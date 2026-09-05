Главе Башкирии презентовали развитие креативного кластера «Культурный код»

5 сентября в Стерлитамаке Глава Башкортостана Радий Хабиров ознакомился с деятельностью креативного кластера «Культурный код». Новое творческое пространство в центре города создали для развития ремесленных и креативных индустрий.
Кластер призван объединить авторские музеи-мастерские, локальные бренды, образовательные проекты и культурные события. Здесь также будут проходить экскурсии, мастер-классы, ярмарки, лекции и концерты. В планах – открытие сувенирной лавки с работами местных мастеров. Ключевая особенность – формат «открытой мастерской», где посетителям демонстрируют не просто готовый продукт, но и сам процесс его создания.
Радий Хабиров осмотрел организованную здесь выставку-ярмарку «Патрики-маркет» с фермерскими продуктами и изделиями ремесленников, а также площадки первых резидентов кластера – гончарной мастерской «Чудо-глина» и музея-мастерской ремесленного шоколада. Сооснователь кондитерского бренда Марина Григорьева рассказала о планах по расширению производства крафтового шоколада. Руководитель региона поручил предложить предпринимателям оптимальные республиканские меры господдержки, которые подходят под их сферу деятельности.
Глава администрации Стерлитамака Эмиль Шаймарданов сообщил, что проект «Культурный код» станет точкой притяжения туристических маршрутов в исторической части города, а также изменит его восприятие как исключительно промышленного центра, покажет богатую историю ремесленничества, купечества и гастрономических традиции.
Ранее «Башинформ» сообщал, как в Стерлитамаке проходит фестиваль гостеприимства «Купец 2.0».
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