В Башкирии провели уникальный форум, лучший в стране центр «Абилимпикс»

На прошедшей неделе Уфа стала центром притяжения лидеров креативной экономики. Со 2 по 4 ноября у нас прошел масштабный форум, посвящённый творческому сектору экономики, «Российская креативная неделя – Евразия». В уникальном международном событии приняли участие творческие предприниматели, деятели культуры и искусства из 11 регионов России, а также делегации 14 государств – в том числе Китая, Индии, Арабских Эмиратов, Турции, Египта. Так, в числе гостей форума был известный бизнесмен, отец основателя Tesla Илона Маска Эррол Маск. Участники форума обсуждали, как культурное многообразие и интересные идеи можно превратить в реальные экономические проекты. Форум в Уфе стал первой международной евразийской площадкой, посвященной ценностно ориентированной креативной экономике.
В рамках форума в конгресс-холле «Торатау» Глава Башкирии провел заседание республиканского Совета по развитию креативных индустрий. В нем приняла участие президент Единого центра креативной экономики Марина Монгуш. Она отметила уникальность форума в Уфе: «он отличается от всех остальных тем, что мы говорим про экономическую эффективность в творческих индустриях через объединение ценностей».
Перед заседанием они осмотрели экспозиционные площадки. В частности, гостям представили семейный проект в Стерлитамаке «Ремесленный шоколад», уникальные авторские ёлочные игрушки, аксессуары из шелка и многое другое. Всего в креативной сфере республики заняты более 10 тысяч предпринимателей. В 2025 году их число выросло на треть, а с начала этого года – ещё на 13%. Они сегодня формируют 2% ВРП.
На заседании Совета Глава отметил, что у нас творчеством занимаются многие, но чтобы оно стало частью экономики, в республике создали целую инфраструктуру поддержки отрасли. Так, мы первыми в стране утвердили День креативных индустрий, организовали Фонд развития креативных индустрий, регулярно проводятся «Час креативных индустрий», создали платформу о мерах поддержки творческих проектов. И этот форум стал знаком признания этой большой работы, сказал он.
Марина Монгуш высоко оценила потенциал республики в творческом секторе. Всего в России законодательно закреплены 16 направлений креативных индустрий. «Те отрасли, в которых можно торговать интеллектуальным продуктом, создают ценностно ориентированную креативную экономику», – отметила она.
Участники заседания поделились опытом развития креативных индустрий, рассказали о самобытных проектах, обсудили тему развития туризма на основе национального эпоса и традиций. В завершение Радий Хабиров вручил госнаграды.
Вопросы развития креативной экономики России и Евразии, расширения совместных производств и экспорта креативных продуктов обсудили 3 ноября на пленарном заседании форума. Радий Хабиров отметил, что республика готова стать платформой для международной кооперации креативных сообществ.
«Башкортостан – это сердце Евразии. Мы всегда позиционируем себя как носителей этого уникального средоточия культуры Европы и Азии. В республике формируется большой проект – Евразийский музей кочевых цивилизаций, который планируем завершить в течение ближайших двух лет. Возможно, он и станет точкой сбора интересных креативных идей, евразийским штабом креативной индустрии», – сказал он. Хабиров также предложил в 2028 году в Уфе на саммите ШОС провести встречу, посвящённую развитию креативных индустрий в странах этой организации.
По мнению замначальника управления Президента РФ по общественным проектам Александра Журавского, для успешного развития компаний необходимо адаптировать корпоративную культуру под национальные традиции. Развивая тему этники в креативных индустриях, скульптор и дизайнер Даши Намдаков предложил модели международной кооперации в арт-бизнесе развивать на региональном уровне. Автор Всемирных игр кочевников Асхат Акибаев, отмечая успех Башкортостана по развитию творческой экономики, привел в пример популярную башкирскую группу AY YOLA, а также башкирский кумыс, который очень ценят в Киргизии и который нужно превратить в уникальный бренд «в духе евразийства или Великой Степи». По мнению Марины Монгуш, в рамках формирования Евразийского альянса креативных индустрий Уфа может стать центром создания совместных творческих продуктов и штаб‑квартирой евразийской креативной экономики.
