предложение, а также поблагодарил представителей «Башкирской содовой компании», выступивших с этой инициативой.

Жители также обратились к руководителю региона с просьбой отремонтировать городской лицей № 3.

«До 2030 года в стране продолжается программа модернизации школ. Мы привлекаем серьёзное федеральное финансирование в рамках этой президентской инициативы, — отметил Глава Башкортостана. — Возможность войти в этот проект, чтобы отремонтировать школу, ещё есть. Предлагаю предметно проработать этот вопрос».

В завершение встречи Радий Хабиров подчеркнул, что в условиях современных вызовов особенно важно сохранять выдержку и единство, брать ответственность за будущее республики.

«Нам надо быть сильными и мудрыми, чтобы пройти этот непростой период, — сказал Радий Хабиров. — Каждый на своём месте и мы все вместе отвечаем за развитие Башкортостана. Это особая миссия».

Таакже сегодня в Стерлитамаке Радий Хабиров ознакомился с деятельностью креативного кластера «Культурный код». Новое творческое пространство в центре города создали для развития ремесленных и креативных индустрий. Подробности в этой публикации «Башинформа».