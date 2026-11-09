В Башкирии провели уникальный форум, лучший в стране центр «Абилимпикс»

Перед заседанием они осмотрели экспозиционные площадки. В частности, гостям представили семейный проект в Стерлитамаке «Ремесленный шоколад», уникальные авторские ёлочные игрушки, аксессуары из шелка и многое другое. Всего в креативной сфере республики заняты более 10 тысяч предпринимателей. В 2025 году их число выросло на треть, а с начала этого года – ещё на 13%. Они сегодня формируют 2% ВРП.

На заседании Совета Глава отметил, что у нас творчеством занимаются многие, но чтобы оно стало частью экономики, в республике создали целую инфраструктуру поддержки отрасли. Так, мы первыми в стране утвердили День креативных индустрий, организовали Фонд развития креативных индустрий, регулярно проводятся «Час креативных индустрий», создали платформу о мерах поддержки творческих проектов. И этот форум стал знаком признания этой большой работы, сказал он.