«Мы высказали готовность стать центром, где формируются и транслируются смыслы евразийской креативной индустрии. Мы готовы это делать, инфраструктура для этого у нас есть – и человеческий капитал, и вся организационная структура», – сказал Радий Хабиров. По его словам, точкой сборки, научным и креативным пространством, станет наш Евразийский музей кочевых цивилизаций.
В рамках форума в Уфе вручили премию в сфере креативных индустрий «Создатели». Ее учредили в 2025 году по инициативе Главы республики. На вторую премию поступило более 600 заявок. Всего премию присудили в 10 основных, а также дополнительных номинациях. «Вы – тот самый нерв нашего общества, который стремится улучшить жизнь людей», – отметил Глава Башкирии на церемонии награждения. Подводя итоги форума, он заверил, что «Башкортостан будет еще удивлять весь мир прежде всего своими талантливыми людьми».
В Москве, на Национальном чемпионате по профмастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» подвели итоги работы за прошедший год. В результате наш региональный Центр развития движения «Абилимпикс» признали лучшим в стране. Об этом сообщил Глава Башкирии.
«Центр „Абилимпикс“ работает на базе Салаватского колледжа образования и профессиональных технологий. Здесь поддерживают ребят, у которых есть трудности со здоровьем, — помогают найти себя в профессии, организуют для них стажировки, готовят к участию в профессиональных соревнованиях разного уровня», — рассказал Радий Хабиров, благодарив за достойную работу.
На национальном чемпионате «Абилимпикс-2026» Башкортостан представляют 74 участника — это школьники, студенты, уже работающие специалисты, участники спецоперации. «Они завоевали 12 медалей — 3 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых», – рассказал Глава о достижениях наших ребят и поздравил всех с заслуженными победами.
4 ноября в России отметили государственный праздник – День народного единства. «Этот праздник посвящён великому подвигу нашего народа, который по зову сердца в трудный для страны час поднялся на защиту родной земли, одолел жестокого врага, возродил и укрепил Державу», – говорится в поздравлении президента Владимира Путина, направленном в адрес Главы Башкортостана Радия Хабирова.
По традиции в этот день Радий Хабиров возложил в Уфе цветы к Монументу Дружбы. Он возведен в честь 400-летия добровольного вхождения Башкирии в состав Русского государства и символизирует великую братскую дружбу русского и башкирского народов.
Говоря о значении праздника для республики и страны в целом, Глава отметил, что единство для нашей большой многонациональной страны – это самое главное. И лучше других это знают наши воины в окопах, которые защищают нашу землю и наш общий дом от врагов. «Можно иметь любые ресурсы, но если внутри общества нет единства и у людей нет желания жить в мире и согласии, созидать и любить свою страну, ничего хорошего не будет. Поэтому мы очень бережно к этому относимся», – подчеркнул он.
Укреплению страны и республики также служат честный труд и высокий профессионализм жителей. Накануне праздника, 3 ноября, Радий Хабиров вручил госнаграды лучшим представителям самых разных профессий — от военнослужащих и аграриев до врачей и деятелей искусства. Всего орденами и медалями, почётными званиями и грамотами отмечены достижения 57 жителей региона.
«Сегодня наш святой долг – защитить суверенитет Отечества. Сделать все для победы, решения задач специальной военной операции. На днях мы доставили 190-й гуманитарный конвой. Мы всегда будем надежной опорой участникам СВО и их семьям», – подчеркнул Хабиров на церемонии награждения. Он поблагодарил всех за достойный вклад в развитие республики.
В честь праздника в ГКЗ «Башкортостан» состоялось торжественное собрание. На него пригласили тех, кто своим трудом и примером обеспечивает дружную жизнь людей разных национальностей и религий нашей республики.
«Особые слова благодарности нашим духовным лидерам за их служение. Спасибо руководителям национальных общественных организаций за то, что мы живём в мире, согласии», – сказал Глава республики, отметив глубокий смысл этого праздника. «У нас говорят: «Берҙәм өйҙә бәрәкәт бар!» – «В дружной семье всегда царит благополучие». В сегодняшних испытаниях эта искренняя дружба и сплочённость – надёжная опора для нашей республики и всей страны», – подчеркнул Хабиров. Он обратил внимание на то, что на передовой «в окопах нет национальностей, там есть только братья», «плечом к плечу врага бьют русские, башкиры, татары, марийцы, чуваши, мордва, представители других этносов». Глава напомнил, что в нашей республике веками вместе живут представители более 150 национальностей, и долг каждого из нас – передать это наследие молодёжи.
