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18:49 (UTC+5), 05 Сентября 2026

Радий Хабиров обсудил в Стерлитамаке поддержку СВО и развитие города

Фото: Азат Мухамедьянов | пресс-служба Главы Республики Башкортостан
Азат Гиззатуллин
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5 сентября в Стерлитамаке Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с представителями институтов гражданского общества муниципалитета. В ходе беседы обсудили поддержку участников специальной военной операции и их семей, развитие экономики и социальной сферы, состояние городской инфраструктуры и другие вопросы.

Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы Республики Башкортостан
Фото: Азат Мухамедьянов | пресс-служба Главы Республики Башкортостан
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы Республики Башкортостан
Фото: Азат Мухамедьянов | пресс-служба Главы Республики Башкортостан

Открывая встречу, руководитель региона поздравил жителей с 260-летием Стерлитамака и отметил важность открытого разговора с общественниками.

Одной из ключевых тем дискуссии стала помощь военнослужащим и их семьям, реабилитация и лечение бойцов.

Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы Республики Башкортостан
Фото: Азат Мухамедьянов | пресс-служба Главы Республики Башкортостан

«Те задачи, которые перед нами ставит Президент, мы выполняем. Основной вопрос на данный момент — поддержка СВО. Башкортостан регулярно отправляет туда гуманитарные конвои. Регион оказывает содействие в реабилитации наших воинов, — сказал Радий Хабиров. — Мы безусловно будем продолжать работу и по увековечению памяти погибших бойцов, чтобы сохранить в истории их подвиги».

Особое внимание Глава Башкортостана уделил возвращению военных к мирной жизни.

«Среди наших бойцов много толковых людей. Их надо постепенно интегрировать в структуру государственной власти,  рассматривать как кадровый резерв», — подчеркнул Радий Хабиров.

Глава республики также призвал укреплять взаимодействие с муниципальными отделениями Ассоциации ветеранов СВО, поскольку сами участники боевых действий лучше понимают друг друга и могут эффективнее помогать своим товарищам.

Говоря об экономике, Радий Хабиров отметил сильные позиции Стерлитамака как одного из крупнейших промышленных центров Башкортостана.

Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы Республики Башкортостан
Фото: Азат Мухамедьянов | пресс-служба Главы Республики Башкортостан

«В этом плане город всегда очень крепкий и активный, промышленные предприятия работают достаточно эффективно», — подчеркнул Глава республики.

Важная тема — развитие транспортной инфраструктуры Стерлитамака. Речь шла в том числе об аварийном путепроводе по улице Технической. Радий Хабиров отметил, что прорабатываются разные варианты ремонта этого объекта, приступить к которому можно будет сразу после завершения проектных работ.

Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы Республики Башкортостан
Фото: Азат Мухамедьянов | пресс-служба Главы Республики Башкортостан

Участники встречи затронули и вопрос увековечения вклада Стерлитамака в Победу в Великой Отечественной войне. Радий Хабиров предложил вместе определить оптимальные варианты.

Ещё один вопрос касался перспективы создания Дома молодёжи в здании бывшего кинотеатра «Салават». Глава республики поручил проработать это предложение, а также поблагодарил представителей «Башкирской содовой компании», выступивших с этой инициативой.

Жители также обратились к руководителю региона с просьбой отремонтировать городской лицей № 3.

«До 2030 года в стране продолжается программа модернизации школ. Мы привлекаем серьёзное федеральное финансирование в рамках этой президентской инициативы, — отметил Глава Башкортостана. — Возможность войти в этот проект, чтобы отремонтировать школу, ещё есть. Предлагаю предметно проработать этот вопрос».

В завершение встречи Радий Хабиров подчеркнул, что в условиях современных вызовов особенно важно сохранять выдержку и единство, брать ответственность за будущее республики.

«Нам надо быть сильными и мудрыми, чтобы пройти этот непростой период, — сказал Радий Хабиров. — Каждый на своём месте и мы все вместе отвечаем за развитие Башкортостана. Это особая миссия».

Таакже сегодня в Стерлитамаке Радий Хабиров ознакомился с деятельностью креативного кластера «Культурный код». Новое творческое пространство в центре города создали для развития ремесленных и креативных индустрий. Подробности в этой публикации «Башинформа».

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