В том числе для этого 4 ноября в парке «Патриот» состоялось важное событие, которое приурочили ко Дню народного единства. Здесь установили религиозные символы – крест и полумесяц на строящиеся часовню и мечеть. Вместе с Радием Хабировым в церемонии приняли участие духовные лидеры, депутаты, ветераны, общественники.
«Часовня и мечеть стоят рядом так же, как и народы Башкортостана живут вместе в дружбе и согласии», – подчеркнул Глава, поблагодарив всех поддержавших этот проект. Духовно-просветительский комплекс возводят в память о героях, погибших за Родину. Его откроют 9 мая 2027 года. По словам Хабирова, «это будет большая воспитательная история для ребят, которые приезжают сюда на учебные сборы». С момента открытия парка в 2022 году здесь сборы прошли почти 24 тысячи человек, 5,2 тысячи совершили прыжки с парашютной вышки. Также здесь планируют построить бассейн, где участников сборов будут обучать плаванию.
6 ноября в Уфе наградили лауреатов премии правительства Республики Башкортостан имени Шагита Худайбердина. Лауреатами главной журналистской премии республики в этом году стали: главный редактор ИА «Башинформ» Руслан Шарафутдинов – за цикл телепередач в рамках авторской рубрики «Между нами» на телеканале БСТ, корреспондент газеты «Башҡортостан» Гузалия Балтабаева – за серию материалов о сохранении, развитии родного языка, истории, культуры башкирского народа, и главный редактор газеты «Кызыл таң» Фаил Фатхтдинов – за серию материалов, посвященных актуальным проблемам современности и истории башкирской печати.
Церемония награждения прошла в доме-музее Шагита Худайбердина. Победителей от имени Главы Башкирии поздравил руководитель администрации Главы РБ, председатель комиссии по присуждению журналистской премии Искандер Ахметвалеев. Он отметил высокий статус награды, которая подчёркивает значимость профессии журналиста и достигаемых ими результатов. По его словам, в этом году на конкурс поступило огромное количество материалов, выбор был непростым, «с дискуссиями и спорами». Поэтому перед Главой Башкирии поднимут вопрос об увеличении количества лауреатов премии. Также в планах издать сборник с лучшими публикациями журналистов – номинантов премии.
В этом году на соискание премии подали 32 заявки. Среди них — 29 индивидуальных авторов и 3 творческих коллектива. Решением Главы Башкирии два года назад размер каждой премии увеличен в пять раз —до 500 тысяч рублей.
На минувшей неделе сборная Башкортостана, в составе которой были 15 ветеранов СВО, достойно выступила на всероссийском физкультурном инклюзивном фестивале среди ветеранов боевых действий «Кубок мужества» в Перми. В этом году в фестивале, призванном помочь участникам СВО адаптироваться к мирной жизни через спорт, приняли участие более 700 человек из 58 регионов страны. В итоге сборная нашей республики заняла пятое место среди 70 команд. Наши ребята завоевали первое место на соревнованиях по настольному теннису, третье и второе места в фиджитал-боксе, также бронзу в спортивном метании ножа. Это результат системной работы с воинами, возвращающимися с передовой. По поручению Радия Хабирова в Башкортостане ветераны спецоперации могут бесплатно заниматься спортом в государственных комплексах. В этом списке уже 148 спортивных организаций.
Также важнейшая задача – трудоустройство ветеранов спецоперации. В Башкирии 643 работодателя готовы принять на работу участников СВО. В 2025 году в рамках «Субсидируемого найма» нашли работу 11 военнослужащих, в этом году — уже 66. Особое внимание уделяется ветеранам с инвалидностью. В прошлом году создали шесть адаптированных рабочих мест, в текущем году — 26.
Наши воины и их близкие могут получить необходимую помощь в одном месте – открывшихся в республике 54 центрах поддержки участников СВО. Скоро заработают еще 9 таких центров, сообщил Башинформ.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.